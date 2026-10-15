Sub-SOC के जरिये होगी रेलवे की लाइव साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग
साइबर खतरों की निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे में 26 उप-सुरक्षा संचालन केंद्र बनाए गए हैं. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने साइबर खतरों की निगरानी को बेहतर बनाने, संभावित हमलों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के उद्देश्य से उप-सुरक्षा संचालन केंद्र (Sub-SOC) स्थापित करके अपने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. यह पहल रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, डिजिटल सेवाओं और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रिसोर्स की सुरक्षा के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेलवे बोर्ड में स्थापित केंद्रीय सुरक्षा संचालन केंद्र, साइबर खतरे की निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे में 26 Sub-SOC स्थापित किए गए हैं.
साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करने, डिजिटल रिसोर्स का सावधानी से इस्तेमाल करने और संदिग्ध ईमेल, लिंक और ऑनलाइन एक्टिविटी के प्रति सावधान रहने को कहा है.
रेलवे अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीकी सुरक्षा उपायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कर्मचारी की सतर्कता और जिम्मेदारी पर भी निर्भर करती है. नई सुविधा से रेलवे के अंदर साइबर सुरक्षा निगरानी और समन्वय को मजबूत करने और सुरक्षित डिजिटल ऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
पूर्वोत्तर रेलवे (NER) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "परिचालन और प्रशासनिक प्रणालियों पर संभावित साइबर खतरों की निगरानी के लिए नई सुविधा है. हाल ही में शुरू किए गए SOC संभावित साइबर हमलों, हैकिंग के प्रयासों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए रेलवे कंप्यूटर सिस्टम की लाइव निगरानी को सक्षम बना रहे हैं."
निगरानी व्यवस्था के दायरे में आने वाले सिस्टमों पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे SOC वास्तविक समय में उनकी सुरक्षा स्थिति को ट्रैक कर सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई बाहरी साइबर हमला होता है या रेलवे सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया जाता है, तो फायरवॉल सहित सुरक्षा प्रणालियों के जरिये इस गतिविधि का पता लगाया जा सकता है और केंद्र में मौजूद मॉनिटरिंग स्क्रीन पर इसे दिखाया जा सकता है.
NER के अधिकारी ने बताया कि SOC को मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा पहचाने गए संभावित खतरों को दिखाने के लिए भी डिजाइन किया गया है. अगर किसी खतरे के लिए आगे की जांच की जरूरत होती है, तो सेंटर में तैनात कर्मी इसकी प्रकृति और प्रभावों का आकलन करने के लिए अधिक विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं.
रेलवे के ऑपरेशनल सिस्टम शामिल
निगरानी व्यवस्था के स्कोप को समझाते हुए अधिकारी ने कहा कि इसमें दैनिक परिचालन और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले रेलवे सिस्टम शामिल होंगे. इनमें पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के साथ-साथ मैकेनिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाला फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट (FMM) सिस्टम और स्टोर्स मैनेजमेंट से जुड़ा यूजर डिपो मॉड्यूल (UDM) शामिल हैं. प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले e-Office प्लेटफॉर्म का उदाहरण भी उन सिस्टम के रूप में दिया गया, जिन्हें साइबर सुरक्षा निगरानी की जरूरत होती है.
संभावित खतरों का गहन विश्लेषण
सेंटर के मॉनिटरिंग सिस्टम संभावित खतरों को दिखाते हैं और वहां तैनात कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अधिक गहन विश्लेषण कर सकते हैं. इससे संदिग्ध गतिविधि की शुरुआती पहचान करने तथा दिखाने और संभावित खतरे को समझने के लिए जरूरी बाद की जांच के बीच अंतर पता चलता है.
साइबर-सिक्योरिटी एडवाइजरी
कुछ महीने पहले भारतीय रेलवे ने अपने ज़ोनल रेलवे और प्रमुख विभागों के कर्मचारियों को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से व्हाट्सएप वेब से जुड़े साइबर खतरों के प्रति आगाह किया था. यह चेतावनी 11 अगस्त, 2026 को सेंट्रल रेलवे में सामने आई एक स्क्रिप्ट-आधारित साइबर घटना के बाद दी गई थी.
एडवाइजरी में बताए गए मूल कारण के विश्लेषण के अनुसार, यह घटना तब शुरू हुई जब एक यूजर को व्हाट्सएप ग्रुप में "E-statement.vbs" नाम की एक फाइल मिली. इस फाइल को व्हाट्सएप वेब के जरिये यूजर के कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और उस पर डबल-क्लिक करके उसे खोला गया, जिससे सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा पैदा हो गया.
एडवाइजरी में चेतावनी दी गई थी कि अगर खतरनाक अटैचमेंट डाउनलोड करके खोल लिए जाएं, तो मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिये सामान्य लगने वाला फाइल-शेयरिंग भी रेलवे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा जोखिम बन सकता है.
कर्मचारियों के लिए निर्देश
रेलवे कर्मचारियों को हाल ही में सलाह दी गई थी कि वे बिना सत्यापन के अचानक आए अटैचमेंट न खोलें, भले ही वे जाने-पहचाने कॉन्टैक्ट्स ने भेजे हों. उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि संदिग्ध फाइल्स खोलने या लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले की पहचान की पुष्टि कर लें. एडवाइजरी में ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और मैसेजिंग एप्लिकेशन को अपडेट रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया ताकि जानी-पहचानी सुरक्षा कमजोरियों से बचा जा सके.
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