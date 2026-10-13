कोहरे के दौरान बढ़ सकती है रेल यात्रियों की परेशानी, सुचारू ट्रेन ऑपरेशन की तैयारी में जुटा रेलवे
रेलवे अथॉरिटी ने स्टाफ से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अपनी ड्यूटी पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से करने को कहा है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 4:44 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम में ट्रेन चलाने के लिए अपनी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहा है. रेलवे का फोकस कम दृश्यता (Visibility) वाली स्थितियों में ट्रेनों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने पर है. सर्दियों के महीनों में कोहरे के कारण दृश्यता पर असर पड़ता है. ट्रेन यात्रियों को पहले जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे देरी, कैंसलेशन, ट्रेन का समय बदलना और ट्रेन आने का समय निश्चित न होना.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घना कोहरा यात्रियों, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के यात्रा प्लान में व्यवधान डाल सकता है, जिससे कनेक्टिंग ट्रेनें छूट सकती हैं और रेलवे स्टेशनों पर घंटों इंतजार करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है. इसके बाद "कोहरे के मौसम की तैयारी और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए" इस बात पर जोर दिया गया कि बताए गए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, रेलवे कर्मचारी अधिक सतर्कता बरतें और ट्रेन संचालन में शामिल स्टाफ के बीच बेहतर तालमेल किया जाए.
डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) रजनीश अग्रवाल ने हाल ही में एक सेमिनार में हिस्सा लिया, जिसमें कोहरे के मौसम में सुरक्षित और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सावधानियों, बताए गए सुरक्षा नियमों का पालन करने और रेलवे कर्मचारियों के बीच अलर्ट रहने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई. इसमें कम दृश्यता के कारण कोहरे के मौसम में अधिक सावधानी बरतने, तय गाइडलाइंस का पालन करने और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का ध्यान रखने पर जोर दिया गया.
रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पूरी सतर्कता तथा जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा. ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए कर्मचारियों की सतर्कता, आपसी समन्वय और सुरक्षा नियमों का कड़ा पालन बेहद महत्वपूर्ण होता है.
कोहरे के कारण होने वाली परेशानी रेल यात्रियों के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर उत्तर भारत में, जहां सर्दियों के दौरान घना कोहरा सुबह-सुबह और देर रात के घंटों में दृश्यता को काफी कम कर देता है. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनें सुरक्षा के कारण कम गति से चलती हैं, जिससे उनके निर्धारित समय पर असर पड़ता है और कई घंटों की देरी हो सकती है.
यात्रियों पर कोहरे का असर
यात्रियों के लिए, इसका असर अक्सर यात्रा में देरी से कहीं अधिक होता है. यात्रा करने वाले लोगों के प्लान में व्यवधान हो सकता है. स्टेशनों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्री—जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और सामान के साथ यात्रा कर रहे परिवार शामिल हैं—उन्हें उस समय और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जब ट्रेनों के आने-जाने का समय अनिश्चित रहता है. देरी से उन यात्रियों पर भी असर पड़ सकता है जिनके पास कनेक्टिंग ट्रेनों का टिकट है, जबकि शेड्यूल में आखिरी समय पर होने वाले बदलाव यात्रियों को अपनी आगे की यात्रा की व्यवस्थाओं को फिर से बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं.
रेलवे ने सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाया
इन ऑपरेशन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए, रेलवे अधिकारी कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षित ट्रेन ऑपरेशन के लिए जरूरी सावधानियों और इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं. जोर इस बात पर है कि रेलवे स्टाफ सतर्क रहें, निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करें और जब कोहरे की वजह से दृश्यता पर असर पड़े तो अपनी ड्यूटी को विशेष ध्यान से निभाएं. रेलवे ने कोहरे के मौसम में तय नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है. रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन ऑपरेशन में लगे स्टाफ से उम्मीद की है कि वे पूरी तरह से अलर्ट रहें और बेहतर तालमेल बनाए रखें ताकि कठिन दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी ट्रेनों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से हो सके.
ट्रेन की पंक्चुअलिटी में बाधा
इंडियन रेलवे की समयबद्धता (Punctuality) कई वजहों से प्रभावित होती है, जिसमें घना कोहरा भी शामिल है. देरी कम करने और पंक्चुएलिटी को बेहतर बनाने के लिए, रेलवे ने निर्देश दिया है कि सिग्नल-साइटिंग बोर्ड, व्हिसल बोर्ड, फॉग सिग्नल पोस्ट और दुर्घटना की संभावना वाले पहचाने गए व्यस्त और संवेदनशील लेवल-क्रॉसिंग गेट को ठीक से पेंट किया जाए या उन पर पीली-काली चमकदार पट्टियां लगाई जाएं ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके. यह काम कोहरे की शुरुआत से काफी पहले पूरा करना होगा.
ऑपरेशन के लिए समन्वय जरूरी
रेलवे अधिकारी कोहरे के मौसम में कर्मचारियों के जिम्मेदारी से काम करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में काम करने के हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं. कम विजिबिलिटी से होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन, ट्रेन की आवाजाही के हर चरण पर सावधानी और रेलवे कर्मचारियों के बीच तालमेल जरूरी है. इसका उद्देश्य सुरक्षित और सुचारू तरीके से ट्रेन चलाना है, साथ ही व्यवधानों को जितना हो सके सही ढंग से संभालना है.
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