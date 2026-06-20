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ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा झटका! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा डबल जुर्माना, ₹250 की जगह कटेंगे ₹500

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिना टिकट यात्रा करने वाले आदतन यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. सरकार ने 'जन विश्वास अधिनियम, 2026' के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 में बड़े बदलाव किए हैं. इन नए संशोधनों के लागू होने के बाद अब रेलवे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को सीधे दोगुना कर दिया गया है.

मुकदमे से पहले पेनल्टी का मौका

नए नियमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेलवे अब छोटी-मोटी गलतियों या बिना टिकट पकड़े जाने पर सीधे अदालत में मुकदमा दर्ज नहीं करेगा. नई व्यवस्था के तहत कानूनी कार्यवाही को आसान बनाने और अदालतों पर बोझ कम करने के लिए 'कंपाउंडिंग' व्यवस्था अपनाई गई है. टीटीई या रेलवे अधिकारी पकड़े जाने पर यात्री पर पहले पेनल्टी लगाएंगे. यदि यात्री मौके पर ही पेनल्टी भर देता है, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर कोई यात्री पेनल्टी भरने से इनकार करता है, तभी उसका मामला मजिस्ट्रेट अदालत में भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी.

धारा 137 और 138 में बड़े बदलाव

रेलवे अधिनियम की धारा 137 (जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करना) और धारा 138 (बिना वैध पास या निर्धारित दूरी से आगे यात्रा करना) में संशोधन कर न्यूनतम जुर्माने को ₹250 से बढ़ाकर सीधे ₹500 कर दिया गया है. अधिकतम 6 महीने की जेल या ₹1,000 जुर्माने के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब किसी भी स्थिति में न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त शुल्क देना ही होगा. इसके अलावा, तय दूरी का वास्तविक किराया भी वसूला जाएगा.