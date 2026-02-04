ETV Bharat / bharat

देश को मिलेंगी 260 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें! रेल मंत्री वैष्णव ने बताई रेलवे की योजना

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने की योजना बना रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में इसकी जानकारी दी. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर वेरिएंट स्वदेशी डिजाइन के साथ विकसित किया गया है. दो ट्रेनें पहले ही बन चुकी हैं. ट्रायल के बाद अब ये ट्रेनें हावड़ा और कामाख्या के बीच चल रही हैं.

वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का प्रोग्राम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स द्वारा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ट्रायल और सीरीज प्रोडक्शन के माध्यम से धीरे-धीरे चलाया जा रहा है.

रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को रेगुलर पैसेंजर सर्विस में शामिल करने का काम डिमांड और परिचालन संबंधी तैयारी के आधार पर धीरे-धीरे किया जाएगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कुल 260 रेक बनाने की योजना बनाई गई है.

उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और यात्री सुविधाओं वाले आधुनिक कोच दिए गए हैं ताकि यात्रियों का यात्रा अनुभव बेहतर हो और सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के मामले में नए बेंचमार्क सेट किए जा सकें.