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रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत: आपकी ट्रेन लेट होने से बचाएगा रेलवे का ये नया हाईटेक ड्रोन

भारतीय रेल. ( IANS )

नई दिल्ली: रेलवे पटरियों पर अनधिकृत रूप से जाना और मवेशियों का पटरियों पर आ जाना रेलवे के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है. इससे न केवल जान-माल का नुकसान होता है, बल्कि ट्रेनों की आवाजाही में भी देरी होती है. अप्रैल और सितंबर के बीच दक्षिणी रेलवे में ट्रेनें लगभग 14 घंटे लेट हुईं, जिसका सीधा और अप्रत्यक्ष असर अन्य रेलवे जोन की ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा.

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी रेलवे में 213 ऐसी दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 116 घटनाओं में लोग और 97 घटनाओं में मवेशी ट्रेनों की चपेट में आए. इन घटनाओं के कारण कुल मिलाकर लगभग 850 मिनट (यानी 14 घंटे से अधिक) का समय बर्बाद हुआ. जिससे, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ.