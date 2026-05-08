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ट्रेन ड्राइवरों का सभी रेलवे जोन में 15 मई को 'मुंडी गरम' प्रदर्शन, जानें क्या है मांग

भीषण गर्मी में रेल इंजन के केबिन में AC की मांग कर रहे ट्रेन ड्राइवर 15 मई को 'मुंडी गरम' प्रदर्शन करेंगे.

Indian Railways Loco Pilots to hold Mundi Garam demonstration against non-AC locomotives on 15 May
ट्रेन ड्राइवरों का सभी रेलवे जोन में 15 मई को 'मुंडी गरम' प्रदर्शन, जानें क्या है मांग (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 4:11 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: देश भर में भीषण गर्मी के बीच तापमान दिन-ब-दिन बढ़ रहा है. रेलवे के करीब 28,000 लोको पायलट (LPs) और असिस्टेंट लोको पायलट (ALPs) इस गर्मी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि 60 प्रतिशत लोकोमोटिव (रेल इंजन) के केबिन में अभी भी कूलिंग की सुविधा नहीं है. इससे ट्रेन ड्राइवरों को 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और काम करने के हालात पर पड़ता है.

अपनी चिंताओं को जाहिर करने और लोकोमोटिव केबिन में एयर-कंडीशनिंग की सुविधा की मांग के लिए, लोक पायलट 15 मई को पूरे रेलवे नेटवर्क पर एक बड़ा 'मुंडी गरम' (Mundi Garam) प्रदर्शन करेंगे ताकि खराब काम करने के हालात से राहत मिल सके.

रेल इंजन के केबिन में ज्यादा तापमान और AC नहीं होने की वजह से ट्रेन ड्राइवरों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, लेकिन कई बार शीर्ष अधिकारियों से बात करने के बाद भी कोई उनकी चिंताओं को दूर करने को तैयार नहीं है.

इस मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया कि विरोध का उद्देश्य उन 'अमानवीय' परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिनके तहत ट्रेन ड्राइवरों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है.

उन्होंने कहा, "गर्मी के मौसम में, जब बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो इंजन और लोकोमोटिव बॉडी की वजह से लोकोमोटिव केबिन के अंदर गर्मी और भी बढ़ जाती है. कई मामलों में, यह 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है. ऐसे हालात में ट्रेन चलाना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है."

रेलवे स्टाफ के प्रतिनिधियों के अनुसार, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से थकान और डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) हो रहा है और ट्रेन ऑपरेशन के दौरान ध्यान केंद्रित करना पर भी असर पड़ रहा है. उनका तर्क है कि रेलवे सिस्टम के कई क्षेत्रों में आधुनिकीकरण तो हो गया है, लेकिन ट्रेन के परिचालन में सीधे तौर पर शामिल स्टाफ के काम करने की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है.

प्रस्तावित प्रदर्शन "मुंडी गरम" 15 मई को कई रेलवे जोनों में आयोजित किए जाने की उम्मीद है. विरोध के माध्यम से, ट्रेन ड्राइवर अधिकारियों पर लोकोमोटिव केबिनों में एसी सुविधाओं की तत्काल स्थापना के लिए दबाव डालने की उम्मीद करते हैं, खासकर गर्मियों के चरम महीनों से पहले.

स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि लोकोमोटिव केबिन के अंदर बहुत अधिक गर्मी ट्रेन ड्राइवरों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है, जिनमें से कई को ड्यूटी के दौरान डिहाइड्रेशन, थकावट, सिरदर्द और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. बीमार महसूस करने और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें होने के बावजूद, ड्राइवरों को अक्सर परिचालन संबंधी जरूरतों और स्टाफ की कमी के कारण ट्रेनें चलाते रहना पड़ता है.

रनिंग स्टाफ के साथ होने वाले असंवेदनशील व्यवहार का अपमानजनक उदाहरण बताते हुए रेलवे कर्मचारियों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन की एक घटना का जिक्र किया, जहां एक लोको पायलट को कथित तौर पर मेडिकल छुट्टी के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और एक वरिष्ठ अधिकारी को सर्जरी के बाद के घाव दिखाने के लिए अपनी पतलून उतारनी पड़ी थी.

डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की राय
लोकोमोटिव केबिन के अंदर अत्यधिक गर्मी से जुड़े मेडिकल खतरों के बारे में बताते हुए मेडिकल एक्सपर्ट और चिकित्सक डॉ. अमितेश अग्रवाल ने इटीवी भारत को बताया, "यह सच है कि नॉन-एसी लोकोमोटिव केबिन के अंदर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इन केबिन की मेटल की छतें अरोधित (Non-insulated) होती हैं, जिससे उनमें से बहुत अधिक गर्मी निकलती है. सबसे खतरनाक असर लू लगना (Heat Stroke) है, जिसमें शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है. अगर ड्राइवर डायबिटीज या दिल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी से दिल की धड़कन और थकान भी बढ़ जाती है."

लोकोमोटिव केबिन के अंदर भयंकर गर्मी में लंबे समय तक रहने से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम पर जोर देते हुए, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के डॉ. हर्ष भारद्वाज ने ईटीवी भारत को बताया, "अधिक तापमान में गाड़ी चलाने से अक्सर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है, जिससे ड्राइवरों में हल्की थकान, चक्कर आना और एकाग्रता में कमी आती है. ऐसी परिस्थिति से बेचैनी और घबराहट भी हो सकती है. ऐसे हालात में, ड्राइवरों के लिए हाइड्रेटेड रहना और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचने के लिए खुद को ठंडा रखना जरूरी है."

क्या है लोको पायलट की मांग
रेल इंजन में कूलिंग सुविधाओं की खराब हालत के बारे में बताते हुए, AILRSA के प्रेसिडेंट राम राज भगत ने ईटीवी भारत को बताया, "हालात बहुत खराब हैं. भारतीय रेलवे के पास करीब 15,000 इंजन हैं, लेकिन उनमें से आधे से भी कम में एयर-कंडीशनर (AC) लगे हैं, और कई मामलों में AC यूनिट काम नहीं कर रहे हैं. जब भी हम मरम्मत के लिए रखरखाव विभाग जाते हैं, तो हमें बताया जाता है कि उन्हें ठीक करने के लिए कोई बजट नहीं है."

इस मामले को सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता बताते हुए उत्तरी रेलवे जोन में तैनात एक सीनियर लोको पायलट ने नाम न बताने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "अगर कोई ड्राइवर ट्रेन चलाते समय ध्यान खो देता है या बेचैनी महसूस करता है, तो यह बहुत गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर ट्रेन के संचालन और सुरक्षा पर पड़ सकता है. अधिकारियों को LPs और ALPs के लिए बेहतर काम करने की स्थिति बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. हमने कई बार देखा है कि लोकोमोटिव ड्राइवरों को ड्यूटी पर सिरदर्द, पेट खराब और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, लेकिन ये मामले आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं आते हैं. हम केबिन में AC की मांग कर रहे हैं ताकि ड्राइवर अधिक तापमान की स्थिति में भी अपने काम पर ठीक से ध्यान दे सकें."

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