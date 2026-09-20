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दिल्ली-वाराणसी रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कानपुर और प्रयागराज में रुकेगी

दिल्ली-वाराणसी रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कानपुर और प्रयागराज में रुकेगी ( File Photo/ PTI )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे एक और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है. यह ट्रेन सेवा दिल्ली-वाराणसी रूट पर चलेगी और तेज और अधिक आरामदायक सफर का विकल्प प्रदान करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रेन अपना ज्यादा सफर रात के समय तय करेगी और कानपुर और प्रयागराज से गुजरेगी.

रेलवे ने हावड़ा और कामाख्या रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की थी.

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन वाराणसी कैंट से रात 9:20 बजे निकलेगी और रात 10:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी, फिर सुबह 12:35 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. सुबह 5 बजे इसके नई दिल्ली पहुंचने का समय निर्धारित है. इसी तरह, वापसी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली से रात 9:20 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

आधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्रीमियम स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे और कुल यात्री क्षमता 823 होगी. जिसमें 11 एसी थ्री-टियर कोच, चार एसी टू-टियर कोच और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 130 kmph से 160 kmph की स्पीड से चलने की उम्मीद है. हालांकि, इस रफ्तार ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करेगा. इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन से दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय में कमी आने की उम्मीद है.