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कोहरे के दौरान बढ़ सकती है रेल यात्रियों की परेशानी, सुचारू ट्रेन ऑपरेशन की तैयारी में जुटा रेलवे

कोहरे के दौरान बढ़ सकती है रेल यात्रियों की परेशानी, सुचारू ट्रेन ऑपरेशन की तैयारी जारी ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम में ट्रेन चलाने के लिए अपनी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहा है. रेलवे का फोकस कम दृश्यता (Visibility) वाली स्थितियों में ट्रेनों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने पर है. सर्दियों के महीनों में कोहरे के कारण दृश्यता पर असर पड़ता है. ट्रेन यात्रियों को पहले जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे देरी, कैंसलेशन, ट्रेन का समय बदलना और ट्रेन आने का समय निश्चित न होना.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घना कोहरा यात्रियों, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के यात्रा प्लान में व्यवधान डाल सकता है, जिससे कनेक्टिंग ट्रेनें छूट सकती हैं और रेलवे स्टेशनों पर घंटों इंतजार करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है. इसके बाद "कोहरे के मौसम की तैयारी और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए" इस बात पर जोर दिया गया कि बताए गए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, रेलवे कर्मचारी अधिक सतर्कता बरतें और ट्रेन संचालन में शामिल स्टाफ के बीच बेहतर तालमेल किया जाए.

डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) रजनीश अग्रवाल ने हाल ही में एक सेमिनार में हिस्सा लिया, जिसमें कोहरे के मौसम में सुरक्षित और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सावधानियों, बताए गए सुरक्षा नियमों का पालन करने और रेलवे कर्मचारियों के बीच अलर्ट रहने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई. इसमें कम दृश्यता के कारण कोहरे के मौसम में अधिक सावधानी बरतने, तय गाइडलाइंस का पालन करने और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का ध्यान रखने पर जोर दिया गया. रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पूरी सतर्कता तथा जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा. ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए कर्मचारियों की सतर्कता, आपसी समन्वय और सुरक्षा नियमों का कड़ा पालन बेहद महत्वपूर्ण होता है. कोहरे के कारण होने वाली परेशानी रेल यात्रियों के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर उत्तर भारत में, जहां सर्दियों के दौरान घना कोहरा सुबह-सुबह और देर रात के घंटों में दृश्यता को काफी कम कर देता है. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनें सुरक्षा के कारण कम गति से चलती हैं, जिससे उनके निर्धारित समय पर असर पड़ता है और कई घंटों की देरी हो सकती है.