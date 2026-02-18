ETV Bharat / bharat

मार्च तक दो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पास खड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( File/ ANI )

बेंगलुरु: भारतीय रेलवे और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने की तैयार मे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च तक दो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएंगी. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसके निर्माण में जुटे हैं.

प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में बीते 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च किया था, जो फिलहाल हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चल रही है. 16 कोच वाली इस ट्रेन में 823 यात्रियों के लिए जगह है. यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और कवच सेफ्टी सिस्टम से लैस है.

चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) के साथ BEML के मूल समझौते के मुताबिक, 31 मार्च तक इंडियन रेलवे को 16 कोच वाले कुल 10 स्लीपर रेक डिलीवर होने थे. हालांकि, ICF के सूत्रों का कहना है कि समय सीमा निकल जाएगी.

ICF के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, "हमें उम्मीद है कि वंदे भारत के तीसरे और चौथे रेक मार्च के आखिर से पहले डिलीवर हो जाएंगे. बाकी छह रेक के लिए, हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तब से हर महीने एक रेक दिया जाए."

अधिकारी ने कहा, "अभी के लिए, 10 कोच के शुरुआती बैच के लिए नई संभावित अंतिम तिथि अगस्त हो सकती है. अगर इसे बेंगलुरु से डिलीवर भी किया जाता है, तो वे ट्रायल, टेस्टिंग और अप्रूवल से गुजरेंगे, इसलिए जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है."