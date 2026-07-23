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दक्षिण भारत के इस शहर से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी

दक्षिण भारत के इस शहर से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी ( File Photo/ IANS )

हैदराबाद: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से कुछ रूटों पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

मीडिया रिपोर्ट में रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मौजूदा वंदे भारत ट्रेन सेवा चेयर-कार यात्रा के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन में दशहरा तक वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वेरिएंट शुरू होने की उम्मीद है.

वर्तमान में, विजयवाड़ा से सिकंदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसी जगहों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने का उद्देश्य रात भर और लंबी दूरी के रूट पर अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है.

रेलवे वर्तमान में दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन कर रहा है- हावड़ा और कामाख्या, और मुंबई और बेंगलुरु के बीच.

उन्नत सुविधाओं से लैस

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कोच को आधुनिक और प्रीमियम लुक के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें बेहतर लाइटिंग, हाई-क्वालिटी इंटीरियर, बेहतर लेआउट और जगह का बेहतर इस्तेमाल शामिल है. इन अपग्रेड से यह पारंपरिक फर्स्ट AC कोच की तुलना में बहुत अधिक आधुनिक यात्रा अनुभव देता है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को खास तौर पर रात भर और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाया गया है.