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लंबी दूरी की 11 ट्रेनों में यात्री सुविधाओं पर नजर रखेगा रेलवे, OBHS स्टाफ के लिए निर्देश जारी

लंबी दूरी की 11 ट्रेनों में यात्री सुविधाओं पर नजर रखेगा रेलवे, OBHS स्टाफ के लिए निर्देश जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों, खासकर उन ट्रेनों में जिनकी यात्रा का समय अधिक होता है, सफाई और यात्री सुविधाओं की निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है. इस पहल के तहत, शुरू में 40 घंटे से अधिक समय वाली 11 ट्रेनों की पहचान की गई है ताकि उन पर अधिक नजर रखी जा सके.

यह कदम लंबी यात्राओं के दौरान साफ-सफाई और यात्रियों की सुविधाओं को बनाए रखने से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है. अक्सर देखा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को हाउसकीपिंग, टॉयलेट की सफाई, कचरा निपटान और कोच की बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

अब, रेलवे ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी कमियों की तुरंत पहचान करने और ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छता और यात्री सुविधाओं में कमी से पूरे सफर के अनुभव पर बुरा असर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन ट्रेनों में जिनकी यात्रा 40 घंटे से अधिक लंबी होती है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए कदम के तहत, 40 घंटे से अधिक का सफर तय करने वाली ट्रेनों की पहचान की गई है ताकि उनकी बेहतर निगरानी की जा सके और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा सके. संबंधित जोनल रेलवे को इन सेवाओं को प्राथमिकता देने और उनकी पूरी यात्रा के दौरान लगातार साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसलिए, जोनल रेलवे को रूट पर पहचानी गई ट्रेनों के रखरखाव पर करीब से नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सफाई से जुड़ी कमियों को बिना किसी देरी के दुरुस्त किया जाए.

इस पहल का उद्देश्य सिर्फ शुरुआती या अंतिम स्टेशनों पर समय-समय पर सफाई करने से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना है कि पूरे सफर के दौरान ट्रेन में साफ-सफाई बनी रहे, खासकर उन ट्रेनों में जो अपने रूट पर 40 घंटे से अधिक समय तक चलती हैं.

गुणवत्ता की निगरानी

पहचानी गई ट्रेनों पर उनके अपने डिपो सफर के दौरान अच्छी तरह नजर रखेंगे ताकि उचित साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित हो सके. संबंधित विभाग के अधिकारी और मेंटेनेंस सुपरवाइजर इन ट्रेनों की जिम्मेदारी लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे सफर के दौरान सफाई और यात्री सुविधाएं बनी रहें. जोनल रेलवे स्तर पर, अधिकारी हर हफ्ते इन ट्रेनों में साफ-सफाई की समीक्षा करेंगे, जिसमें यात्रियों की शिकायतों और उन्हें दूर करने के लिए की गई कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. समीक्षा से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कमियों का तुरंत पता लगाया जाए और बिना देर किए उन्हें ठीक करने के उपाय किए जाएं.

ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (OBHS)

कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट (CMM) पोर्टल के OBHS विवरण को अब रेल मदद (RM) के साथ जोड़ दिया गया है. अब रेल मदद की सभी शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है और OBHS एजेंसियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इसी तरह, जोनल रेलवे को सभी लंबी दूरी की ट्रेनों से जुड़े डिपो सुपरवाइजर्स और अधिकारियों के प्रदर्शन को परिभाषित करना होगा.

रेलवे स्टेशन को साफ रखने पर ध्यान

पहचाने गए क्लीन ट्रेन स्टेशन (CTS) पॉइंट्स पर रास्ते में होने वाली सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. CTS पॉइंट्स के स्वामित्व वाले डिवीजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरी कर्मचारी, इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और उपकरण उपलब्ध हों. CTS टीम द्वारा किए गए कार्य की प्रभावशीलता की जिम्मेदारी स्वामित्व वाले डिवीजन की होगी.