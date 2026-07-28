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रेल यात्रियों की मौज! फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी कोच के लिए रेलवे ने शुरू की ये कमाल की सुविधाएं

भारतीय रेलवे ने एसी कोच में हाइजीन सुधारने के लिए दो बेडशीट का नियम, कंबलों के सील्ड कवर और एआई दाग-डिटेक्शन तकनीक शुरू की.

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सांकेतिक फोटो (file)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 3:25 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के आराम और साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इन नई सुविधाओं और नियमों के बारे में बताया है. अगर आप भी एसी कोच (First AC, 2AC, 3AC या AC Economy) में सफर करते हैं, तो आपके लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है.

आखिर क्यों दी जाती हैं दो चादरें?
कई बार यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि रेलवे की तरफ से बेडरोल किट में दो चादरें क्यों मिलती हैं. रेल मंत्री ने साफ किया कि ऐसा यात्रियों की सेहत और साफ-सफाई के लिए किया जाता है.

  • पहली चादर: इसे सीधे ट्रेन की सीट पर बिछाने के लिए दिया जाता है.
  • दूसरी चादर: इसे यात्री अपने ऊपर ओढ़ते हैं, और इसके बाद कंबल डालते हैं.

ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रेलवे का भारी कंबल सीधे आपके शरीर या कपड़ों से न छुए. चूंकि कंबलों को रोज धोना मुमकिन नहीं होता, इसलिए यह दूसरी चादर आपके और कंबल के बीच एक दीवार का काम करती है और आपको गंदगी से बचाती है.

कपड़ों की धुलाई के नियम
रेलवे के नियमों के अनुसार, दोनों चादरें, तकिए का कवर और छोटा तौलिया हर एक यात्रा (ट्रिप) के खत्म होने के बाद तुरंत धोए जाते हैं. वहीं, ऊनी कंबलों को महीने में एक बार धोया जाता है. कंबलों को और साफ रखने के लिए रेलवे अब कुछ खास ट्रेनों में कंबलों के ऊपर चढ़ाने वाला 'सील्ड कवर' भी दे रही है, जिसे हर सफर के बाद धोया जाता है.

AI कैमरे और नई तकनीक से होगी जांच
अक्सर यात्रियों को शिकायत रहती थी कि उन्हें गंदी या दाग वाली चादरें मिलती हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने अपनी बड़ी कपड़ा धोने वाली फैक्ट्रियों में नई तकनीक लगाई है:

  • AI कैमरे: पुणे, जयपुर और जोधपुर जैसी जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे धुले हुए कपड़ों को देखते हैं और छोटा सा भी दाग होने पर उस कपड़े को तुरंत बाहर कर देते हैं.
  • व्हाइटो-मीटर: यह मशीन यह चेक करती है कि चादरें पूरी तरह से सफेद और चमकदार हैं या नहीं.

सामान बदलने का समय
रेलवे ने हर सामान के इस्तेमाल की एक समय-सीमा (कोडल लाइफ) तय की है, जिसके बाद पुराने सामान को हटाकर नया सामान लाया जाता है:

  • चादर: हाथ से बनी चादरें 12 महीने और खादी की चादरें 24 महीने में बदल दी जाती हैं.
  • तकिया कवर और तौलिया: केवल 9 महीने में बदले जाते हैं.
  • तकिया और कंबल: इन्हें ज्यादा से ज्यादा 24 महीने (2 साल) तक इस्तेमाल किया जाता है.

इन नए नियमों और मशीनों की मदद से भारतीय रेलवे अब यात्रियों के सफर को बेहद साफ-सुथरा और आसान बना रही है.

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