ETV Bharat / bharat

OTP वेरिफिकेशन के बगैर कंफर्म नहीं होगा तत्काल रेल टिकट, 52 स्टेशनों पर है व्यवस्था, जल्द ही पूरे देश में होगा लागू

इस तरह से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए इंडियन रेलवे ने एक नया सिक्योरिटी फीचर शुरू कर दिया है. अब यात्रियों को बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के टिकट नहीं दिए जाएंगे. इसके तहत यात्रा करने वाले पैसेंजर को टिकट लेते समय उनके मोबाइल पर ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा. यह OTP वेरिफिकेशन सिस्टम अब लागू होने वाला है.

इसके तहत तत्काल रेल टिकट बुकिंग के लिए OTP वेरिफिकेशन मस्ट हो गया है. सुरक्षा कारणों और असली यात्रियों के लिए ट्रांसपेरेंट बुकिंग पक्का करने के लिए OTP वैलिडेशन जरूरी हो गया है. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही कई रेलवे स्टेशनों के बुकिंग काउंटर से टिकट जारी हो रहे हैं. यह व्यवस्था जल्द ही पूरे भारत में होने वाली है.

हैदराबाद: इंडियन रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया है. आने वाले दिनों में ये सेवा देशभर की ट्रेनों में लागू होगी.

साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक बयान में कहा, "रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक, तत्काल बुकिंग सिस्टम में एक जरूरी बदलाव किया गया है. तत्काल टिकट अब सिस्टम से मिले वन टाइम पासवर्ड (OTP) के ऑथेंटिकेशन के बाद ही दिए जाएंगे. यह OTP बुकिंग के समय यात्री के दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, और OTP के सफल वैलिडेशन के बाद ही टिकट दिया जाएगा."

बता दें कि यह नया सिस्टम IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे काउंटर सहित सभी बुकिंग चैनल पर लागू होगा. अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद ट्रांसपेरेंट तत्काल बुकिंग को असली सवारी तक पहुंचाना है. साथ ही सही मायनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को तत्काल टिकट तक बेहतर एक्सेस देना है.

रेलवे के अधिकारी के मुताबिक इस नए बदलाव के बाद अब बिना OTP के तत्काल रेल टिकट नहीं बनेगा. शुरुआती दौर में यह बदलाव ट्रेनों में ये व्यवस्था की जा चुकी है. आने वाले समय में इस देशभर की अन्य ट्रेनों में लागू किया जाएगा.

इस बारे में वेस्टर्न रेलवे ने एक्स पर कहाकि टिकटिंग को और ज्‍यादा ट्रांसपेरेंट बनाने और पैसेंजरों के लिए यात्रा आसान बनाने के लिए तत्काल बुकिंग सिस्टम में ये तब्दीली की गई है. गौर करें तो यह OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा. जिसे यात्री टिकट बुकिंग के फॉर्म में दर्ज करेंगे.

यहां यह भी जान लें कि नवंबर महीने में रेलवे ने ओटीपी आधारित तत्काल टिकट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था. इसे काउंटर बुकिंग के लिए शुरू किया गया था. यह सिस्टम अब 52 ट्रेनों पर लागू किया जा चुका है. इस सिस्टम के तहत काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराते समय पैसेंजर द्वारा फॉर्म में दर्द कराए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाताा है. ओटीपी कंफर्म होने के बाद ही टिकट जारी किया जाता है. आने वाले दिनों में रेलवे सभी ट्रेनों पर यह सिस्टम लागू करेगा.