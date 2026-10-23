कोहरे से निपटने को रेलवे का एडवांस फॉग-मैनेजमेंट प्लान तैयार, 250 ट्रेनें- ट्रिप होंगी कैंसिल
रेलवे ने घने कोहरे से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए एक एडवांस फॉग-मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है.
Published : October 23, 2026 at 9:07 AM IST
नई दिल्ली: आने वाले सर्दियों के मौसम में रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारतीय रेलवे दिसंबर और फरवरी के बीच 250 से ज़्यादा ट्रेन ट्रिप कैंसिल और डायवर्ट करने की योजना बना रहा है. घने कोहरे से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए अधिकारियों ने एक एडवांस फॉग-मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है.
इन उपायों का मकसद खराब विजिबिलिटी के समय सुरक्षित और आसान ट्रेन ऑपरेशन पक्का करना है. हालांकि इस कदम से उम्मीद है कि जो यात्री पहले से टिकट बुक करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सर्दियों के महीनों में संभावित कैंसिलेशन, डायवर्जन और शॉर्ट टर्मिनेशन से बचने के लिए अपनी यात्रा योजनाओं पर फिर से सोचना होगा.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि आने वाले कोहरे के मौसम में ऑपरेशनल कारणों से ट्रेनों को कैंसिल करने, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करने और कुछ हद तक कैंसिल करने का फैसला किया गया है.
ट्रेनें कैंसिल:
- ट्रेन 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस 8 दिसंबर से 2 मार्च तक हर मंगलवार को 13 ट्रिप के लिए कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 7 दिसंबर से 1 मार्च तक हर सोमवार को (13 ट्रिप) कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन 12595 गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (हफ़्ते में 3 दिन चलने वाली) 15 दिसंबर से 14 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन 12596 आनंद विहार टर्मिनल–गोरखपुर एक्सप्रेस (हफ़्ते में 3 दिन चलने वाली) 16 दिसंबर से 15 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन 22857 संतरागाछी–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (हफ़्ते में एक दिन) 7 दिसंबर से 22 फरवरी तक 12 ट्रिप के लिए कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन 22858 आनंद विहार टर्मिनल–संतरागाछी एक्सप्रेस (हफ़्ते में एक दिन) 8 दिसंबर से 23 फरवरी तक 12 ट्रिप के लिए कैंसिल रहेगी.
ट्रेन की फ्रीक्वेंसी में कमी:
- ट्रेन 22405 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस: दिसंबर– 03, 10, 17, 24, 31, जनवरी– 07, 14, 21, 28, और फरवरी– 04, 11, 18, 25.
- ट्रेन 22406 आनंद विहार टर्मिनल–भागलपुर एक्सप्रेस: दिसंबर – 02, 09, 16, 23, 30, जनवरी– 06, 13, 20, 27, और फरवरी– 03, 10, 17, 24.
- ट्रेन 12571 गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस: दिसंबर– 16, 20, 23, 27, 30, जनवरी– 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, और फरवरी– 03, 07, 10, 14.
- ट्रेन 12572 आनंद विहार टर्मिनल–गोरखपुर एक्सप्रेस: दिसंबर– 17, 21, 24, 28, 31, जनवरी– 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, और फरवरी– 01, 04, 08, 11, 15.
- ट्रेन 15025 मऊ–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस: दिसंबर– 15, 22, 29, जनवरी– 05, 12, 19, 26, और फरवरी– 02, 09.
- ट्रेन 15026 आनंद विहार टर्मिनल–मऊ एक्सप्रेस: दिसंबर– 18, 25, जनवरी– 01, 08, 15, 22, 29, और फरवरी– 05, 12.
- ट्रेन 15083 छपरा-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस: दिसंबर- 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 31, जनवरी- 01, 02, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, और फरवरी- 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13.
- ट्रेन 15084 फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस: दिसंबर- 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, जनवरी- 01, 02, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, फरवरी– 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14.
- ट्रेन 15074 टनकपुर–सिंगरौली एक्सप्रेस: दिसंबर– 16, 23, 30, जनवरी– 06, 13, 20, 27, और फरवरी– 03, 10.
- ट्रेन 15073 सिंगरौली–टनकपुर एक्सप्रेस: दिसंबर– 17, 24, 31, जनवरी– 07, 14, 21, 28, और फरवरी– 04, 11.
- ट्रेन 15076 टनकपुर–शक्तिनगर एक्सप्रेस: दिसंबर– 15, 19, 22, 26, 29, जनवरी– 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, और फरवरी– 02, 06, 09, 13.
- ट्रेन 15075 शक्तिनगर–टनकपुर एक्सप्रेस: दिसंबर– 16, 20, 23, 27, 30, जनवरी– 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, और फरवरी 2027 – 03, 07, 10, 14.
- ट्रेन 12988 अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रद्द रहेगी: दिसंबर– 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, जनवरी– 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, फरवरी– 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27.
- ट्रेन 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रद्द रहेगी: दिसंबर– 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, जनवरी– 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, और फरवरी 2027 – 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28.
- ट्रेन 12505 कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हर बुधवार और रविवार को रद्द रहेगी: दिसंबर– 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, जनवरी 2027 – 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, और फरवरी 2027 – 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28.
- ट्रेन 12506 आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हर मंगलवार और शुक्रवार को रद्द रहेगी: दिसंबर– 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 जनवरी 2027 – 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 फरवरी – 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, और 2 मार्च – कैंसिल.
- ट्रेन 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली जंक्शन सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस बुधवार और रविवार को कैंसिल रहेगी: दिसंबर- 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, जनवरी- 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, और फरवरी- 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27.
- ट्रेन 15484 दिल्ली जंक्शन-अलीपुरद्वार जंक्शन सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस शुक्रवार और सोमवार को कैंसिल रहेगी: दिसंबर- 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, जनवरी- 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, और फरवरी– 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26.
ट्रेनों का पार्शियल कैंसलेशन:
- ट्रेन 12279 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–नई दिल्ली एक्सप्रेस (रोजाना) 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर के बीच आंशिक रूप से कैंसल रहेगी.
- ट्रेन 12280 नई दिल्ली–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस (रोजाना) 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ग्वालियर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच आंशिक रूप से कैंसल रहेगी.
- ट्रेन 12280 नई दिल्ली–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस (रोजाना) 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ग्वालियर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच आंशिक रूप से कैंसल रहेगी.