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रेल यात्रियों की मौज! फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी कोच के लिए रेलवे ने शुरू की ये कमाल की सुविधाएं

सांकेतिक फोटो ( file )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के आराम और साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इन नई सुविधाओं और नियमों के बारे में बताया है. अगर आप भी एसी कोच (First AC, 2AC, 3AC या AC Economy) में सफर करते हैं, तो आपके लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है. आखिर क्यों दी जाती हैं दो चादरें?

कई बार यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि रेलवे की तरफ से बेडरोल किट में दो चादरें क्यों मिलती हैं. रेल मंत्री ने साफ किया कि ऐसा यात्रियों की सेहत और साफ-सफाई के लिए किया जाता है. पहली चादर: इसे सीधे ट्रेन की सीट पर बिछाने के लिए दिया जाता है.

इसे सीधे ट्रेन की सीट पर बिछाने के लिए दिया जाता है. दूसरी चादर: इसे यात्री अपने ऊपर ओढ़ते हैं, और इसके बाद कंबल डालते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रेलवे का भारी कंबल सीधे आपके शरीर या कपड़ों से न छुए. चूंकि कंबलों को रोज धोना मुमकिन नहीं होता, इसलिए यह दूसरी चादर आपके और कंबल के बीच एक दीवार का काम करती है और आपको गंदगी से बचाती है.