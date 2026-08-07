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इंडियन रेलवे ने हासिल कर लिया ऐसा माइलस्टोन, चीन-अमेरिका भी अब तक नहीं कर पाए

भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा, जहां रेल ट्रैक्स का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है.(Photo-Etv bharat) ( (Photo-Etv bharat) )

हैदराबाद. भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा ली है. देश ने इस साल की जुलाई खत्म होते-होते 99.6 प्रतिशत रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है. इसी के साथ भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है, जहां रेलवे ट्रैक्स का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. फिलवक्त स्वीटजरलैंड एकमात्र एक ऐसा देश है, जो रेलवे सिस्टम का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाया है. भारत ने अपनी इस उपलब्धि से चीन, अमेरिका, यूके, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है. 15km/day की रफ्तार से हो रहा इलेक्ट्रिफिकेशन भारत सरकार के PIB(Press Information Bureau) की रिपोर्ट और डाटा के मुताबिक रेलवे रोजाना 15 किलोमीटर पटरियों का विद्युतीकरण कर रहा है. यह रफ्तार 2019 से 2025 के बीच की है जबकि 2014 से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार 1.42km/day थी. भारतीय रेलवे का 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का टारगेट है और उस दिशा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ा कदम हो सकता है. महज 5 राज्यों में 500Km से कम ट्रैक पर बाकी है काम राज्य विद्युतीकरण % राजस्थान 99.8 तमिलनाडु 98.3 असम 97.9 कर्नाटक 96.8 गोवा 91.4