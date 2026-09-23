ETV Bharat / bharat

रेलवे के खाने पर AI कैमरों की नजर; गड़बड़ी होने पर भेजेगा अलर्ट, खानपान की गुणवत्ता और हाइजीन में होगा इजाफा

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत, एआई कैमरों से होगी खानपान की निगरानी. ( Photo-Etv Bharat )