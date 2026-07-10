तेज होगी रेल टिकट की बुकिंग! IRCTC पोर्टल का नया वर्जन लाने की तैयारी
IRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. 15 जुलाई तक यह वेबसाइट लाइव होगी.
Published : July 10, 2026 at 5:27 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे जल्द ही इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) का बीटा वर्जन लॉन्च करेगा. रेलवे के अनुसार, आईआरसीटीसी और सीआरआईएस के अधिकारियों ने शुक्रवार को एमएनआईटी, जयपुर के स्टूडेंट्स से मुलाकात की और नई आईआरसीटीसी वेबसाइट के बीटा वर्जन का अनुभव किया. अधिकारियों ने नए बीटा वर्जन के लॉन्च से पहले और फीडबैक मांगा है.
खास बात यह है कि कुछ हफ़्ते पहले, एमएनआईटी, जयपुर के स्टूडेंट्स ने आईआरसीटीसी वेबसाइट में दिक्कतों की ओर इशारा किया था, उस समय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वादा किया था कि इसे 15 जुलाई तक ठीक कर दिया जाएगा.
आईआरसीटीसी ने बीटा वर्जन में चार बड़े सुधार किए
- बदलावों की बात करें तो अब टिकट बुक करते समय चमकदार और परेशान करने वाले ग्राफिक्स के साथ विज्ञापन नहीं दिखेंगे. कैप्चा को आसान और छोटा कर दिया है, जिससे लॉगिन में टाइम ना लगे.
- यात्रियों को अब अलग-अलग क्लास जैसे स्लीपर, 3एसी, 2एसी पर क्लिक करके सीट चेक नहीं करनी होगी. सभी क्लास की मौजूद सीट एक साथ एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी.
- टिकट बुक करने की प्रक्रिया को छोटा कर दिया है. यानी पहले के मुकाबले अब बहुत कम स्टेप्स में आपकी टिकट बुक हो जाएगी.
- अक्सर यात्रियों को हर बार पूरी डिटेल भरनी पड़ती है. अब पैसेंजर्स की जानकारी सेव रहेगी, जिससे हर बार डिटेल भरने की जरूरत नहीं होगी.
मंत्रालय ने कहा कि नई आईआरसीटीसी वेबसाइट को अभी भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन के साथ जोड़ा जा रहा है.
रेलवे अधिकारी ने कहा, "क्योंकि पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी साथ-साथ बदला जा रहा है, इसलिए पूरी तरह से काम करने वाला नया आईआरसीटीसी पोर्टल कुछ महीनों में उपलब्ध हो जाएगा." क्योंकि एमएनआईटी के स्टूडेंट्स उत्प्रेरक थे, इसलिए आईआरसीटीसी पोर्टल के बीटा वर्जन का रिव्यू 10 जुलाई को जयपुर में एमएनआईटी के स्टूडेंट्स ने किया.
40 साल पुराना सिस्टम होगा अपग्रेड
इसके साथ ही, रेलवे चार दशक पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी नया रूप दे रहा है, जो अलग-अलग ट्रेन बुकिंग ऐप्स को पावर देता है. इसके लिए बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि अपग्रेडेशन के इस पूरे सफ़र में सिस्टम को ऑपरेट करना था. रेलवे बहुत जल्द नया पैसेंजर रिज़र्वेशन इंजन लॉन्च करेगा.
RailOne ऐप अब 4 करोड़ डाउनलोड पार कर चुका है. यह सबसे बड़ा रेलवे टिकट बुकिंग ऐप बन गया है. RailOne ऐप में सभी रेलवे सर्विस एक ही जगह पर उपलब्ध हैं. तत्काल बुकिंग को लेकर कई कदम उठाए गए हैं. फिर भी यह एक लगातार लड़ाई है. कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हमें और कोशिशें करने की ज़रूरत है. हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे.
ये भी पढ़ें- रेलवे की नई पहल, फिजिकल वर्किंग मॉडल से सिग्नलिंग सिद्धांतों को सीखेंगे लोको पायलट