लंबी दूरी की 11 ट्रेनों में यात्री सुविधाओं पर नजर रखेगा रेलवे, OBHS स्टाफ के लिए निर्देश जारी
शुरुआत में, रेलवे ने 40 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली 11 ट्रेनों की पहचान की है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों, खासकर उन ट्रेनों में जिनकी यात्रा का समय अधिक होता है, सफाई और यात्री सुविधाओं की निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है. इस पहल के तहत, शुरू में 40 घंटे से अधिक समय वाली 11 ट्रेनों की पहचान की गई है ताकि उन पर अधिक नजर रखी जा सके.
यह कदम लंबी यात्राओं के दौरान साफ-सफाई और यात्रियों की सुविधाओं को बनाए रखने से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है. अक्सर देखा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को हाउसकीपिंग, टॉयलेट की सफाई, कचरा निपटान और कोच की बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
अब, रेलवे ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी कमियों की तुरंत पहचान करने और ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छता और यात्री सुविधाओं में कमी से पूरे सफर के अनुभव पर बुरा असर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन ट्रेनों में जिनकी यात्रा 40 घंटे से अधिक लंबी होती है.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए कदम के तहत, 40 घंटे से अधिक का सफर तय करने वाली ट्रेनों की पहचान की गई है ताकि उनकी बेहतर निगरानी की जा सके और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा सके. संबंधित जोनल रेलवे को इन सेवाओं को प्राथमिकता देने और उनकी पूरी यात्रा के दौरान लगातार साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसलिए, जोनल रेलवे को रूट पर पहचानी गई ट्रेनों के रखरखाव पर करीब से नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सफाई से जुड़ी कमियों को बिना किसी देरी के दुरुस्त किया जाए.
इस पहल का उद्देश्य सिर्फ शुरुआती या अंतिम स्टेशनों पर समय-समय पर सफाई करने से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना है कि पूरे सफर के दौरान ट्रेन में साफ-सफाई बनी रहे, खासकर उन ट्रेनों में जो अपने रूट पर 40 घंटे से अधिक समय तक चलती हैं.
गुणवत्ता की निगरानी
पहचानी गई ट्रेनों पर उनके अपने डिपो सफर के दौरान अच्छी तरह नजर रखेंगे ताकि उचित साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित हो सके. संबंधित विभाग के अधिकारी और मेंटेनेंस सुपरवाइजर इन ट्रेनों की जिम्मेदारी लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे सफर के दौरान सफाई और यात्री सुविधाएं बनी रहें. जोनल रेलवे स्तर पर, अधिकारी हर हफ्ते इन ट्रेनों में साफ-सफाई की समीक्षा करेंगे, जिसमें यात्रियों की शिकायतों और उन्हें दूर करने के लिए की गई कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. समीक्षा से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कमियों का तुरंत पता लगाया जाए और बिना देर किए उन्हें ठीक करने के उपाय किए जाएं.
ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (OBHS)
कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट (CMM) पोर्टल के OBHS विवरण को अब रेल मदद (RM) के साथ जोड़ दिया गया है. अब रेल मदद की सभी शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है और OBHS एजेंसियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इसी तरह, जोनल रेलवे को सभी लंबी दूरी की ट्रेनों से जुड़े डिपो सुपरवाइजर्स और अधिकारियों के प्रदर्शन को परिभाषित करना होगा.
रेलवे स्टेशन को साफ रखने पर ध्यान
पहचाने गए क्लीन ट्रेन स्टेशन (CTS) पॉइंट्स पर रास्ते में होने वाली सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. CTS पॉइंट्स के स्वामित्व वाले डिवीजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरी कर्मचारी, इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और उपकरण उपलब्ध हों. CTS टीम द्वारा किए गए कार्य की प्रभावशीलता की जिम्मेदारी स्वामित्व वाले डिवीजन की होगी.
रास्ते में छोटी-मोटी मरम्मत
OBHS कर्मचारियों को छोटी-मोटी मरम्मत का काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. इसी तरह, CTS पॉइंट्स पर भी छोटी-मोटी मरम्मत करने की व्यवस्था होनी चाहिए. रखरखाव से जुड़ी कमियों को तुरंत दूर करने के लिए CTS पॉइंट्स पर प्लंबर, इलेक्ट्रिकल स्टाफ और अन्य जरूरी मेंटेनेंस कर्मियों की समर्पित टीमें तैनात की जा सकती हैं. CTS पॉइंट्स पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में डिविजनल C&W कंट्रोल को जानकारी दी जानी चाहिए, और ट्रेन के आगमन से पहले ही संबंधित CTS पॉइंट को ट्रेन की किसी भी कमी के बारे में बता दिया जाना चाहिए ताकि समय पर उस पर ध्यान दिया जा सके.
बायो-टॉयलेट
रेलवे ने अधिकारियों से कहा है कि बायो-टॉयलेट्स की यात्रा के दौरान प्रभावी और परेशानी मुक्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, शुरुआती और बेस डिपो के साथ-साथ रास्ते में पहचान किए गए स्थानों पर उनकी पूरी तरह से जांच की जाए और उन्हें ठीक किया जाए.
फोटोग्राफिक मॉनिटरिंग
कर्मचारियों से यह भी कहा गया है कि नियमित निगरानी के लिए चयनित रास्ते के निरीक्षण बिंदुओं और मूल तथा गंतव्य दोनों स्टेशनों पर कोच और शौचालयों की हालत दिखाने वाली समय-अंकित तस्वीरें ली जाएं.
कचरा कलेक्शन और डिस्पोजल
नई शुरू की गई OBHS स्कीम में सभी कोच में हर दो घंटे में कचरा इकट्ठा किया जाता है. इससे कचरा ट्रैक पर नहीं फेंका जाता. इकट्ठा किया गया कचरा डिस्पोजल के लिए निर्धारित कचरा डिस्पोजल या CTS पॉइंट पर दिया जाएगा. कचरा डिस्पोजल पॉइंट को संबंधित डिवीजन द्वारा ठीक से मैनेज किया जाएगा.
यात्रियों में जागरुकता पैदा करना
OBHS स्कीम में यात्री जागरुकता और OBHS स्टाफ की नियमित ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है. सभी डिपो में OBHS ट्रेनों पर इसे अपनाना जरूरी है. OBHS स्टाफ को सौंपे गए कार्यों और उचित शिष्टाचार तथा व्यवहार के लिए नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.
बार-बार आने वाली शिकायतों का विश्लेषण
अधिकारियों ने संबंधित विभागों से कहा है कि बार-बार आने वाली शिकायतों और कमियों के मूल कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और बिना किसी देरी के उचित सुधार संबंधी कदम उठाए जाएंगे. इसका उद्देश्य सिर्फ शुरुआती स्टेशन पर सुधार करना नहीं बल्कि गंतव्य तक पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में लगातार स्वच्छता और सेवा बनाए रखना होना चाहिए.
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