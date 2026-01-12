ETV Bharat / bharat

ट्रेन की टक्कर से हाथियों को बचाने के लिए AI कैमरे लगाएगा रेलवे

15 मार्च 2025 को तमिलनाडु के नवक्करई में ट्रेन की चपेट में आने से घायल जंगली हाथी ( File/ ANI )

AI से चलने वाले कैमरे रात में थर्मल इमेज कैप्चर कर पाएंगे, जबकि सामान्य कैमरों को अंधेरी रात में काम करने में अक्सर दिक्कत होती है.

यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर जंगल और हाथियों की गतिविधि वाले इलाकों में प्रभावी होगी, जहां दृश्यता अक्सर कम होती है और हाथियों को अक्सर क्रॉसिंग करनी पड़ती है. कुछ हफ्ते पहले, असम के होजाई जिले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रैक पार कर रहे हाथियों से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कई यात्री घायल हो गए थे.

स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम से लोको पायलट 500 मीटर की दूरी से ही ट्रैक पर मौजूद जानवरों को देख सकेंगे, जिससे उन्हें स्थिति के अनुसार ट्रेन को धीमा करने या रोकने के लिए जरूरी अतिरिक्त समय मिल जाएगा.

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे वन्यजीव गलियारा (Wildlife Corridor) पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले कैमरे लगाने की योजना बना रहा है ताकि जानवरों, खासकर हाथियों से ट्रेन की टक्कर को रोका जा सके. इन घटनाओं से न सिर्फ वन्यजीवों को खतरा होता है, बल्कि यात्रियों की जान को भी खतरा होता है. साथ ही ट्रेनों के पटरी से उतरने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने से रेल सेवा में बाधा आती है.

वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास वाले क्षेत्रों से ट्रेन के गुजरने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तीन से चार महीने के अंदर एआई-बेस्ड कैमरे लगाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया गया है. इन कैमरों को लगाने के लिए एक मजबूत प्लानिंग की जा रही है और बेहतर नतीजों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वे चल रहा है. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि यह काम तय समय में पूरा होने की उम्मीद है.

रेलवे का बयान

यात्रियों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए AI-बेस्ड कैमरों के इस्तेमाल के बारे में बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "रेलवे वन्यजीवों वाले इलाकों में जानवरों, खासकर हाथियों और ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए AI वाले कैमरे लगाएगा. इस पर काम चल रहा है."

उन्होंने कहा, "AI आधारित कैमरे ट्रैक पर जानवरों और ट्रेनों के टकराने की घटनाओं को रोकेंगे, जिससे यात्रियों और हाथियों दोनों को बचाने में मदद मिलेगी. ये कैमरे लग जाने के बाद लोको पायलट आधा किलोमीटर पहले ही यह जानकारी पा सकेंगे कि जानवर ट्रैक पार कर रहा है."

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और विशेषज्ञ इंस्टॉलेशन के लिए सबसे सही जगह तय करने के लिए काम करेंगे, चाहे वह ट्रैक्शन एरिया में हो या लोकोमोटिव के अगले टॉप पर. वाइल्डलाइफ एरिया में महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की जाएगी ताकि कैमरा सही जगह पर लगाया जा सके और विजुअल कवरेज बेहतर हो सके."

जानवर-ट्रेन टक्कर की घटनाएं

लोकसभा के डेटा के अनुसार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के समय में अलग-अलग राज्यों ने ट्रेन की टक्कर से कुल 81 हाथियों की मौत हुई.

