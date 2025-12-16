ETV Bharat / bharat

रेलवे की नई उपलब्धि, पहली बार 150 किमी की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

रेलवे की नई उपलब्धि, पहली बार 150 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड मामले में नई उपलब्धि हासिल की है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के धनबाद डिवीजन में पहली बार ट्रेन 150 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी, जो रेलवे के लिए नया मील का पत्थर है. वर्तमान में राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और यहां तक ​​कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की औसत स्पीड 130 किमी प्रति घंटा तक सीमित है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 13 दिसंबर 2025 को बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया-कोडरमा-धनबाद रेलखंड पर विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन के दौरान 150 किमी प्रति घंटे की स्पीड हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया. खास बात यह है कि जब ट्रेन इस शानदार स्पीड पर पहुंची, तब भी "गिलास में पानी बिल्कुल स्थिर रहा" जो ट्रैक की स्मूथनेस और स्टेबिलिटी और सिग्नलिंग अपग्रेड को दिखाता है.

ईसीआर ने एक बयान में कहा, "यह धनबाद डिवीजन की बेहतरीन ट्रैक संरचना, मजबूत ट्रैक रखरखाव प्रणाली और अत्याधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट सबूत है. बेहतर राइड क्वालिटी धनबाद डिवीजन द्वारा अपनाए गए एडवांस्ड प्रोसेस, लगातार मेंटेनेंस मैनेजमेंट और सेफ्टी-ओरिएंटेड काम के तरीकों का नतीजा है."

हाल ही में, लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "वंदे भारत एक्सप्रेस सहित ट्रेन सेवाओं की औसत गति, सेक्शन की अधिकतम समर्थित गति (MPS), ट्रैक संरचना, ग्रेडिएंट और कर्व सहित मार्ग के साथ ज्यामिति, स्थलाकृतिक स्थितियों, रास्ते में स्टॉपेज की संख्या, सेक्शन की लाइन क्षमता उपयोग, सेक्शन में रखरखाव कार्यों आदि पर निर्भर करती है."