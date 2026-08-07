इंडियन रेलवे ने हासिल कर लिया ऐसा माइलस्टोन, चीन-अमेरिका भी अब तक नहीं कर पाए
पर्यावरण साफ-सुथरा रखने में मदद के साथ-साथ सालाना करोड़ों लीटर डीजल की बचत कर रहा रेलवे
Published : August 7, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद. भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा ली है. देश ने इस साल की जुलाई खत्म होते-होते 99.6 प्रतिशत रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है. इसी के साथ भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है, जहां रेलवे ट्रैक्स का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. फिलवक्त स्वीटजरलैंड एकमात्र एक ऐसा देश है, जो रेलवे सिस्टम का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाया है. भारत ने अपनी इस उपलब्धि से चीन, अमेरिका, यूके, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है.
15km/day की रफ्तार से हो रहा इलेक्ट्रिफिकेशन
भारत सरकार के PIB(Press Information Bureau) की रिपोर्ट और डाटा के मुताबिक रेलवे रोजाना 15 किलोमीटर पटरियों का विद्युतीकरण कर रहा है. यह रफ्तार 2019 से 2025 के बीच की है जबकि 2014 से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार 1.42km/day थी. भारतीय रेलवे का 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का टारगेट है और उस दिशा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ा कदम हो सकता है.
महज 5 राज्यों में 500Km से कम ट्रैक पर बाकी है काम
|राज्य
|विद्युतीकरण %
|राजस्थान
|99.8
|तमिलनाडु
|98.3
|असम
|97.9
|कर्नाटक
|96.8
|गोवा
|91.4
आंकड़े 22 जुलाई, 2026 को लोकसभा में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के एक जवाब पर आधारित हैं. देश का करीब 69,873 किलोमीटर रेलट्रैक इलेक्ट्रिफाइड किया जा चुका है.
सालाना करोड़ों लीटर डीजल बचा रहा रेलवे
इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए इंडियन रेलवे एक ओर जहां पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने में मदद कर रहा तो दूसरी तरफ हर साल करोड़ों लीटर डीजल भी बचा रहा है. पीआई रिलीज बताती है कि 2015-16 में डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर रही थी जबकि 2024-25 में डिमांड घटकर 108 लीटर तक रह गई. इससे बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन की रोकथाम हुई और क्रूड आयात पर विदेशी मुद्रा(Dollar) की भी बचत संभव हो सकी है.
दुनिया के टाॅप-6 देशों में ये स्थिति
|देश
|इलेक्ट्रिफिकेशन
|स्वीटजरलैंड
|100%
|चीन
|82%
|स्पेन
|67%
|जापान
|64%
|फ्रांस
|60%
|ब्रिटेन(यूके)
|39%
ये आंकड़े पीआईबी की रिलीज के मुताबिक हैं. वहीं, दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है. वहां 1% से भी कम ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है. हालांकि यूएसए के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन रेलवे का ज्यादातर प्रबंधन निजी हाथों में है.
रेलवे नेटवर्क के हिसाब से भारत दुनिया में चौथा बड़ा देश है. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और रूस रेल लाइन बिछाने के मामले में भारत से काफी आगे हैं.