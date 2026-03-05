भारतीय रेल का बड़ा कदम, अब ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलेगी बेहतर इमरजेंसी मेडिकल सुविधा
भारतीय रेलवे 279 स्टेशनों और 177 ट्रेनों में सुरक्षित मेडिकल किट तैनात करेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिलेगी.
Published : March 5, 2026 at 11:20 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सेहत को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है. अक्सर सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने या आपातकालीन स्थिति में इलाज मिलने में होने वाली देरी को देखते हुए, रेलवे अब 279 स्टेशनों और 177 ट्रेनों को आधुनिक मेडिकल किट और जरूरी दवाओं से लैस करने जा रहा है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सफर के दौरान त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान करना है.
मेडिकल बॉक्स और उनकी सुरक्षा का खाका
रेलवे के स्वास्थ्य विभाग को इन मेडिकल बॉक्सों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये बॉक्स ट्रेन के चलने वाले प्रारंभिक स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाएंगे. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल बॉक्स को ट्रेन के पावर कार में, विशेष रूप से 'गार्ड पोर्शन' (TMR) में ब्रेक वैन के उपकरणों के साथ रखा जाएगा.
सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन किटों को 'वन टाइम लॉक' (OTL) प्रणाली से सुरक्षित किया जाएगा. इसका अर्थ है कि एक बार सील होने के बाद इसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जा सकेगा. ट्रेन का मैनेजर (गार्ड) पूरी यात्रा के दौरान इस किट का संरक्षक होगा.
कड़ी निगरानी और प्रोटोकॉल
ट्रेन शुरू होने से पहले ट्रेन मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल बॉक्स पर लगा OTL पूरी तरह सुरक्षित है. यह जांच कैरिज एंड वैगन (C&W) कर्मचारियों की मौजूदगी में की जाएगी. एक बार लॉक की पुष्टि हो जाने के बाद, ट्रेन मैनेजर इसकी सूचना कमर्शियल कंट्रोल को देगा. यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आपात स्थिति में दवाइयां और उपकरण ट्रेन में मौजूद और सुरक्षित रहें.
आपात स्थिति में कैसे मिलेगी मदद?
सफर के दौरान यदि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है, तो ऑन-बोर्ड स्टाफ (टीटीई, ट्रेन अधीक्षक या ट्रेन मैनेजर) तुरंत हरकत में आएगा. सबसे पहले, रिजर्वेशन चार्ट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि क्या उस ट्रेन में कोई डॉक्टर या प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर यात्रा कर रहा है.
साथ ही, कमर्शियल कंट्रोलर से संपर्क कर यात्री रिकॉर्ड्स में मौजूद डॉक्टरों की जानकारी जुटाई जाएगी. जैसे ही किसी डॉक्टर की पहचान होगी, टीटीई या ट्रेन अधीक्षक उनसे संपर्क कर उपलब्ध मेडिकल किट की मदद से मरीज को उपचार देने का अनुरोध करेंगे. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों की व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता का पूरा सम्मान रखा जाएगा.
रखरखाव और दवाओं की एक्सपायरी पर नज़र
मेडिकल किट के उपयोग के बाद, उसे फिर से भरने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी. किट के भीतर एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें उपयोग की गई वस्तुओं का विवरण दर्ज होगा. इसके अलावा, दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा. बॉक्स पर दवाओं की एक्सपायरी डेट की एक स्पष्ट सूची होगी, ताकि समय रहते पुरानी दवाओं को बदला जा सके और सभी उपकरण चालू स्थिति में रहें.
रेलवे की इस नई व्यवस्था से अब यात्रियों को 'गोल्डन ऑवर' में इलाज मिलना आसान होगा, जिससे रेल यात्रा न केवल आरामदायक बल्कि अधिक सुरक्षित भी बनेगी.
यह भी पढ़ें- भारतीय जल क्षेत्र में युद्ध की आहट, नौसेना अभ्यास में शामिल हुए ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबोया