भारतीय रेल का बड़ा कदम, अब ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलेगी बेहतर इमरजेंसी मेडिकल सुविधा

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सेहत को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है. अक्सर सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने या आपातकालीन स्थिति में इलाज मिलने में होने वाली देरी को देखते हुए, रेलवे अब 279 स्टेशनों और 177 ट्रेनों को आधुनिक मेडिकल किट और जरूरी दवाओं से लैस करने जा रहा है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सफर के दौरान त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान करना है.

मेडिकल बॉक्स और उनकी सुरक्षा का खाका

रेलवे के स्वास्थ्य विभाग को इन मेडिकल बॉक्सों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये बॉक्स ट्रेन के चलने वाले प्रारंभिक स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाएंगे. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल बॉक्स को ट्रेन के पावर कार में, विशेष रूप से 'गार्ड पोर्शन' (TMR) में ब्रेक वैन के उपकरणों के साथ रखा जाएगा.

सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन किटों को 'वन टाइम लॉक' (OTL) प्रणाली से सुरक्षित किया जाएगा. इसका अर्थ है कि एक बार सील होने के बाद इसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जा सकेगा. ट्रेन का मैनेजर (गार्ड) पूरी यात्रा के दौरान इस किट का संरक्षक होगा.

कड़ी निगरानी और प्रोटोकॉल

ट्रेन शुरू होने से पहले ट्रेन मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल बॉक्स पर लगा OTL पूरी तरह सुरक्षित है. यह जांच कैरिज एंड वैगन (C&W) कर्मचारियों की मौजूदगी में की जाएगी. एक बार लॉक की पुष्टि हो जाने के बाद, ट्रेन मैनेजर इसकी सूचना कमर्शियल कंट्रोल को देगा. यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आपात स्थिति में दवाइयां और उपकरण ट्रेन में मौजूद और सुरक्षित रहें.

आपात स्थिति में कैसे मिलेगी मदद?

सफर के दौरान यदि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है, तो ऑन-बोर्ड स्टाफ (टीटीई, ट्रेन अधीक्षक या ट्रेन मैनेजर) तुरंत हरकत में आएगा. सबसे पहले, रिजर्वेशन चार्ट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि क्या उस ट्रेन में कोई डॉक्टर या प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर यात्रा कर रहा है.