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रेलवे छह राज्यों के बीच सीधी ट्रेनें चलाएगा, एक से ज्यादा टिकट बुकिंग से मिलेगी राहत

रेलवे छह राज्यों के बीच नई सीधी ट्रेनें चलाएगा, एक से ज्यादा टिकट बुकिंग से मिलेगी राहत ( ANI )

नई दिल्ली: रेलवे ने त्योहारों के दौरान कई टिकट बुकिंग, कनेक्टिंग सर्विस के लिए इंतजार करने या पिछली यात्रा में देरी के कारण अगली ट्रेन छूटने की चिंता से बचने के लिए सीधी कनेक्टिंग ट्रेनें देने की योजना बनाई है. इसके लिए रेलवे आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ त्योहारों के दौरान 11 सितंबर से 7 दिसंबर तक कुछ सीधी ट्रेनें चलाने की तैयारी की है.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी से यात्रियों को फायदा होगा. इससे लाखों यात्रियों, खासकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों या भारी सामान के साथ यात्रा करने वालों को ट्रेन बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. इस सुविधा से कनेक्टिंग ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़ा तनाव काफी कम हो जाएगा.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि अधिकारियों ने गौर किया है कि पिछले वर्षों में, दक्षिणी शहरों में जाने वाले यात्रियों को अक्सर उत्तरी इलाकों के झांसी या भोपाल स्टेशनों पर ट्रेन बदलनी पड़ती थी. नई सीधी ट्रेन सुविधा से त्योहारों की भीड़ के दौरान ऐसी अदला-बदली की जरूरत खत्म होने से इन स्टेशनों पर यात्रियों का बोझ कम होने की उम्मीद है.

नियमित ट्रेन सेवा के अलावा, स्पेशल ट्रेन सर्विस से यात्री अपनी लंबी दूरी की यात्रा एक ही ट्रेन में पूरी कर सकेंगे, जिससे त्योहारों के मौसम में यात्रा करने वाले परिवारों, छात्रों और पेशेवर लोगों को अधिक सुविधा और आराम मिलेगा.

सीधी ट्रेन सेवा के लाभ

इस सेवा से भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बदलने की परेशानी और भीड़ से राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर त्योहारों के मौसम में, बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की बहुत अधिक आवाजाही होती है, जिससे यात्रियों के लिए सामान ले जाना, अगला प्लेटफॉर्म ढूंढना और कम समय में कनेक्टिंग ट्रेन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

एक से ज्यादा टिकट बुकिंग से राहत

सीधी कनेक्टिंग ट्रेनें यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक होंगी. दो या उससे ज्यादा ट्रेनों के समय के हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करने के बजाय, यात्री एक ही टिकट बुक करके सीधे अपनी मंजिल या रास्ते में पड़ने वाले किसी एक या बड़े स्टेशन तक जा सकते हैं.