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रेलवे यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेन में प्रशिक्षित और पेशेवर अटेंडेंट नियुक्त करेगा

रेलवे ट्रेनों में स्वच्छता और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित अटेंडेंट तैनात करेगा. पढ़ें चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

Indian Railways To Deploy Trained Attendants For Better Onboard Services
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 7:33 AM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: ट्रेन में मिलने वाली सेवाओं को सचमुच यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने प्रशिक्षित और पेशेवर ट्रेन अटेंडेंट रखने का फैसला किया है. ये यात्रियों की जरूरतों का असरदार तरीके से पूरा करेंगे. इन अटेंडेंट के पास पेशेवर जानकारी होगी. वे बुनियादी शैक्षिक मानकों को पूरा करेंगे और उन्हें अर्ध-कुशल कर्मचारियों के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा.

लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक सुखद यात्रा के लिए आराम सफाई और समय पर मदद मिलना बहुत जरूरी है. हालाँकि, ट्रेन में सफाई की मौजूदा व्यवस्था अक्सर इसलिए ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें काम करने वाले अटेंडेंट बिना ट्रेनिंग वाले और गैर-पेशेवर होते हैं. इसकी वजह से शिकायतों को दूर करने में देरी होती है, कोच का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता और यात्रियों को परेशानी होती है.

लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए स्वच्छ, हाइजीनिक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (OBHS) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी तरह एसी कोचों में अटेंडेंट ऑन-बोर्ड लिनेन की गुणवत्ता और उपलब्धता को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसका सीधा असर यात्रियों के आराम पर पड़ता है.

हालांकि पिछले कई सालों से लगातार निगरानी के प्रयासों के बावजूद यात्रियों को अक्सर सेवा की गुणवत्ता में कमी का अनुभव हुआ है. इसमें अनुरोधों पर देर से जवाब मिलना और चादर-कंबल के प्रबंधन में कमी शामिल है. इसका मुख्य कारण यह रहा है कि इस काम के लिए ऐसे एजेंसियों को लगाया गया जो प्रशिक्षित नहीं थे और पेशेवर भी नहीं थे. इसका नतीजा यह हुआ कि काम संतोषजनक नहीं रहा और 'रेल मदद' पर शिकायतों की संख्या काफी बढ़ गई.

इन चिंताओं को दूर करने और सेवाओं को यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है. इसके तहत अब विशेष रूप से समर्पित और पेशेवर सेवा प्रदाताओं को इस काम में लगाया जाएगा. ये सेवा प्रदाता ट्रेन के अंदर दी जाने वाली सेवाओं के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रियों की जरूरतों का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए और उन्हें तुरंत पूरा किया जाए.

रेल मंत्रालय ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत, सेवा प्रदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कोचों में साफ-सफाई और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखें. एसी क्लास में चादर-कंबल का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करें. यात्रियों को तुरंत और विनम्रतापूर्ण सहायता प्रदान करें और यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी छोटी-मोटी यांत्रिक मरम्मत (जैसे- लाइट, चार्जिंग पॉइंट और अन्य फिटिंग की मरम्मत) का काम भी करें.

यात्रियों का नजरिया

उत्तराखंड के लक्सर के रहने वाले और अक्सर यात्रा करने वाले यात्री संजीव कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'ट्रेनों में पढ़े-लिखे और सेमी-स्किल्ड अटेंडेंट (सहायक) रखने से यात्रियों के अनुभव में एक बड़ा बदलाव आ सकता है. इससे उन छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिन पर पहले अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता था और शिकायतों की संख्या भी कम होगी.'

बिहार के एक अन्य यात्री दयानंद सिंह ने कहा, 'यह एक स्वागत योग्य कदम है. खासकर लंबी यात्राओं के लिए. मुझे उम्मीद है कि अब यात्रियों को ज्यादा आराम मिलेगा और ट्रेन के अंदर मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा. पहले स्किल्ड कर्मचारियों की कमी के कारण छोटी-मोटी दिक्कतें अक्सर अनसुनी रह जाती थी लेकिन इस पहल से ऐसी समस्याओं का समाधान ज़्यादा बेहतर तरीके से होने की उम्मीद है.'

यात्रियों को होने वाले फायदे

यह सिस्टम लगातार साफ-सुथरे और हाइजीनिक कोच, बिना किसी बेवजह की देरी के समस्याओं का समय पर समाधान, बेहतर आराम और सुविधाएं (खासकर AC यात्रा के दौरान), कम शिकायतें, सेवाओं पर बढ़ा हुआ भरोसा, और एक ज्यादा जिम्मेदार, पेशेवर ऑनबोर्ड अनुभव देगा.

शुरू की जाने वाली सेवाएं

शुरुआत में यह नया सिस्टम हर जोनल रेलवे की पाँच चुनी हुई ट्रेनों में शुरू किया जा रहा है. इसकी असरदारता का आकलन करने के बाद, रेलवे इसे पूरे नेटवर्क में अलग-अलग चरणों में फैलाने की योजना बना रहा है.

पेशेवर, वेरिफाइड स्टाफ

सेवा देने वाली कंपनियाँ ऐसे प्रशिक्षित और वेरिफाइड स्टाफ को नियुक्त करेंगी जिनके पास सही योग्यताएँ हों और जो यूनिफ़ॉर्म पहनते हों, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो. हर स्टाफ सदस्य की जिम्मेदारियाँ साफ तौर पर तय होंगी, जिनमें एसी कोच में चादर कंबल का प्रबंधन, साफ-सफाई बनाए रखना, टॉयलेट की देखरेख सुनिश्चित करना और कचरा प्रबंधन संभालना शामिल है.

वे बुनियादी सुरक्षा जाँच भी करेंगे, छोटी-मोटी मरम्मत के काम (जैसे लाइट या चार्जिंग पॉइंट ठीक करना) संभालेंगे, और जरूरत पड़ने पर यात्रियों को तुरंत मदद पहुंचाएंगे. ऑनबोर्ड सेवाओं के लिए तैनात हर कर्मचारी को पूरी तरह से प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा.

योग्यता की शर्तें

एसी कोचों में अटेंडेंट न केवल अपने नियमित काम करेगा, बल्कि उसे सौंपे गए कोच या कोचों के समूह के सुपरवाइजर के तौर पर भी काम करेगा. बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए अटेंडेंट का कम से कम 12वीं पास और अर्ध-कुशल होना जरूरी है, ताकि वह सेवा से जुड़े और छोटे-मोटे तकनीकी मसलों को प्रभावी ढंग से संभाल सके.

नॉन-एसी कोचों में अलग से हाउसकीपिंग सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएँगे. ये सुपरवाइजर ठीक से प्रशिक्षित होंगे, कम से कम 12वीं पास होंगे और अर्ध-कुशल होंगे. ट्रेन में मौजूद सभी हाउसकीपिंग स्टाफ को सफाई और छोटी-मोटी मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

समीक्षा और कार्यान्वयन

यात्रियों की प्रतिक्रिया, ऑडिट के नतीजों और तकनीकी प्रगति के आधार पर इस व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. मंत्रालय ने बताया कि अगले दो वर्षों में इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. रेलवे, ट्रेन में यात्रियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित और पेशेवर अटेंडेंट नियुक्त करेगा.

सारांश: यह पहल समर्पित और पेशेवर लोगों को नियुक्त करने के लिए शुरू की गई है, ताकि यात्रियों की चिंताओं को दूर किया जा सके और सेवाओं को और अधिक यात्री-केंद्रित बनाया जा सके.

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