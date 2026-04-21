ETV Bharat / bharat

ट्रैक मशीन कैंपिंग कोच के लिए सख्त सेफ्टी फ्रेमवर्क, आग लगने की घटनाओं के बाद रेलवे ने उठाया कदम

लॉजिस्टिक्स के मामले में, बोर्ड ने सलाह दी है कि ट्रैक मशीन और उनसे जुड़े कैंपिंग कोच को, जहां तक हो सके, निर्धारित ट्रैक मशीन (TM) साइडिंग पर ही खड़ा किया जाना चाहिए. इस कदम का उद्देश्य ऑपरेशन को केंद्रीकृत करना और इक्विपमेंट हैंडलिंग के लिए एक सुरक्षित, अधिक नियंत्रण वाला माहौल बनाना है.

नए उपायों में पावर कनेक्शन पर अधिक कड़ा नियंत्रण है. आगे से, किसी भी कैंपिंग कोच को बिजली सप्लाई की इजाजत सिर्फ औपचारिक तरीके से लिखकर अनुरोध करने पर ही मिलेगी. यह अनुरोध न सिर्फ किसी सक्षम अथॉरिटी से होनी चाहिए, बल्कि कोई भी कनेक्शन लगाने से पहले सही मंजूरी भी लेनी होगी, ताकि हर चरण पर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. निर्देश में रेलवे कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है. जब भी किसी कोच को बिजली दी जाए, तो इसकी जानकारी तुरंत सभी संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जानी चाहिए. इस कदम से कम्युनिकेशन गैप (सूचनाओं के आदान-प्रदान में कमी) खत्म होने और जमीन पर हालात की जानकारी बढ़ने की उम्मीद है.

नई दिल्ली: ट्रैक मशीन कैंपिंग कोच में हाल ही में लगी आग की दो घटनाओं को देखते हुए, रेलवे बोर्ड ने एक सख्त और अधिक सुव्यवस्थित सेफ्टी फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिकल जोखिम को कम करना और सभी जोन में परिचालन संबंधी अनुशासन को बेहतर बनाना है.

रेलवे के अनुसार, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूत किया गया है. गाइडलाइंस में सभी उपकरणों की सही अर्थिंग (Earthing) के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन स्विचबोर्ड लगाने की बात कही गई है. बिना इजाजत के हैंडलिंग को रोकने के लिए, पैडलॉकिंग का इंतजाम किया जाना है. इसके अलावा, सिर्फ इंडस्ट्रियल-ग्रेड सॉकेट का इस्तेमाल किया जाना है जिनमें सही रेटिंग वाले लघु सर्किट ब्रेकर (MCB) लगे हों, ताकि यह पक्का हो सके कि सिस्टम लोड में बदलाव को अच्छे से संभाल सके और ओवरलोड से जुड़े खतरों को रोक सके.

कुल मिलाकर, ये उपाय रेलवे बोर्ड के सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, आग के खतरे को कम करने और फील्ड में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अनुशासित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दिखाते हैं.

ट्रैक मशीन कैंपिंग कोच

रेलवे के अनुसार, सभी रेलवे जोन, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रखरखाव के दौरान भारतीय रेलवे में ऐसे कैंपिंग कोच का इस्तेमाल करते हैं. ये खास तौर पर डिजाइन किए गए और मॉडिफाइड पैसेंजर कैरिज होते हैं जो ट्रैक मशीन ऑपरेशन में लगे स्टाफ के लिए मोबाइल अकोमोडेशन यूनिट, वर्कशॉप और रेस्ट हाउस के तौर पर काम करते हैं, जो अक्सर दूर और दुर्गम जगहों पर होते हैं. ये कोच रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम को सहायता करने में अहम भूमिका निभाते हैं. चूंकि ट्रैक मशीनें अक्सर नेटवर्क के अलग-अलग रेलखंड में तैनात होती हैं, इसलिए कैंपिंग कोच स्टाफ को इक्विपमेंट के साथ चलने और लंबे समय तक काम की जगहों के पास रहने में मदद करते हैं. यह गतिशीलता तेज रिस्पॉन्स टाइम, रखरखाव गतिविधियां में बेहतर दक्षता और मूल स्थान से लंबी दूरी की यात्रा के कारण होने वाली देरी को कम करती है.

कैंपिंग कोच के अंदर सुविधाएं

पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम, किचन, एयर कंडीशनिंग और रहने की जरूरी व्यवस्था जैसी सुविधाएं लंबे समय तक तैनाती के दौरान कर्मचारियों की मदद करती हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों में भी ऑपरेशन जारी रहता है. ये कोच ऑपरेशनल हब के तौर पर भी काम करते हैं जहां रखरखाव टीमें सक्रिय स्थल के पास तैनात रहते हुए ट्रैक के काम की प्लानिंग और कार्यन्वयन को प्रबंधित कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें- Hyderabad: लोकल ट्रेनों में फ्री यात्रा कर सकेंगे सभी लोग, 2 जून से स्कीम लागू करने की तैयारी