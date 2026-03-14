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रेलवे के लोको पायलट 27 मार्च को करेंगे विरोध प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने से नाराज

इंडियन रेलवे के लोको पायलट्स बहुत अधिक प्रशासनिक दबाव, काम के तनावपूर्ण माहौल, लंबी ड्यूटी और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

Indian Railways loco pilots protest at Jantar Mantar in Delhi on March 27 over long pending demands
09 अप्रैल 2025 को ऑल इंडिया लोको रनिंग पायलट स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर किया था विरोध प्रदर्शन (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 10:35 AM IST

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नई दिल्ली: इंडियन रेलवे के लोको पायलट्स (ट्रेन ड्राइवर) अपनी कई मांगों को लेकर 27 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. लोको पायलट्स लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का कोई हल न होने से नाराज हैं. वे असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा प्रशासनिक दबाव, काम के तनावपूर्ण माहौल, लंबी ड्यूटी और बढ़ा हुआ किलोमीटर अलाउंस न मिलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के केंद्रीय उपाध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया कि लोको पायलटों के लिए काम की स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है. उन्होंने कहा, "लोको पायलटों को अक्सर नौ घंटे और एक घंटे के तय ड्यूटी नियम से कहीं ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. हालात तब और भी मुश्किल हो जाते हैं जब ट्रेनें कई घंटे लेट चलती हैं, जिससे ड्राइवरों को लंबे समय तक ड्यूटी पर रहना पड़ता है. इतने लंबे समय तक काम करने से ट्रेन ड्राइवरों में तनाव काफी बढ़ जाता है और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है."

मौजूदा स्थिति पर निराशा जताते हुए, एक लोको पायलट (गुड्स) ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि ट्रेन ड्राइवरों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं. उन्होंने बताया, "लोको पायलटों को अक्सर लगातार छह से सात रातों तक ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि नियम सिर्फ चार रात की लगातार ड्यूटी की इजाजत देते हैं, और चौथी रात की ड्यूटी हेडक्वार्टर के लिए तय होती है. इतनी लंबी नाइट शिफ्ट से स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं और बहुत अधिक मानसिक दबाव भी पड़ता है, लेकिन हमारी चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता है."

अधिक काम के घंटों के अलावा, लोको पायलटों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का भी सामना करना पड़ता है. कई लोकोमोटिव (रेल इंजन) में अभी भी वॉशरूम की सुविधा नहीं है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों, खासकर महिलाओं को बहुत परेशानी होती है. ऐसी स्थिति में, ड्राइवरों के पास अक्सर ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने तक इंतजार करने या बीच में असुरक्षित विकल्प खोजने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, जिससे रेल इंजन में बेहतर सुविधाओं की तुरंत जरूरत का पता चलता है.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष राम राज भगत ने ईटीवी भारत को बताया, "हम लंबे समय से स्टाफ की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि इंडियन रेलवे में लोको रनिंग स्टाफ के करीब 31,000 पद खाली हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है. इस कमी की वजह से, ट्रेन ड्राइवरों को अक्सर मुश्किल से 14 घंटे के आराम के बाद ड्यूटी पर बुलाया जाता है. हालांकि, तय नियमों के मुताबिक, ड्राइवरों को 16 घंटे का आराम मिलना चाहिए, इसके बाद ड्यूटी पर आने से पहले तैयारी के लिए दो घंटे और मिलने चाहिए."

AILRSA के महासचिव केसी जेम्स ने ईटीवी भारत को बताया, "हम किलोमीटर भत्ते (KMA ) में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जो दो घटकों से प्राप्त होता है, मूल वेतन का 30 फीसदी और 20 दिनों का यात्रा भत्ता. जब इन घटकों में से किसी एक में भी भौतिक परिवर्तन होता है तो किलोमीटर भत्ते की दर को भी संशोधित करने की आवश्यकता होती है."

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं लोको ड्राइवर
रेलवे से कोई राहत न मिलने पर, पिछले महीने 70 से अधिक लोको पायलटों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगा है. एक संयुक्त पत्र में, उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर लगातार, सिस्टम से जुड़े और अनसुलझे मुद्दों की वजह से उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा. अधिकारियों को बार-बार बताने के बावजूद, अब तक कोई प्रभावी उपाय लागू नहीं किए गए हैं. लोको पायलटों ने अपनी समस्याएं बताई हैं:

  • खराब गुणवत्ता और अस्वास्थ्यकर खाने की सुविधाएं
  • रनिंग रूम की सुविधाओं में रखरखाव की कमी
  • असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर और आने-जाने की समस्याएं
  • बहुत अधिक प्रशासनिक दबाव और काम का तनावपूर्ण माहौल
  • अनियमित काम, लगातार तनाव के कारण स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर असर

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 132 (2) के मुताबिक, लोको पायलट को कैटेगरी में बांटा गया है और लोको पायलट के ड्यूटी के घंटे रेलवे एक्ट, 1989 के तहत जारी किए गए रोजगार के घंटों के नियम (HOER) के हिसाब से तय होते हैं, जिसके मुताबिक लोको रनिंग स्टाफ को दो हफ्ते में 104 घंटे काम करना होता है. कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि (HOER), 2005 का नियम 8, लोको पायलट के लिए 14 दिनों के दो हफ्ते के समय में औसत 52 घंटे प्रति हफ्ते ड्यूटी के घंटे की गाइडलाइन तय करता है.

लोको रनिंग स्टाफ के काम करने के हालात को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद सभी रनिंग रूम में एयर-कंडीशनर लगाए गए हैं, और स्टाफ को उनके आराम के समय में आराम करने में मदद करने के लिए योग और मेडिटेशन रूम, साथ ही अखबार और मैगजीन वाले रीडिंग रूम जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा, रनिंग रूम में सब्सिडी वाला खाना और पीने के पानी के फिल्टर मिलते हैं.

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