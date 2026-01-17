ETV Bharat / bharat

रेलवे का फैसला, इन ट्रेनों में नहीं मिलेगा RAC टिकट, किराए में भी बदलाव

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे नियमित रूप से अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है. इसी कड़ी में रेलवे ने अमृत भारत II एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं. रेलवे बोर्ड के मुताबिक, नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जनवरी 2026 से या उसके बाद शुरू होंगी. अमृत भारत एक्सप्रेस के नए वर्जन से आधुनिक यात्री-अनुकूल सुविधाओं के साथ सस्ती और सुरक्षित लंबी दूरी की यात्रा मिलेगी. आगामी गर्मी की छुट्टियों के दौरान यह ट्रेन सेवा लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकती है. रेलवे ने इस अंतरराज्यीय ट्रेन सेवा का किराया भी जारी कर दिया है. साथ ही RAC टिकट की व्यवस्था खत्म कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक नई अमृत भारत ट्रेनों का किराया अलग होगा. रेलवे ने स्लीपर क्लास के लिए कम से कम दूरी 200 किलोमीटर और सेकंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर तय की है. हालांकि, नई अमृत भारत ट्रेनों का बेसिक किराया जनवरी 2026 से पहले शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस जैसा ही होगा. रेलवे के मुताबिक, अमृत भारत ट्रेन के स्लीपर क्लास का बेसिक किराया 200 किमी तक की यात्रा के लिए 149 रुपये और 50 किमी तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास का किराया 36 रुपये है. रेलवे बोर्ड ने 15 जनवरी, 2026 को सभी प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को लिखे एक पत्र में कहा, "दूसरे चार्ज जैसे रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज आदि, जो भी लागू हों, अलग से लगाए जाएंगे. किराए को मौजूदा नियम के अनुसार राउंड ऑफ किया जाएगा."