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दक्षिण भारत के इस शहर से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी

भारतीय रेलवे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सिकंदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे शहरों के लिए वंदे भारत ट्रेनों का संचालन कर रहा है.

Indian Railways planning to start New Vande Bharat sleeper trains from Vijayawada
दक्षिण भारत के इस शहर से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी (File Photo/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से कुछ रूटों पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

मीडिया रिपोर्ट में रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मौजूदा वंदे भारत ट्रेन सेवा चेयर-कार यात्रा के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन में दशहरा तक वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वेरिएंट शुरू होने की उम्मीद है.

वर्तमान में, विजयवाड़ा से सिकंदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसी जगहों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने का उद्देश्य रात भर और लंबी दूरी के रूट पर अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है.

रेलवे वर्तमान में दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन कर रहा है- हावड़ा और कामाख्या, और मुंबई और बेंगलुरु के बीच.

उन्नत सुविधाओं से लैस
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कोच को आधुनिक और प्रीमियम लुक के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें बेहतर लाइटिंग, हाई-क्वालिटी इंटीरियर, बेहतर लेआउट और जगह का बेहतर इस्तेमाल शामिल है. इन अपग्रेड से यह पारंपरिक फर्स्ट AC कोच की तुलना में बहुत अधिक आधुनिक यात्रा अनुभव देता है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को खास तौर पर रात भर और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाया गया है.

इन ट्रेनों में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें अपग्रेडेड वॉशरूम, डिजिटल पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बेहतर सुरक्षा के लिए CCTV से निगरानी, बेहतर कोच लाइटिंग और पूरी तरह से AC वाले डिब्बे शामिल हैं.

16 कोच होने की उम्मीद
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच 160 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने के लिए बनाए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, विजयवाड़ा से चलने वाले स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होने की उम्मीद है.

वर्तमान में जो यात्री लंबे रूट पर हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने के बाद उन्हें एक अच्छा विकल्प मिल सकता है.

पहली वंदे भारत स्लीपर हावड़ा और कामाख्या के बीच चलती है, जो जनवरी 2026 में लॉन्च हुई थी. इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय छह घंटे तक कम हो गया है.

यह भी पढ़ें- टाटानगर से मुंबई और वाराणसी के लिए चलेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें कब से शुरू होगा सफर

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