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रेलवे के खाने पर AI कैमरों की नजर; गड़बड़ी होने पर भेजेगा अलर्ट, खानपान की गुणवत्ता और हाइजीन में होगा इजाफा

पहले फेज में वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में आधुनिक निगरानी व्यवस्था, फिर सीसीटीवी से लैस होंगे सभी रसोई यान-बेस किचन

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत, एआई कैमरों से होगी खानपान की निगरानी.
ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत, एआई कैमरों से होगी खानपान की निगरानी. (Photo-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 6:09 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद. सफर के दौरान रेल यात्रियों के खानपान की क्वालिटी और हाइजीन में सुधार के लिए भारतीय रेलवे एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. असल में रेलवे के खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं. लापरवाही बरतते कर्मचारियों या वेंडर्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन सब की रोकथाम और निगरानी के लिए इंडियन रेलवे ने ट्रेनों के रसोई यान और बेस किचन में एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है.

रेलवे की कैटरिंग सर्विसेस के लिए आईआरसीटीसी(भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन) जिम्मेदार है. आईआरसीटीसी अपने वेंडर्स के जरिए तमाम ट्रेनों में दिन-रात यात्रा करते पैसेंजर्स के लिए खाना, चाय-पानी सर्व करता है. अब नए सिस्टम से खाने बनाने से लेकर स्वच्छता की लाइव माॅनिटरिंग हो सकेगी. यही नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी होने पर आईआरसीटीसी कंट्रोल रूम को रियल टाइम में अलर्ट भी मिलेगा. इस सिस्टम से रेलवे के लाइसेंस पर काम करने वाले वेंडर्स की जवाबदेही और जिम्मेदारी और सही तरीके से तय की जा सकेगी. लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सकेगी.

ट्रेनों की पैंट्री कारों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे Artificial Intelligence टेक्नोलाॅजी से लैस होंगे और खाना तैयार करने, पैकेजिंग और सप्लाई के फुटेज रिकाॅर्ड करेंगे. चलती ट्रेनों की रसोई या बेस किचन में कहीं भी किसी भी स्टेप पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर अलर्ट भी भेजेगा. सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम फेजवाइज पूरा किया जाएगा. शुरुआती चरण में यह व्यवस्था वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी और तेजस जैसी रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में लागू की जाएगी. इसके बाद अन्य रेलगाड़ियों में भी यह सुविधा शुरू होगी.

खास कैमरे, खास निगरानी: एआई से लैस सीसीटीवी कैमरे लाइव रिकाॅर्डिंग के साथ यह भी डिटेक्ट करेगा कि कर्मचारी हाइजीन, साफ-सफाई का ध्यान रख रहे हैं या नहीं. काम करते समय हैंड ग्लव्स, हेयरनेट्स पहने हैं कि नहीं. किचन में कहीं कोई चूहा, काॅक्रोच, मक्खी-मच्छर तो नहीं घूम रहे हैं? किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर यह आधुनिक सिस्टम रेलवे प्रबंधन को फौरन अलर्ट जारी करेगा. यह व्यवस्था आईआरसीटीसी की पूरी कैटरिंग चेन को कवर करेगी.

यात्रियों को सालाना 58 करोड़ मील सर्व करता है IRCTC: प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(पीआईबी) की एक रिलीज बताती है कि यात्रियों को रेलवे सालभर में औसतन 58 करोड़ मील सप्लाई करती है. प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 15 से 16 लाख. इसके लिए 700 से अधिक ट्रेनों में रसाेई यान की सुविधा है और 600 से अधिक बेस किचन है, जहां से तैयार पैक्ड फूड स्टेशनों से ट्रेनों में लोड किया जाता है. फिर जरूरत के हिसाब से पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है. आंकड़ों के मुताबिक भारतीय ट्रेनों में रोजाना करीब 2 करोड़ पैसेंजर्स सफर करते हैं. वित्तीय साल 2025-26 में भारतीय रेलवे ने 741 करोड़ यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाया. लगभग 13000 यात्री ट्रेनें रोज पटरियों पर दौड़ती हैं.

कोई समस्या होने पर पैसेंजर यहां कर सकते हैं शिकायत: सफर के दौरान कोच-वाॅशरूम में सफाई का इश्यू हो या खाने की क्वालिटी का, यात्री railmadad शिकायत कर सकते हैं. रेलवे का यह ऑनलाइन पोर्टल दिन-रात चौबीसो घंटे काम करता है. शिकायतों पर रेलवे तत्काल एक्शन भी लेता है. रेल मदद का अपना ऐप भी है और सोशल मीडिया के कई प्लेटफाॅर्म्स पर भी उपलब्ध है.

पैसेंजर्स कोचेज और रेल इंजनों में पहले से लगे कैमरे: रेल यात्रा को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक साल पहले सभी यात्री डिब्बों और रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया था. पीआईबी की जुलाई, 2025 की रिलीज बताती है कि 74,000 कोचेज और करीब 15,000 रेल इंजनों में यह सुविधा शुरू की जाएगी. हर कोच मे कुल चार कैमरे लगेंगे जो कम रोशनी और ट्रेन की 100 किमी. प्रति घंटा की स्पीड पर भी बखूबी काम करते हैं. एक-डेढ़ बाद ज्यादातर ट्रेनें सीसीटीवी कैमरों से लैस हो चुकी हैं.

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