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त्योहार में घर नहीं जा पा रहे थे? रेलवे लाया खुशखबरी- गया, पटना, मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू

उत्तर रेलवे ( File Photo )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: त्योहारों के सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है. दीपावली छठ पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने तीन नई पूजा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने का निर्णय लिया है. यह विशेष ट्रेनें बिहार के गया, पटना और मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के बीच संचालित होगी. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पहली ट्रेन गया से नई दिल्ली के बीच द्वि-साप्ताहिक चलेगी. गाड़ी संख्या 03697 गया से नई दिल्ली के लिए 7 नवंबर से 28 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलेग. ट्रेन कुल सात फेरे करेगी, वापसी में गाड़ी संख्या 03698 नई दिल्ली से गया के लिए 8 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को चलेगी. इसके भी साथ फेरे होंगे. इस ट्रेन में स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे. यह ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और टूंडला होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी.