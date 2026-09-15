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रेलवे ने शंटिंग ऑपरेशन में सुरक्षा उपाय बढ़ाए, मानवीय गलतियों को रोकना लक्ष्य

नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने शंटिंग कार्यों के दौरान सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसका मुख्य ध्यान मानवीय गलतियों को रोकना है, क्योंकि इन गलतियों के गंभीर परिणाम न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों बल्कि यात्रियों और ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ सकते हैं, जैसा कि जून में नागपुर डिवीजन में शंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद देखा गया था.

हालांकि शंटिंग गतिविधियां आमतौर पर यार्ड में होती हैं, लेकिन पॉइंट या ट्रैक रूटिंग से जुड़ी कोई भी गलती रेलवे परिचालन पर बड़ा असर डाल सकती है. गलत तरीके से सेट किया गया पॉइंट, अनधिकृत गतिविधि या पटरी से उतरने जैसी घटनाएं मुख्य परिचालन लाइनों को बाधित कर सकती हैं, जिससे यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और ट्रेनों में देरी, रद्दीकरण या उनके मार्ग में बदलाव हो सकता है. इसका असर उसी लाइन से गुजरने वाले सैकड़ों या हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है.

इस मामले पर बात करते हुए लोको पायलट चांडी प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "कई बार, जब कोई ट्रेन पटरी से उतरती है तो इससे दूसरी ट्रेन या रेक की गतिविधियों पर असर पड़ता है. उदाहरण के लिए, एक यार्ड में कई रेक (कोच) और लोकोमोटिव (रेल इंडन) लगातार अंदर-बाहर आ-जा रहे होते हैं. अगर एक लोकोमोटिव फेल हो जाता है या ऐसी कोई घटना होती है, तो रेक या ट्रेन के धक्का लगने या दूसरे रेक के संपर्क में आने की संभावना होती है. इससे सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है."

प्रसाद ने बताया, "पटरी से उतरने की घटनाओं में, उसे ठीक करने में चार से पांच घंटे लगते हैं. इसमें लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि मरम्मत करने के लिए किस तरह के उपकरण की जरूरत है. अगर जरूरी उपकरण मौके पर मौजूद हों, तो बाधा तीन या चार घंटे में हटा दी जाएगी. इसके कारण, उसी खंड से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होती हैं या लेट हो जाती हैं."

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गाजियाबाद इलाके में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद एक लाइन ब्लॉक हो गई, जिसके कारण ट्रेनों को बाकी उपलब्ध लाइनों से गुजरना पड़ा, इससे जाहिर तौर पर यार्ड की ट्रैफिक संभालना क्षमता कम हो गई और दूसरी ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा.

चांडी प्रसाद ने कहा, "अगर किसी वजह से कोई लाइन खराब होती है, तो जाहिर तौर पर इसका असर दूसरी ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ेगा जो उसी लाइन से गुजरने वाली हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो जाती है, तो पीछे आने वाली ट्रेनें अपने आप अधिक देर तक लेट हो जाएंगी, जिससे उन ट्रेनों के यात्रियों को बहुत परेशानी होगी.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि चालक दल के सदस्यों और शंटिंग स्टाफ को संबंधित यार्ड डायग्राम का उपयोग करके स्टेशनों और यार्डों पर काउंसलिंग दी जाए, ताकि शंटिंग कार्य शुरू करने से पहले उन्हें ट्रैक लेआउट, पॉइंट्स, टर्नआउट और आवाजाही के प्रतिबंधों की स्पष्ट समझ हो.

उत्तरी रेलवे के जोनल सेक्रेटरी पदम सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "हम किसी घटना के होने का इंतजार क्यों करें और फिर उसके बाद हर किसी को उससे जुड़ी प्रक्रियाएं रटाना क्यों शुरू करें? समस्या यह है कि असल समस्या की पहचान करने के बजाय, किसी दूसरी ही चीज को पकड़ लिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने किसी विशेष यार्ड को लेकर कोई गलती की है, तो उनका ध्यान असल मुद्दे से हटाकर सभी लोगों को उस यार्ड और उसके लेआउट के बारे में रटाने पर लगाया जा रहा है."