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रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेनों से ड्रग्स और शराब की तस्करी रोकने के लिए CPDS टीमें तैनात

RPF की CPDS यूनिट का गठन प्रत्येक जोनल रेलवे में किया गया है, जिसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित जवान शामिल हैं. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Indian Railways steps up measures to curb narcotics trafficking through trains
रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेनों से ड्रग्स और शराब की तस्करी रोकने के लिए CPDS टीमें तैनात (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 4:37 PM IST

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नई दिल्ली: रेलवे ने ट्रेनों के जरिये प्रतिबंधित सामानों, नशीले पदार्थों (drugs) और अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है. अलग-अलग रेलवे जोन ने अपने नेटवर्क पर अवैध पदार्थों के परिवहन को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिया है.

इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में निगरानी और कार्रवाई को मजबूत करना है. साथ ही ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है. इन उपायों का उद्देश्य यात्री सुरक्षा को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि ट्रेन यात्रा सुरक्षित और अपराध मुक्त रहे.

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि नशीले पदार्थों (narcotics) का पता लगाने के लिए नियमित अभियानों के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात किया जाता है. चूंकि ये कुत्ते पहले से ही नियमित रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में एक अलग "विशेष टीम" के रूप में नहीं देखा जा सकता. हालांकि, ऐसी समर्पित टीमें हैं जो विशेष रूप से अपराध-रोकथाम और उसका पता लगाने का काम करती हैं.

RPF अधिकारी ने बताया, "इन इकाइयों में से एक अपराध रोकथाम और खोजी दस्ता (CPDS) टीम है, जिसके तहत हर ज़ोनल रेलवे ने अपनी खुद की CPDS टीमें बनाई हैं. इन टीमों में चुनिंदा कर्मचारी शामिल होते हैं जो इस प्रकार के काम के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं या जिन्हें उचित दिशा-निर्देश मिला होता है. इस टीम को बनाने के लिए उपयुक्त और सक्षम स्टाफ को एक साथ लाया जाता है."

CPDS टीमें अपने-अपने डिवीजन में औचक रूप से आवाजाही करती हैं, जिसके तहत वे ट्रेनों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों को भी कवर करती हैं. उनका यह अभियान अधिकारियों को मिलने वाली विशिष्ट जानकारियों, गुप्त सूचनाओं (tip-offs) या अन्य खुफिया सूचनाओं पर आधारित हो सकता है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, टीम संबंधित स्थान पर जाती है और तलाशी तथा जब्ती अभियान चलाती है.

अपराध खुफिया शाखा भी सक्रिय
इसके अलावा अन्य स्पेशल यूनिट भी हैं. इनमें से एक अपराध खुफिया शाखा (CIB) है, जो अलग से काम करती है और विशेष रूप से मादक पदार्थों (narcotics) से जुड़े अपराधों सहित कुछ खास प्रकार के अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी और जांच का काम संभालती है.

ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हाल ही में शामिल किए गए पिल्लों (pups) की इस साल 25 अक्टूबर से विशेष ट्रेनिंग शुरू होगी और यह उम्मीद है कि अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे मार्च 2027 तक ऑपरेशन में तैनाती के लिए तैयार हो जाएंगे.

संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और तस्करी विरोधी अभियानों में सहायता के लिए RPF तकनीक-आधारित निगरानी को भी साथ-साथ मजबूत कर रहा है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सीधी जांच (Physical Checking) के साथ-साथ CCTV कैमरे, बैगेज स्कैनर, ड्रोन और एडवांस एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है.

इस मुद्दे पर बात करते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "हर महीने, हम ड्रग्स से जुड़ी खेप का पता लगा रहे हैं और उन्हें जब्त कर रहे हैं, और इस तरह की सभी बरामदगी पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. अच्छी बात यह है कि NWR ड्रग्स की समस्या से तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित है. इसके बावजूद, जब्ती की कार्रवाई अभी भी जारी है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है. फिलहाल, इस क्षेत्र में ड्रग्स का खतरा काफी कम है और नियंत्रण में है."

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अभी नशीले पदार्थों के बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए ट्रेनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है. पकड़े गए अधिकांश मामलों में कम मात्रा शामिल है, जैसे कि दो या तीन कार्टन या अन्य छोटी खेप ले जाने वाले व्यक्ति. उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवहन या इस तरह के नशीले पदार्थों से जुड़े संगठित अपराध नहीं देखे गए हैं.

सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पहले से ही CCTV कैमरों से लैस हैं. एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली लागू है, जिसके माध्यम से RPF चौबीसों घंटे, सातों दिन लगातार स्टेशनों की निगरानी करता है.

RPF की जब्ती और गिरफ्तारी

ट्रेनों और रेलवे परिसरों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपने नियमित अभियान के तहत, उत्तर मध्य रेलवे ने राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया और दो यात्रियों के पास से 32.58 लीटर अवैध भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40,000 रुपये है.

पूर्वोत्तर रेलवे के तहत, लखनऊ स्थित RPF की नारकोटिक्स टास्क टीम ने पिछले हफ्ते 2 किलोग्राम अफीम और 470 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 20.47 लाख रुपये आंकी गई.

पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) के तहत, RPF हावड़ा ने पिछले महीने 25.125 किलोग्राम गांजा जब्त किया. CIB के सुरक्षाकर्मियों ने कफ सिरप की 70 बोतलें बरामद कीं.

उत्तर सीमांत रेलवे के तहत, RPF ने 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया जिसकी कीमत 20,00,000 रुपये है. एक अन्य मामले में, सुरक्षा कर्मियों ने 13,70,000 रुपये मूल्य का 27.4 किलोग्राम गांजा बरामद किया.

आरपीएफ खुर्दा रोड आबकारी टीम ने इस सप्ताह 1.5 लाख रुपये मूल्य का 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया.

रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवानों को लावारिस हालत में 2 ट्रॉली बैग मिले, जिनमें करीब 40 किलो संदिग्ध गांजा (Cannabis) होने का अनुमान था.

रेलवे पुलिस यूनिट ने पिछले महीने दिल्ली और मुंबई के बीच सक्रिय एक अंतरराज्यीय कोकीन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. सुरक्षा कर्मियों ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आरोपियों को गिरफ्तार किया और 20 करोड़ रुपये की कीमत की 2.288 किलोग्राम कमर्शियल क्वालिटी की कोकीन बरामद की.

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