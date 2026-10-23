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कोहरे से निपटने को रेलवे का एडवांस फॉग-मैनेजमेंट प्लान तैयार, 250 ट्रेनें- ट्रिप होंगी कैंसिल

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: आने वाले सर्दियों के मौसम में रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारतीय रेलवे दिसंबर और फरवरी के बीच 250 से ज़्यादा ट्रेन ट्रिप कैंसिल और डायवर्ट करने की योजना बना रहा है. घने कोहरे से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए अधिकारियों ने एक एडवांस फॉग-मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है.

इन उपायों का मकसद खराब विजिबिलिटी के समय सुरक्षित और आसान ट्रेन ऑपरेशन पक्का करना है. हालांकि इस कदम से उम्मीद है कि जो यात्री पहले से टिकट बुक करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सर्दियों के महीनों में संभावित कैंसिलेशन, डायवर्जन और शॉर्ट टर्मिनेशन से बचने के लिए अपनी यात्रा योजनाओं पर फिर से सोचना होगा.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि आने वाले कोहरे के मौसम में ऑपरेशनल कारणों से ट्रेनों को कैंसिल करने, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करने और कुछ हद तक कैंसिल करने का फैसला किया गया है.