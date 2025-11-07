ETV Bharat / bharat

मालगाड़ियों में टेंपर्ड डोर का पता लगाने के लिए एडवांस AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा रेलवे

मालगाड़ियों में टेंपर्ड डोर का पता लगाने के लिए एडवांस AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा रेलवे ( ANI )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: भारतीय रेलवे फ्राइट सिक्योरिटी सिस्टम (Freight Security System) को बेहतर बनाने और रियल टाइम स्टेटस अपडेट रखने के लिए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा, ताकि चलती मालगाड़ी में खुले या छेड़छाड़ किए गए दरवाजों का पता लगाने में आने वाली परिचालन चुनौतियों से निपटा जा सके, जो सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं. यह एडवांस सिस्टम डोर लॉक स्टेट्स पर रियल टाइम स्टेट्स अपडेट प्रदान कर सकती है. परिवहन के दौरान असामान्य घटनाओं या छेड़छाड़ का पता लगा सकती है और सामान्य ट्रेन संचालन को प्रभावित किए बिना स्वचालित डेटा-संचालित अलर्ट जारी कर सकती है. नए AI-बेस्ड सिस्टम मालगाड़ियों की जांच के लिए मानव शक्ति के उपयोग को कम करने में मदद करेगी और यह 30 से 35 सेकंड के भीतर स्थिति रिपोर्ट तैयार कर लेगी. हालांकि, वर्तमान में लगभग 3-4 RPF कर्मियों को 58 वैगनों वाली एक मालगाड़ी की जांच करनी होती है, जिसमें लगभग आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है, लेकिन AI मॉनिटरिंग सिस्टम इसे केवल 35 सेकंड में कर देगी. मैनपावर और समय की बचत

एडवांस AI मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने के पीछे के विचार पर प्रकाश डालते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कपिंजल किशोर शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि यह एक तेज सिस्टम है, जो 30 से 35 सेकंड के भीतर एक वैगन की जांच पूरी कर लेती है और सटीक स्थिति रिपोर्ट तैयार करती है. इससे जांच पूरी करने में लगने वाले मैनपावर और समय की बचत होगी. वर्तमान में एक मालगाड़ी के एक के बाद एक वैगनों की जांच करने में मैन्युअल प्रक्रिया में आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है, जिसके बाद लगभग 3-4 आरपीएफ कर्मियों को जांच करने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगाना पड़ता है.