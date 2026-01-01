यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए सुपर-चेक करेगा रेलवे
रेलवे सुपर चेक रिपेयर की क्वालिटी को वेरिफाई कर बची हुई कमियों को पहचानेगा, और उन्हें तुरंत ठीक करेगा. इससे पूरा मेंटेनेंस सिस्टम मजबूत होगा.
Published : January 1, 2026 at 2:18 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से सेफ्टी सुपर-चेक करेगा. इसका मकसद फील्ड अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण की क्वालिटी का सही तरीके से मूल्यांकन करना और मेंटेनेंस के तरीकों में कमियों और कमियों की पहचान करना है.
ट्रैक एनालिटिक्स सेल (TAC) को हर महीने पॉइंट्स और क्रॉसिंग के कम से कम पांच इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है. रेलवे ने अपने ऑर्डर में कहा कि इन इंस्पेक्शन का मुख्य मकसद फील्ड अधिकारियों द्वारा पहले किए गए इंस्पेक्शन की सुपर-चेकिंग करना और कमियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के संबंध में ऐसे इंस्पेक्शन के असर और क्वालिटी का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है.
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ये सुपर-चेक सरप्राइज इंस्पेक्शन के तौर पर किए जाएंगे, जब पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर संबंधित विभाग के अधिकारी बाद में इंस्पेक्शन कर लेंगे. ट्रैक एनालिटिक्स सेल द्वारा ध्यान से किए गए ऐसे इंस्पेक्शन से रिपेयर की क्वालिटी वेरिफाई होगी, बची हुई कमियों की पहचान होगी, और उन्हें तुरंत ठीक करने में मदद मिलेगी, जिससे पूरा मेंटेनेंस सिस्टम मजबूत होगा.
इस बारे में, यह दोहराया जाता है कि टीएसी द्वारा किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन की मासिक रिपोर्ट सीनियर डिवीजनल इंजीनियर (Co) को दी जाएगी, जिसकी एक कॉपी संबंधित सीनियर डीईएन को दी जाएगी. रिपोर्ट में किए गए सुपर-चेक की डिटेल्स होंगी, जिसमें फील्ड अधिकारियों के पहले के इंस्पेक्शन के मुकाबले मिली कमियां और अंतर भी शामिल होंगे.
रेलवे के ऑर्डर में कहा गया है कि चेकिंग के दौरान मिली गड़बड़ियों और कमियों का रूट कॉज एनालिसिस किया जाएगा, और सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जहां भी जरूरी हो, जवाबदेही पक्का करने के उपाय भी शामिल होंगे.
रेलवे बोर्ड ने कुछ महीने पहले सभी जोन से टीएसी बनाने को कहा था ताकि डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद मिल सके, मेंटेनेंस प्लानिंग को बेहतर बनाया जा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सेफ्टी मॉनिटरिंग को मज़बूत किया जा सके.
इसका मुख्य काम टीएमएस/बीएमएस पर डेटा मॉनिटर करके फील्ड अधिकारियों की मदद करना, एक्शन लेने लायक जानकारी देना, गड़बड़ियों की पहचान करना, और समय पर और सही डेटा फीडिंग पक्का करना है.
रेलवे के अनुसार, इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा ताकि टर्नआउट इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की क्वालिटी में सही और लगातार सुधार हो सके, जिससे ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़े.
रेलवे के मुताबिक, इंडियन रेलवे ने इस साल 90 किलोमीटर से अधिक नई ट्रैक लाइनें चालू की हैं. नई पटरियां बिछाने के अलावा मौजूदा रेल पटरियों को नया करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा पक्की हो सके.
सुरक्षा निगरानी
- टीएमएस में सुरक्षा संबंधी डेटा पर लगातार नजर रखें.
- अपवादों, विसंगतियों और महत्वपूर्ण चेतावनियों की पहचान करें और संबंधित अधिकारियों को सूचित करें.
- पूर्ण समाधान होने तक प्रत्येक स्तर पर अनुपालन की प्रगति की निगरानी करें.
- सीपीडी/टीएमएस/एनआर के अंतर्गत प्राप्त अंतर्दृष्टि और निष्कर्षों को प्रभागीय अधिकारियों के साथ साझा करें.
- विसंगतियों और अपवादों का समयबद्ध सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कर्मचारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें.
सुपर-चेक का उद्देश्य
- यात्री सुरक्षा बढ़ाना और ट्रेन परिचालन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना.
- क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की गुणवत्ता का वस्तुपरक मूल्यांकन करें.
- पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स में कमियों और रखरखाव अंतराल की पहचान करें.
जिम्मेदारी
- प्रति माह कम से कम पांच पॉइंट्स और क्रॉसिंग निरीक्षण करना अनिवार्य है.
- सरप्राइज सुपर-चेक के तौर पर इंस्पेक्शन किए जाएंगे.
- पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स पर ध्यान देने के बाद किया जाना है.
- संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद सुपर चेक किया जाएगा.
ट्रैक नवीनीकरण कार्य
साल 2025 में कुल रिन्यूअल का काम किया गया, लगभग 6880 ट्रैक किलोमीटर रेल को नई रेल से रिन्यू किया गया है. 7051 ट्रैक किलोमीटर का पूरा ट्रैक रिन्यूअल किया गया है, और 9277 सेट का टर्नआउट रिन्यूअल किया गया है.
पटरियों का अपग्रेडेशन और सुधार
रेलवे के डेटा के अनुसार, पिछले 11 सालों में भारतीय रेलवे की स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक को अपग्रेड और बेहतर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया है. भारतीय रेलवे में ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए रेलवे ये कदम उठा रहा है.
प्राइमरी ट्रैक रिन्यूअल करते समय, 60 किलोग्राम वाले मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर, 90 अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ (UTS) रेल, इलास्टिक फास्टनिंग के साथ चौड़े और भारी प्री-स्ट्रेस्टेड कंक्रीट स्लीपर (PSC), पीएससी स्लीपर पर पंखे के आकार का लेआउट टर्नआउट और गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर का इस्तेमाल किया जा रहा है.
- टर्नआउट रिन्यूअल के कामों में थिक वेब स्विच और वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है.
- जोड़ों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे रेल पैनलों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा.
- पहले के पारंपरिक/सुधारित एसईजे के स्थान पर मोटी वेब स्विच विस्तार जोड़ों का उपयोग किया जा रहा है.
- रेल के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीक को अपनाना.
ये भी पढ़ें- यात्रीगण ध्यान दें! 1 जनवरी से बदल रहा है ट्रेनों का टाइम-टेबल, सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें