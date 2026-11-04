त्योहार में घर नहीं जा पा रहे थे? रेलवे लाया खुशखबरी- गया, पटना, मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू
उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेनों के समय और स्थिति की जानकारी जरूर एकत्रित कर निकले.
Published : November 4, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: त्योहारों के सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है. दीपावली छठ पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने तीन नई पूजा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने का निर्णय लिया है. यह विशेष ट्रेनें बिहार के गया, पटना और मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के बीच संचालित होगी. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पहली ट्रेन गया से नई दिल्ली के बीच द्वि-साप्ताहिक चलेगी. गाड़ी संख्या 03697 गया से नई दिल्ली के लिए 7 नवंबर से 28 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलेग. ट्रेन कुल सात फेरे करेगी, वापसी में गाड़ी संख्या 03698 नई दिल्ली से गया के लिए 8 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को चलेगी. इसके भी साथ फेरे होंगे. इस ट्रेन में स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे. यह ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और टूंडला होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी.
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दूसरी ट्रेन पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच प्रतिदिन चलेगी. ट्रेन संख्या 03293 पटना से 5 नवंबर 2026 से 21 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन चलेगी. ट्रेन कुल 17 फेर करेंगी, वापसी में ट्रेन नंबर 03294 आनंद विहार से 6 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी. इस ट्रेन के भी 17 फेरे होंगे. इसमें एक स्लीपर और सामान्य कोच होंगे. यह ट्रेन दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद के रास्ते गंतव्य तक पहुंचेग.
तीसरी ट्रेन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच साप्ताहिक चलेगी. गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर से 21 नवंबर और 28 नवंबर 2026 के बीच शनिवार को संचालित होगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05284 आनंद विहार से 22 नवंबर और 29 नवंबर 2026 को प्रत्येक रविवार को संचालित होगी. दोनों तरफ दोनों फेरे होंगे इसमें भी ऐसी स्थिति पर और जनरल कोच होंगे. यह ट्रेन मोतीपुर, मेहसी, चकिया, पिपरा, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर और मुरादाबाद पर रुकेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेनों के समय और स्थिति की जानकारी जरूर एकत्रित कर निकले. सहायता के लिए हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं. रेलवे ने कहा है कि त्योहारों में सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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