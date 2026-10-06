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नवंबर के अंत से कई ट्रेनें कैंसिल करने की तैयारी, रेलवे ने दिया कोहरे का हवाला

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे एक बार फिर आने वाले सर्दी के मौसम में उत्तर भारत में कई ट्रेन सेवाएं रद्द करने और ट्रिप कम करने की तैयारी कर रहा है, जबकि खराब दृश्यता के दौरान लोको पायलटों को रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए लोकोमोटिव (रेल इंजन) पर GPS-बेस्ड फॉग सेफ डिवाइस (FSDs) लगाई हैं.

रेलवे ने इस फैसले के लिए सर्दियों के मौसम और कोहरे का हवाला दिया है. दिसंबर में कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि कुछ कम फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी. इस कदम का उद्देश्य घने कोहरे की वजह से परिचालन में बाधा और यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचना है, जिसमें लंबी देरी और आखिरी समय में ट्रेनें कैंसिल होना शामिल है.

नवंबर के आखिर से दिसंबर और जनवरी तक पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की उम्मीद है. रेलवे ने लगभग दो महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है ताकि उन ट्रेनों की पहचान की जा सके जिन्हें कोहरे के पीक टाइम में कैंसिल करना पड़ सकता है या उनकी ट्रिप (फेरे) कम करनी पड़ सकती है.

उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह अभ्यास परिचालन व्यवहार्यता (Operational Feasibility) और ट्रेन की आवाजाही पर कोहरे के संभावित असर के गहराई से आकलन पर आधारित है. इसका उद्देश्य सिर्फ खराब दृश्यता के बावजूद ट्रेनों को चलाना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को रोकना है जहां ट्रेनें चलती रहें लेकिन लंबे समय तक देरी का सामना करें, जिससे पूरे रेलवे नेटवर्क पर बुरा असर पड़े."

उन्होंने आगे कहा कि उत्तर भारत में कोहरा आम तौर पर नवंबर के आखिर में शुरू होता है और दिसंबर और जनवरी के दौरान ट्रेन परिचालन के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है. अधिकारी ने कहा, "हम यह तय करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन करते हैं कि परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर कौन सी ट्रेनें संचालित की जा सकती हैं और किन ट्रेनों को रद्द करना पड़ सकता है."

अधिकारी ने बताया कि बहुत अधिक घने कोहरे के समय, ट्रेनों को अपनी यात्रा पूरी करने में कई घंटे ज्यादा लग सकते हैं. कुछ मामलों में, जो ट्रेनें आम तौर पर लगभग 10 घंटे लेती हैं, उन्हें 15-20 घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है, जिससे प्रभावित रूट पर जाम लग जाता है और ट्रेनों का संचालन ठप हो जाता है.

अधिकारी ने कहा, "जब ट्रेन लगातार लेट हो रही हो, तो उसे चलाने से भी ज्यादा फायदा नहीं होता. अगर घने कोहरे के कारण ट्रेन को 15 या 20 घंटे लग रहे हैं, तो इससे देरी का सिलसिला शुरू हो सकता है."

टिकट कैंसलेशन की समस्या से बचने के लिए रेलवे की योजना

रेलवे अधिकारी ने कहा कि टिकट कैंसलेशन की समस्या से बचने के लिए एडवांस प्लानिंग खास तौर पर जरूरी है क्योंकि यात्री अक्सर कई दिन पहले ही यात्रा की योजना बनाते हैं और टिकट बुक करते हैं. अचानक कैंसलेशन से यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है, खासकर सर्दियों के व्यस्त यात्रा सीजन में. कैंसल या ट्रिप कम की जाने वाली ट्रेनों की लिस्ट जरूरी नहीं कि स्थायी हो. अगर कोहरे की स्थिति में सुधार होता है और दृश्यता अच्छी हो जाती है, तो ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की जा सकती हैं.