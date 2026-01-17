रेलवे का फैसला, इन ट्रेनों में नहीं मिलेगा RAC टिकट, किराए में भी बदलाव
भारतीय रेलवे ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए किराए और RAC टिकट की पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है.
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे नियमित रूप से अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है. इसी कड़ी में रेलवे ने अमृत भारत II एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं. रेलवे बोर्ड के मुताबिक, नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जनवरी 2026 से या उसके बाद शुरू होंगी. अमृत भारत एक्सप्रेस के नए वर्जन से आधुनिक यात्री-अनुकूल सुविधाओं के साथ सस्ती और सुरक्षित लंबी दूरी की यात्रा मिलेगी.
आगामी गर्मी की छुट्टियों के दौरान यह ट्रेन सेवा लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकती है. रेलवे ने इस अंतरराज्यीय ट्रेन सेवा का किराया भी जारी कर दिया है. साथ ही RAC टिकट की व्यवस्था खत्म कर दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक नई अमृत भारत ट्रेनों का किराया अलग होगा. रेलवे ने स्लीपर क्लास के लिए कम से कम दूरी 200 किलोमीटर और सेकंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर तय की है. हालांकि, नई अमृत भारत ट्रेनों का बेसिक किराया जनवरी 2026 से पहले शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस जैसा ही होगा.
रेलवे के मुताबिक, अमृत भारत ट्रेन के स्लीपर क्लास का बेसिक किराया 200 किमी तक की यात्रा के लिए 149 रुपये और 50 किमी तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास का किराया 36 रुपये है.
रेलवे बोर्ड ने 15 जनवरी, 2026 को सभी प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को लिखे एक पत्र में कहा, "दूसरे चार्ज जैसे रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज आदि, जो भी लागू हों, अलग से लगाए जाएंगे. किराए को मौजूदा नियम के अनुसार राउंड ऑफ किया जाएगा."
नहीं जारी होगा RAC टिकट
नई अमृत भारत ट्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड ने टिकटिंग नियमों में भी बदलाव किया है. अब स्लीपर क्लास के लिए RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) टिकट जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि, अनारक्षित दूसरी श्रेणी (Unreserved Second Class) के टिकट मौजूदा नियमों के हिसाब से जारी किए जाएंगे. रेलवे बोर्ड ने कहा है, "RAC टिकट का कोई नियम नहीं होगा. अनरिजर्व्ड सेकंड क्लास के लिए, टिकट मौजूदा नियमों के हिसाब से जारी किए जाएंगे. सभी बर्थ एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के दिन से उपलब्ध होंगी."
लोअर बर्थ पॉलिसी
नई अमृत भारत ट्रेनों में बच्चों के किराए के सामान्य नियम लागू होंगे. रेलवे बोर्ड के मुताबिक, स्लीपर क्लास में, अगर कोई यात्री ऐसे बच्चे के साथ यात्रा कर रहा है जिसे अलग बर्थ की जरूरत नहीं है, तो सिस्टम, जहां तक हो सके, लोअर बर्थ देगा. वहीं, 60 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों और 45 साल और उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों के लिए, सिस्टम उपलब्धता और नियमों के आधार पर, स्वचालित रूप से लोअर बर्थ देने की कोशिश करेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) को हरी झंडी दिखाने के साथ 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन किया. ये नॉन-एसी ट्रेनों से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के यात्रियों को फायदा पहुंचेगा.
नई अमृत भारत ट्रेनों को रूट
- अलीपुरद्वार- बेंगलुरु
- अलीपुरद्वार-पनवेल (मुंबई)
- न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल
- न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली
