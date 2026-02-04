देश को मिलेंगी 260 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें! रेल मंत्री वैष्णव ने बताई रेलवे की योजना
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और अन्य सुविधाएं हैं.
Published : February 4, 2026 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने की योजना बना रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में इसकी जानकारी दी. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर वेरिएंट स्वदेशी डिजाइन के साथ विकसित किया गया है. दो ट्रेनें पहले ही बन चुकी हैं. ट्रायल के बाद अब ये ट्रेनें हावड़ा और कामाख्या के बीच चल रही हैं.
वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का प्रोग्राम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स द्वारा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ट्रायल और सीरीज प्रोडक्शन के माध्यम से धीरे-धीरे चलाया जा रहा है.
रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को रेगुलर पैसेंजर सर्विस में शामिल करने का काम डिमांड और परिचालन संबंधी तैयारी के आधार पर धीरे-धीरे किया जाएगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कुल 260 रेक बनाने की योजना बनाई गई है.
उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और यात्री सुविधाओं वाले आधुनिक कोच दिए गए हैं ताकि यात्रियों का यात्रा अनुभव बेहतर हो और सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के मामले में नए बेंचमार्क सेट किए जा सकें.
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि वंदे भारत के अलावा भारतीय रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स नमो भारत, रैपिड और रीजनल मेट्रो रेक, कोलकाता मेट्रो रेक, अमृत भारत और मेनलाइन LHB कोच जैसे ट्रेनसेट सहित कई तरह के यात्री कोच बना रही हैं.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के 10 फीचर्स
- कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम
- सभी कोच में सीसीटीवी
- 180/160 किमी प्रति घंटे की डिजाइन/ऑपरेटिंग स्पीड
- EN स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कार बॉडी का क्रैशवर्दी डिजाइन
- इमरजेंसी में बातचीत के लिए इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट
- फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर कोच के आखिर में फायर बैरियर दरवाजे
- इलेक्ट्रिकल कैबिनेट और टॉयलेट में एरोसोल बेस्ड फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम
- एनर्जी एफिशिएंसी के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम
- सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक प्लग दरवाजे और पूरी तरह से सील चौड़े गैंगवे
- दिव्यांगजन पैसेंजर के लिए, ड्राइविंग कोच में हर तरफ खास टॉयलेट
