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दिल्ली-वाराणसी रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कानपुर और प्रयागराज में रुकेगी

रिपोर्ट के मुताबिक, नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा के दीपावली तक शुरू करने की उम्मीद है.

Indian Railways Plans New Vande Bharat Sleeper Train On Delhi-Varanasi Route
दिल्ली-वाराणसी रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कानपुर और प्रयागराज में रुकेगी (File Photo/ PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 3:03 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे एक और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है. यह ट्रेन सेवा दिल्ली-वाराणसी रूट पर चलेगी और तेज और अधिक आरामदायक सफर का विकल्प प्रदान करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रेन अपना ज्यादा सफर रात के समय तय करेगी और कानपुर और प्रयागराज से गुजरेगी.

रेलवे ने हावड़ा और कामाख्या रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की थी.

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन वाराणसी कैंट से रात 9:20 बजे निकलेगी और रात 10:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी, फिर सुबह 12:35 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. सुबह 5 बजे इसके नई दिल्ली पहुंचने का समय निर्धारित है. इसी तरह, वापसी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली से रात 9:20 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

आधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्रीमियम स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे और कुल यात्री क्षमता 823 होगी. जिसमें 11 एसी थ्री-टियर कोच, चार एसी टू-टियर कोच और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 130 kmph से 160 kmph की स्पीड से चलने की उम्मीद है. हालांकि, इस रफ्तार ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करेगा. इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन से दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय में कमी आने की उम्मीद है.

दीपावली तक नियमित संचालन शुरू होने की उम्मीद
रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे अधिकारियों को इस ट्रेन सेवा के दीपावली तक शुरू करने की उम्मीद है, जबकि इसका ट्रायल इसी महीने शुरू हो सकता है.

फिलहाल, रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर, शेड्यूल, किराया और नियमित संचालन शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है. त्योहारों के मौसम को देखते हुए इसके ट्रायल और परिचालन मंजूरी पर काम चल रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्तावित ट्रेन का रखरखाव उत्तरी रेलवे (Northern Railway) करेगा. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्वदेशी तकनीत से निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रयागराज, वाराणसी और दिल्ली के बीच यात्रा को और आसान बनाएगी और यात्रा का समय भी कम करेगी.

यह भी पढ़ें- रेलवे ने शंटिंग ऑपरेशन में सुरक्षा उपाय बढ़ाए, मानवीय गलतियों को रोकना लक्ष्य

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