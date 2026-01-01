ETV Bharat / bharat

यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए सुपर-चेक करेगा रेलवे

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से सेफ्टी सुपर-चेक करेगा. इसका मकसद फील्ड अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण की क्वालिटी का सही तरीके से मूल्यांकन करना और मेंटेनेंस के तरीकों में कमियों और कमियों की पहचान करना है.

ट्रैक एनालिटिक्स सेल (TAC) को हर महीने पॉइंट्स और क्रॉसिंग के कम से कम पांच इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है. रेलवे ने अपने ऑर्डर में कहा कि इन इंस्पेक्शन का मुख्य मकसद फील्ड अधिकारियों द्वारा पहले किए गए इंस्पेक्शन की सुपर-चेकिंग करना और कमियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के संबंध में ऐसे इंस्पेक्शन के असर और क्वालिटी का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ये सुपर-चेक सरप्राइज इंस्पेक्शन के तौर पर किए जाएंगे, जब पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर संबंधित विभाग के अधिकारी बाद में इंस्पेक्शन कर लेंगे. ट्रैक एनालिटिक्स सेल द्वारा ध्यान से किए गए ऐसे इंस्पेक्शन से रिपेयर की क्वालिटी वेरिफाई होगी, बची हुई कमियों की पहचान होगी, और उन्हें तुरंत ठीक करने में मदद मिलेगी, जिससे पूरा मेंटेनेंस सिस्टम मजबूत होगा.

इस बारे में, यह दोहराया जाता है कि टीएसी द्वारा किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन की मासिक रिपोर्ट सीनियर डिवीजनल इंजीनियर (Co) को दी जाएगी, जिसकी एक कॉपी संबंधित सीनियर डीईएन को दी जाएगी. रिपोर्ट में किए गए सुपर-चेक की डिटेल्स होंगी, जिसमें फील्ड अधिकारियों के पहले के इंस्पेक्शन के मुकाबले मिली कमियां और अंतर भी शामिल होंगे.

रेलवे के ऑर्डर में कहा गया है कि चेकिंग के दौरान मिली गड़बड़ियों और कमियों का रूट कॉज एनालिसिस किया जाएगा, और सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जहां भी जरूरी हो, जवाबदेही पक्का करने के उपाय भी शामिल होंगे.

रेलवे बोर्ड ने कुछ महीने पहले सभी जोन से टीएसी बनाने को कहा था ताकि डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद मिल सके, मेंटेनेंस प्लानिंग को बेहतर बनाया जा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सेफ्टी मॉनिटरिंग को मज़बूत किया जा सके.

इसका मुख्य काम टीएमएस/बीएमएस पर डेटा मॉनिटर करके फील्ड अधिकारियों की मदद करना, एक्शन लेने लायक जानकारी देना, गड़बड़ियों की पहचान करना, और समय पर और सही डेटा फीडिंग पक्का करना है.