ETV Bharat / bharat

रेलवे की नई उपलब्धि, पहली बार 150 किमी की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

पूर्व मध्य रेलवे जोन के धनबाद डिवीजन में पहली बार ट्रेन 150 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी.

Indian Railways set new milestone by reaching train speed of 150 kmph in Dhanbad Division ECR
रेलवे की नई उपलब्धि, पहली बार 150 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी ट्रेन (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड मामले में नई उपलब्धि हासिल की है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के धनबाद डिवीजन में पहली बार ट्रेन 150 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी, जो रेलवे के लिए नया मील का पत्थर है. वर्तमान में राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और यहां तक ​​कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की औसत स्पीड 130 किमी प्रति घंटा तक सीमित है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 13 दिसंबर 2025 को बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया-कोडरमा-धनबाद रेलखंड पर विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन के दौरान 150 किमी प्रति घंटे की स्पीड हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया. खास बात यह है कि जब ट्रेन इस शानदार स्पीड पर पहुंची, तब भी "गिलास में पानी बिल्कुल स्थिर रहा" जो ट्रैक की स्मूथनेस और स्टेबिलिटी और सिग्नलिंग अपग्रेड को दिखाता है.

ईसीआर ने एक बयान में कहा, "यह धनबाद डिवीजन की बेहतरीन ट्रैक संरचना, मजबूत ट्रैक रखरखाव प्रणाली और अत्याधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट सबूत है. बेहतर राइड क्वालिटी धनबाद डिवीजन द्वारा अपनाए गए एडवांस्ड प्रोसेस, लगातार मेंटेनेंस मैनेजमेंट और सेफ्टी-ओरिएंटेड काम के तरीकों का नतीजा है."

हाल ही में, लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "वंदे भारत एक्सप्रेस सहित ट्रेन सेवाओं की औसत गति, सेक्शन की अधिकतम समर्थित गति (MPS), ट्रैक संरचना, ग्रेडिएंट और कर्व सहित मार्ग के साथ ज्यामिति, स्थलाकृतिक स्थितियों, रास्ते में स्टॉपेज की संख्या, सेक्शन की लाइन क्षमता उपयोग, सेक्शन में रखरखाव कार्यों आदि पर निर्भर करती है."

रेल मंत्री ने यह भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनों को उन संबंधित सेक्शन की अधिकतम अनुमति योग्य गति पर चलाया जा रहा है, जिन पर ये ट्रेनें चल रही हैं.

भारतीय रेलवे लगातार ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने और रूट पर अधिक स्पीड को सपोर्ट करने के लिए सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. पिछले 11 वर्षों में, भारतीय रेलवे ने गति बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है. ये कोशिशें बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने और पूरे नेटवर्क में ट्रेनों की गति बढ़ाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रही हैं. जिसकी वजह से ट्रैक की स्पीड क्षमता में बढ़ोतरी हुई है.

यह भी पढ़ें- रेलवे की नई पहल, वंदे भारत ट्रेनों में परोसा जाएगा लोकल फूड

TAGGED:

INDIAN RAILWAYS
DHANBAD DIVISION ECR
TRAIN SPEED 150 KMPH
INDIAN RAILWAYS TRAIN SPEED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.