रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत: आपकी ट्रेन लेट होने से बचाएगा रेलवे का ये नया हाईटेक ड्रोन
रेलवे ने बताया कि ट्रैक पर आदमियों और मवेशियों की आवाजाही से ट्रेन ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ता है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 5:46 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे पटरियों पर अनधिकृत रूप से जाना और मवेशियों का पटरियों पर आ जाना रेलवे के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है. इससे न केवल जान-माल का नुकसान होता है, बल्कि ट्रेनों की आवाजाही में भी देरी होती है. अप्रैल और सितंबर के बीच दक्षिणी रेलवे में ट्रेनें लगभग 14 घंटे लेट हुईं, जिसका सीधा और अप्रत्यक्ष असर अन्य रेलवे जोन की ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा.
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी रेलवे में 213 ऐसी दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 116 घटनाओं में लोग और 97 घटनाओं में मवेशी ट्रेनों की चपेट में आए. इन घटनाओं के कारण कुल मिलाकर लगभग 850 मिनट (यानी 14 घंटे से अधिक) का समय बर्बाद हुआ. जिससे, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ.
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की घटनाओं का ट्रेनों के संचालन पर लगातार एक के बाद एक बुरा असर पड़ता है. जब कोई ट्रेन पटरियों पर किसी व्यक्ति या जानवर के सामने आ जाती है, तो लोको पायलट को तुरंत सुरक्षा उपाय करने पड़ते हैं. जिसमें, ब्रेक लगाना और जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रोकना शामिल है. इससे प्रभावित ट्रेन तो खड़ी ही रहती है, और इसके नतीजे में उस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है.
रेलवे के कई रेलखंडों पर ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलाने की अनुमति है, जिससे पटरियों पर मौजूद लोगों या जानवरों को सुरक्षित हटने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है. खतरा उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा होता है जो रेलवे लाइनों के किनारे चलते हैं, अवैध जगहों से पटरियां पार करते हैं या इयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं. इसके कारण वे आती हुई ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाते हैं.
रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई: आरपीएफ ने 15 अक्टूबर 2026 तक, इस साल (2026) पटरियां पार करने के 3,341 मामले दर्ज किए हैं और जुर्माने के रूप में 17.10 लाख रुपये वसूले हैं. रेलवे परिसर और पटरियों पर बिना अनुमति प्रवेश रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध है.
पशुपालकों को सलाह: रेलवे प्रशासन अक्सर मवेशी मालिकों को सलाह देता है कि वे अपने पशुओं को किसी सुरक्षित जगह या बाड़े में रखें ताकि वे रेलवे लाइनों की तरफ न भटकें. मवेशियों के ट्रेन की चपेट में आने की घटनाओं के कारण भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है या उन्हें रोकना पड़ता है. यदि कोई व्यक्ति रेलवे पटरियों पर या उसके आसपास लोगों या मवेशियों को देखता है, तो उसे तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन को सूचित करने या रेलवे हेल्पलाइन 139 या रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 182 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है.
ड्रोन आधारित निगरानी: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने हाल ही में ड्रोन आधारित निगरानी की शुरुआत की है, जिसके तहत वर्तमान में इसके तीनों मंडलों में 11 ड्रोन तैनात किए गए हैं. मार्च 2027 तक इस संख्या को बढ़ाकर 22 करने की योजना है. 1 जनवरी से 15 सितंबर के बीच, सुरक्षा बल ने अपने तीनों मंडलों में 3,033 ड्रोन उड़ानें कीं, जिनमें से 1,265 उड़ानें 'रेड-कोडेड' मिशन थीं, जो विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता वाले सुरक्षा अभियानों के लिए चलाई गई थीं.
नाइट-विजन और थर्मल-इमेजिंग कैमरों से लैस, ये ड्रोन दुर्गम और संवेदनशील स्थानों की निगरानी में एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं. सुरक्षा निगरानी के अलावा, इन ड्रोन का उपयोग रेलवे स्टेशनों, कोचिंग यार्डों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निगरानी के लिए भी किया जा रहा है.
बाउंड्री वॉल निर्माण में तेजी: कई रेलवे जोन में, पटरियों पर अवैध प्रवेश को रोकने और इंसानों या जानवरों से ट्रेनों की टक्कर के जोखिम को कम करने के लिए मुख्य रेलवे कॉरिडोर के किनारे बाउंड्री वॉल के निर्माण में तेजी लाई जा रही है. इस फेंसिंग का उद्देश्य रेलवे पटरियों तक अनधिकृत पहुंच को रोकना है, जिससे ट्रेनों को अपनी निर्धारित गति से सुरक्षित रूप से चलने और अनावश्यक रुकावटों से बचने में मदद मिल सके.
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