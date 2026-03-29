ETV Bharat / bharat

रेलवे यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेन में प्रशिक्षित और पेशेवर अटेंडेंट नियुक्त करेगा

नई दिल्ली: ट्रेन में मिलने वाली सेवाओं को सचमुच यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने प्रशिक्षित और पेशेवर ट्रेन अटेंडेंट रखने का फैसला किया है. ये यात्रियों की जरूरतों का असरदार तरीके से पूरा करेंगे. इन अटेंडेंट के पास पेशेवर जानकारी होगी. वे बुनियादी शैक्षिक मानकों को पूरा करेंगे और उन्हें अर्ध-कुशल कर्मचारियों के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा.

लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक सुखद यात्रा के लिए आराम सफाई और समय पर मदद मिलना बहुत जरूरी है. हालाँकि, ट्रेन में सफाई की मौजूदा व्यवस्था अक्सर इसलिए ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें काम करने वाले अटेंडेंट बिना ट्रेनिंग वाले और गैर-पेशेवर होते हैं. इसकी वजह से शिकायतों को दूर करने में देरी होती है, कोच का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता और यात्रियों को परेशानी होती है.

लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए स्वच्छ, हाइजीनिक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (OBHS) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी तरह एसी कोचों में अटेंडेंट ऑन-बोर्ड लिनेन की गुणवत्ता और उपलब्धता को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसका सीधा असर यात्रियों के आराम पर पड़ता है.

हालांकि पिछले कई सालों से लगातार निगरानी के प्रयासों के बावजूद यात्रियों को अक्सर सेवा की गुणवत्ता में कमी का अनुभव हुआ है. इसमें अनुरोधों पर देर से जवाब मिलना और चादर-कंबल के प्रबंधन में कमी शामिल है. इसका मुख्य कारण यह रहा है कि इस काम के लिए ऐसे एजेंसियों को लगाया गया जो प्रशिक्षित नहीं थे और पेशेवर भी नहीं थे. इसका नतीजा यह हुआ कि काम संतोषजनक नहीं रहा और 'रेल मदद' पर शिकायतों की संख्या काफी बढ़ गई.

इन चिंताओं को दूर करने और सेवाओं को यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है. इसके तहत अब विशेष रूप से समर्पित और पेशेवर सेवा प्रदाताओं को इस काम में लगाया जाएगा. ये सेवा प्रदाता ट्रेन के अंदर दी जाने वाली सेवाओं के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रियों की जरूरतों का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए और उन्हें तुरंत पूरा किया जाए.

रेल मंत्रालय ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत, सेवा प्रदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कोचों में साफ-सफाई और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखें. एसी क्लास में चादर-कंबल का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करें. यात्रियों को तुरंत और विनम्रतापूर्ण सहायता प्रदान करें और यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी छोटी-मोटी यांत्रिक मरम्मत (जैसे- लाइट, चार्जिंग पॉइंट और अन्य फिटिंग की मरम्मत) का काम भी करें.

यात्रियों का नजरिया

उत्तराखंड के लक्सर के रहने वाले और अक्सर यात्रा करने वाले यात्री संजीव कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'ट्रेनों में पढ़े-लिखे और सेमी-स्किल्ड अटेंडेंट (सहायक) रखने से यात्रियों के अनुभव में एक बड़ा बदलाव आ सकता है. इससे उन छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिन पर पहले अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता था और शिकायतों की संख्या भी कम होगी.'

बिहार के एक अन्य यात्री दयानंद सिंह ने कहा, 'यह एक स्वागत योग्य कदम है. खासकर लंबी यात्राओं के लिए. मुझे उम्मीद है कि अब यात्रियों को ज्यादा आराम मिलेगा और ट्रेन के अंदर मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा. पहले स्किल्ड कर्मचारियों की कमी के कारण छोटी-मोटी दिक्कतें अक्सर अनसुनी रह जाती थी लेकिन इस पहल से ऐसी समस्याओं का समाधान ज़्यादा बेहतर तरीके से होने की उम्मीद है.'

यात्रियों को होने वाले फायदे

यह सिस्टम लगातार साफ-सुथरे और हाइजीनिक कोच, बिना किसी बेवजह की देरी के समस्याओं का समय पर समाधान, बेहतर आराम और सुविधाएं (खासकर AC यात्रा के दौरान), कम शिकायतें, सेवाओं पर बढ़ा हुआ भरोसा, और एक ज्यादा जिम्मेदार, पेशेवर ऑनबोर्ड अनुभव देगा.