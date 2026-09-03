रेलवे छह राज्यों के बीच सीधी ट्रेनें चलाएगा, एक से ज्यादा टिकट बुकिंग से मिलेगी राहत
रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान 11 सितंबर से 7 दिसंबर तक सीधी ट्रेनें चलाएगा. छह राज्यों के यात्रियों को लाभ मिलेगा. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने त्योहारों के दौरान कई टिकट बुकिंग, कनेक्टिंग सर्विस के लिए इंतजार करने या पिछली यात्रा में देरी के कारण अगली ट्रेन छूटने की चिंता से बचने के लिए सीधी कनेक्टिंग ट्रेनें देने की योजना बनाई है. इसके लिए रेलवे आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ त्योहारों के दौरान 11 सितंबर से 7 दिसंबर तक कुछ सीधी ट्रेनें चलाने की तैयारी की है.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी से यात्रियों को फायदा होगा. इससे लाखों यात्रियों, खासकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों या भारी सामान के साथ यात्रा करने वालों को ट्रेन बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. इस सुविधा से कनेक्टिंग ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़ा तनाव काफी कम हो जाएगा.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि अधिकारियों ने गौर किया है कि पिछले वर्षों में, दक्षिणी शहरों में जाने वाले यात्रियों को अक्सर उत्तरी इलाकों के झांसी या भोपाल स्टेशनों पर ट्रेन बदलनी पड़ती थी. नई सीधी ट्रेन सुविधा से त्योहारों की भीड़ के दौरान ऐसी अदला-बदली की जरूरत खत्म होने से इन स्टेशनों पर यात्रियों का बोझ कम होने की उम्मीद है.
नियमित ट्रेन सेवा के अलावा, स्पेशल ट्रेन सर्विस से यात्री अपनी लंबी दूरी की यात्रा एक ही ट्रेन में पूरी कर सकेंगे, जिससे त्योहारों के मौसम में यात्रा करने वाले परिवारों, छात्रों और पेशेवर लोगों को अधिक सुविधा और आराम मिलेगा.
सीधी ट्रेन सेवा के लाभ
इस सेवा से भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बदलने की परेशानी और भीड़ से राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर त्योहारों के मौसम में, बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की बहुत अधिक आवाजाही होती है, जिससे यात्रियों के लिए सामान ले जाना, अगला प्लेटफॉर्म ढूंढना और कम समय में कनेक्टिंग ट्रेन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है.
एक से ज्यादा टिकट बुकिंग से राहत
सीधी कनेक्टिंग ट्रेनें यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक होंगी. दो या उससे ज्यादा ट्रेनों के समय के हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करने के बजाय, यात्री एक ही टिकट बुक करके सीधे अपनी मंजिल या रास्ते में पड़ने वाले किसी एक या बड़े स्टेशन तक जा सकते हैं.
छह शहरों और कस्बों को कवर करने के लिए सीधी ट्रेन सेवा
यह प्रयागराज (त्रिवेणी संगम), चित्रकूट क्षेत्र (मानिकपुर के रास्ते), मैहर में शारदा देवी मंदिर (सतना के रास्ते), बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (कटनी के रास्ते), भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात (जबलपुर के रास्ते), दीक्षाभूमि और पेंच (नागपुर के रास्ते), ताड़ोबा टाइगर रिजर्व (बल्लारशाह के रास्ते), हजार स्तंभ मंदिर (काजीपेट के रास्ते), चारमीनार (सिकंदराबाद के रास्ते), अनंतगिरी हिल्स (विकाराबाद के रास्ते), श्री राघवेंद्र स्वामी मठ (गुंटकल के रास्ते), लेपाक्षी मंदिर (हिंदूपुर के रास्ते), और नंदी हिल्स और इस्कॉन मंदिर (बेंगलुरु के रास्ते) सहित छह राज्यों के प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ेगी.
यह ट्रेन सेवा खास तौर पर IT प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, प्रवासी श्रमिकों और उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच यात्रा करने वाले परिवारों के लिए उपयोगी होगी. स्लीपर, AC और जनरल कोच की उपलब्धता अलग-अलग आय वर्ग के यात्रियों को यात्रा के विकल्प देगी क्योंकि 19 कोच वाली स्पेशल ट्रेनों में 9 स्लीपर क्लास कोच, दो AC थ्री-टियर कोच, 6 जनरल कोच और दो SLR-D कोच होंगे.
अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन ट्रिप
सीधी ट्रेन सेवा के अलावा, रेलवे 4 सितंबर से 30 नवंबर तक लगभग 432 स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाने का भी प्लान बना रहा है. इससे कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा और त्योहारों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को संभाला जा सकेगा. इससे उन लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी जो इस दौरान अक्सर अपने गृह जिले या दूसरी जगहों पर जाते हैं.
रेलवे अधिकारी का बयान
एक सवाल के जवाब में, रेलवे अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों और यात्रियों के बार-बार के अनुरोध के बाद यह पहल की गई है. रेलवे को उम्मीद है कि नई ट्रेन सेवाओं से अधिक सुविधा मिलेगी और बड़ी संख्या में यात्रियों को फायदा होगा.
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