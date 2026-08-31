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रेलवे पहली बार निजी निवेश से करेगा 6 लाइनों का निर्माण, PPPAC ने दी मंजूरी

हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत विकसित किए जाने वाले छह रेलवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण अप्रैल 2028 से शुरू करने का प्रस्ताव है.

Indian Railways to developed 6 freight lines with private firms under Hybrid Annuity Model
रेलवे पहली बार निजी निवेश से करेगा 6 लाइनों का निर्माण, PPPAC ने दी मंजूरी (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 3:00 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार भारतीय रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है. इसकी कड़ी में, वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने अगस्त की शुरुआत में फ्रेट कॉरिडोर के साथ 647 किमी तक फैली छह रेलवे लाइनों को मंजूरी दी. इन्हें हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाना है. इस मॉडल में सरकार और प्राइवेट बिल्डर परियोजना की लागत और जोखिम को साझ करते हैं.

छह प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं में से चार ओडिशा में हैं:

  • 49.58 किमी लंबी बलराम-पुटगडिया-तेनतुलोई लाइन (इनर कॉरिडोर)
  • 112.56 किमी लंबी बुधपंक-तेनतुलोई-लुबुरी लाइन (आउटर कॉरिडोर)
  • 101.26 किमी लंबी जाजपुर-क्योंझर रोड-अरडी-धमारा पोर्ट लाइन
  • 48.96 किमी लंबी टिकिरी स्टेशन से वाल्टेयर बॉक्साइट माइंस लाइन

शेष दो प्रोजेक्ट्स हैं-

  • तेलंगाना में 207.80 किमी लंबी मनुगुरु-रामागुंडम लाइन
  • झारखंड में 126.52 किमी लंबी पाकुड़/नगरनबी से गोड्डा लाइन

रिपोर्ट के मुताबिक, बोली मंगाने से पहले, परियोजनाओं को अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा. यह पहली बार होगा जब भारतीय रेलवे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत कोई परियोजना लागू कर रहा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) जैसा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सभी छह प्रोजेक्ट्स का निर्माण अप्रैल 2028 से शुरू करने का प्रस्ताव है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष 2027-28 में होने की उम्मीद है. इन छह परियोजनाओं के अलावा, पीपीपी मोड के तहत 49 अन्य परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं. इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये है. अधिकारी ने आगे कहा कि भारतीय रेलवे में PPP मॉडल के जरिये कुल 16,686 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और कोयला तथा बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित 16,362 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है.

कुल बोली परियोजना लागत 15,976 करोड़ रुपये
छह रेल लाइनों की कुल बोली परियोजना लागत (Bid Project Cost) 15,976 करोड़ रुपये है और पूरी रियायत अवधि (concession period, जो 17-19 साल है) को कवर करने वाली कुल पूंजीगत लागत 40,866 करोड़ रुपये है. इन रूट्स पर मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोक, रासायनिक खाद, सीमेंट और खाद्यान्न की ढुलाई की जाएगी.

बाजार से मिले फीडबैक के आधार पर अपनाया गया HAM मॉडल
रिपोर्ट के मुताबिक, PPPAC ने पहले इन परियोजनाओं को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. बाद में, बाजार से मिले फीडबैक के आधार पर, मंत्रालय ने HAM मॉडल को अपनाया. इसके तहत, भारतीय रेलवे निर्माण अवधि के दौरान बोली परियोजना लागत का 40% अनुदान के रूप में भुगतान करेगा और शेष 60% लागत का वित्तपोषण प्राइवेट पार्टी द्वारा किया जाएगा.

1 अगस्त को आयोजित बैठक के मिनट्स में कहा गया है, "इसके बाद, बाजार से मिले फीडबैक के आधार पर, रेल मंत्रालय ने परियोजना की संरचना पर पुनर्विचार किया और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत इसके कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा. प्रस्तावित HAM संरचना के तहत, रेल मंत्रालय ट्रैफिक और टैरिफ के जोखिमों को खुद वहन करेगा और निर्माण अवधि के दौरान बोली परियोजना लागत का 40% अनुदान के रूप में प्रदान करेगा."

एक बार रेल लाइन चालू हो जाने पर, भारतीय रेलवे शेष 60% का भुगतान वार्षिक एन्युइटी या किस्तों के जरिये, साथ ही उस पर लगने वाले ब्याज सहित करेगी. इसके अलावा, यह स्टेशनों, पटरियों और अन्य संपत्तियों के रख-रखाव के लिए भी रियायतग्राही को नियमित भुगतान करेगी. रेलवे ट्रेनों का संचालन करेगा और माल ढुलाई से होने वाले पूरे राजस्व को एकत्र करेगा. यह ट्रैफिक और टैरिफ के जोखिमों को भी खुद वहन करेगा-जिसका अर्थ है कि अगर माल की लोडिंग या राजस्व लक्ष्य से कम रहता है, तो निजी पक्ष को दंडित नहीं किया जाएगा.

रेलवे ने कहा, "RFP (बोली दस्तावेज) समझौते के न्यूनतम कार्यकाल, EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) ठेकेदार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, तथा उन परिस्थितियों सहित लागू होने वाली शर्तों को निर्दिष्ट करेगा जिनमें ऐसी व्यवस्थाओं की अनुमति होगी."

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