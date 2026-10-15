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Sub-SOC के जरिये होगी रेलवे की लाइव साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: रेलवे ने साइबर खतरों की निगरानी को बेहतर बनाने, संभावित हमलों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के उद्देश्य से उप-सुरक्षा संचालन केंद्र (Sub-SOC) स्थापित करके अपने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. यह पहल रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, डिजिटल सेवाओं और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रिसोर्स की सुरक्षा के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेलवे बोर्ड में स्थापित केंद्रीय सुरक्षा संचालन केंद्र, साइबर खतरे की निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे में 26 Sub-SOC स्थापित किए गए हैं.

साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करने, डिजिटल रिसोर्स का सावधानी से इस्तेमाल करने और संदिग्ध ईमेल, लिंक और ऑनलाइन एक्टिविटी के प्रति सावधान रहने को कहा है. रेलवे अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीकी सुरक्षा उपायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कर्मचारी की सतर्कता और जिम्मेदारी पर भी निर्भर करती है. नई सुविधा से रेलवे के अंदर साइबर सुरक्षा निगरानी और समन्वय को मजबूत करने और सुरक्षित डिजिटल ऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पूर्वोत्तर रेलवे (NER) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "परिचालन और प्रशासनिक प्रणालियों पर संभावित साइबर खतरों की निगरानी के लिए नई सुविधा है. हाल ही में शुरू किए गए SOC संभावित साइबर हमलों, हैकिंग के प्रयासों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए रेलवे कंप्यूटर सिस्टम की लाइव निगरानी को सक्षम बना रहे हैं." निगरानी व्यवस्था के दायरे में आने वाले सिस्टमों पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे SOC वास्तविक समय में उनकी सुरक्षा स्थिति को ट्रैक कर सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई बाहरी साइबर हमला होता है या रेलवे सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया जाता है, तो फायरवॉल सहित सुरक्षा प्रणालियों के जरिये इस गतिविधि का पता लगाया जा सकता है और केंद्र में मौजूद मॉनिटरिंग स्क्रीन पर इसे दिखाया जा सकता है. NER के अधिकारी ने बताया कि SOC को मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा पहचाने गए संभावित खतरों को दिखाने के लिए भी डिजाइन किया गया है. अगर किसी खतरे के लिए आगे की जांच की जरूरत होती है, तो सेंटर में तैनात कर्मी इसकी प्रकृति और प्रभावों का आकलन करने के लिए अधिक विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं.