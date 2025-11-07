मालगाड़ियों में टेंपर्ड डोर का पता लगाने के लिए एडवांस AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा रेलवे
AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम वैगन की जांच 30 से 35 सेकंड में पूरी कर लेता है, जबकि पारंपरिक मैन्युअल जांच में लगभग एक घंटा लगता है.
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे फ्राइट सिक्योरिटी सिस्टम (Freight Security System) को बेहतर बनाने और रियल टाइम स्टेटस अपडेट रखने के लिए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा, ताकि चलती मालगाड़ी में खुले या छेड़छाड़ किए गए दरवाजों का पता लगाने में आने वाली परिचालन चुनौतियों से निपटा जा सके, जो सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं.
यह एडवांस सिस्टम डोर लॉक स्टेट्स पर रियल टाइम स्टेट्स अपडेट प्रदान कर सकती है. परिवहन के दौरान असामान्य घटनाओं या छेड़छाड़ का पता लगा सकती है और सामान्य ट्रेन संचालन को प्रभावित किए बिना स्वचालित डेटा-संचालित अलर्ट जारी कर सकती है.
नए AI-बेस्ड सिस्टम मालगाड़ियों की जांच के लिए मानव शक्ति के उपयोग को कम करने में मदद करेगी और यह 30 से 35 सेकंड के भीतर स्थिति रिपोर्ट तैयार कर लेगी. हालांकि, वर्तमान में लगभग 3-4 RPF कर्मियों को 58 वैगनों वाली एक मालगाड़ी की जांच करनी होती है, जिसमें लगभग आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है, लेकिन AI मॉनिटरिंग सिस्टम इसे केवल 35 सेकंड में कर देगी.
मैनपावर और समय की बचत
एडवांस AI मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने के पीछे के विचार पर प्रकाश डालते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कपिंजल किशोर शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि यह एक तेज सिस्टम है, जो 30 से 35 सेकंड के भीतर एक वैगन की जांच पूरी कर लेती है और सटीक स्थिति रिपोर्ट तैयार करती है. इससे जांच पूरी करने में लगने वाले मैनपावर और समय की बचत होगी. वर्तमान में एक मालगाड़ी के एक के बाद एक वैगनों की जांच करने में मैन्युअल प्रक्रिया में आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है, जिसके बाद लगभग 3-4 आरपीएफ कर्मियों को जांच करने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगाना पड़ता है.
वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने कहा कि नई सिस्टम रेलवे को मालगाड़ी के वैगनों की जांच के लिए भारी मैनपावर और लंबे समय का उपयोग करने से बचाएगी और अधिकारियों को इसके माध्यम से सटीक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होगी. यह प्रणाली बारिश के दिनों या कोहरे की स्थिति में हमेशा की तरह काम करेगी. हालांकि, पारंपरिक मैनुअल जांच समय लेने वाली होती है और अक्सर गतिशील परिस्थितियों में लंबी दूरी की रेकों के लिए अव्यावहारिक होती है, खासकर खराब मौसम के दौरान.
एडवांस एआई- बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम
शर्मा ने बताया, "प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक हो चुका है और जल्द ही बड़े स्तर पर एक और परीक्षण किया जाएगा. विश्वसनीय सफलता मिलने के बाद इस सिस्टम को विभिन्न स्टेशनों पर लागू किया जाएगा." रेलवे अधिकारी ने आगे बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलमेंट फाउंडेशन ((IITG TIDF) के बीच एक सहयोगात्मक पहल में, मालगाड़ियों के लिए विकसित एआई-आधारित लॉकिंग निगरानी प्रणाली, दृष्टि नामक अपनी एडवांस एआई- बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पेश किया गया.
इसने हाई स्पीड इमेजिंग, कंप्यूटर विजन और एआई का उपयोग करके इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सोल्यूशन डेवलप करने के लिए एक प्रोटोटाइप मॉडल का पेश किया. शर्मा ने बताया, "IITG और NFR की सहयोगी टीम ने एक बुद्धिमान, रियल टाइम मॉनिटरिंग सोल्यूशन की आवश्यकता की पहचान की जो एडवांस कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, विशेष रूप से परिवहन के दौरान, डोर लॉकिंग मैकेनिज्म में विसंगतियों का ऑटोमैटिकलीपता लगा सके और चेतावनी दे सके."
प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक
यह सिस्टम रणनीतिक बिंदुओं पर लगे एआई-संचालित कैमरों और सेंसरों को इंटिग्रेट करती है ताकि रियल टाइम में दरवाजों की स्थिति और लॉकिंग की स्थिति को रिकॉर्ड और विश्लेषण किया जा सके. प्रारंभिक परिणामों ने उत्साहजनक सटीकता स्तर दिखाया है, जो इस स्वदेशी इनोवेशन की क्षमता को प्रमाणित करता है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रोलिंग स्टॉक सुरक्षा और परिचालन विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए रेल नेटवर्क में व्यापक अनुप्रयोग के लिए आगे के परिशोधन और मापनीयता योजनाएं चल रही हैं.
