रेलवे ने कोहरे को देखते हुए ट्रेनों की स्पीड पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

रेलवे S&T मेंटेनर्स का बयान इंडियन रेलवे S&T मेंटेनर्स यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को निर्देशों के बारे में बताते हुए कहा, “डबल येलो सिग्नल के बारे में निर्देश पहली बार जारी किया गया है. पहले, यह सिर्फ एक येलो सिग्नल के लिए था.”

रेलवे का निर्देश रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा, “लोको पायलट वर्किंग टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेन को चलाएंगे और कंट्रोल करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा स्पीड या समय का नुकसान न हो और किसी भी दो स्टेशनों के बीच वर्किंग टाइम टेबल में तय समय से ज़्यादा समय न लें, और सभी स्पीड लिमिट का भी पालन करेंगे.”

ट्रेनों की स्पीड सेक्शन और अलग-अलग जोन की स्थिति पर निर्भर करती है रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेलवे में मुख्य रूप से तीन तरह की स्पीड रखी जाती है, जो सेक्शन के अनुसार निर्भर करती है. कुछ सेक्शन 160 किमी, 130 किमी, और 110 किमी प्रति घंटा हैं. हालांकि, ट्रेनों की स्पीड सेक्शन, परमानेंट और टेम्पररी पाबंदियों और जरूरी काम की वजह से लगी पाबंदियों पर निर्भर करती है.

रेलवे के अनुसार निर्देशों में कंट्रोल करने का तरीका और डाउन/अप ढलान के अलग-अलग हिस्सों पर काम करते समय क्या करें और क्या न करें यह बताया गया है. ये निर्देश वर्किंग कैब लोकोमोटिव, वंदे भारत, EMU, MEMU, DEMU और टावर वैगन में उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा क्रू लॉबी में सुरक्षा पोस्टर पर निर्देश दिखाए जाएंगे.

यात्रियों को सुरक्षित रखने और SPAD मामलों को रोकने के मकसद से रेलवे ने निर्देश दिया है कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को सलाह दी जाएगी कि वे दिखाए गए सिग्नल को पार करते समय तय स्पीड लिमिट क्रॉस न करें, आगे अगले सिग्नल का ध्यान रखें और उसी हिसाब से काम करें.साथ ही फॉर्मेशन की ब्रेक पावर, सिग्नल की ढलान और विजिबिलिटी या किसी भी दूसरी स्थिति पर विचार करें जिससे आगे रुकावट आ सकती है.

लोको पायलटों को कोहरे के दौरान काम करने की विभिन्न प्रणालियों के लिए निर्धारित अधिकतम गति का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है. रेलवे ने कहा, "कोहरे या खराब मौसम के मामले में रेलवे बोर्ड के निर्देशों में निहित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, जो लोको पायलटों द्वारा काम करने की विभिन्न प्रणालियों के लिए कोहरे की स्थिति में अधिकतम गति के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों को परिभाषित करता है और हर समय अपने विवेक का प्रयोग करता है."

नई दिल्ली: मौजूदा कोहरे की स्थिति के दौरान यात्रियों और ट्रेन परिचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) मामलों पर अंकुश लगाते हुए रेलवे ने लोको पायलटों द्वारा सिग्नल के डबल येलो और सिंगल येलो पहलू के लिए गति संबंधित में परिचालन निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने आगे कहा, “SPAD मामलों के बारे में LPs को अलर्ट करने और कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए, रेलवे ने यह सर्कुलर जारी किया है, जो ट्रेन ऑपरेशन के साथ-साथ पैसेंजर को भी सुरक्षित रखेगा. अगर ट्रेन ड्राइवर स्पीड लिमिट का पालन करता है तो ट्रेन को कंट्रोल करना आसान होता है.”

IRSTMU के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया, "गति सेक्शन पर निर्भर करती है और ट्रेन ड्राइवरों को प्रतिबंधों का पालन करना होता है. लोको पायलटों को ब्रेकिंग दूरी को नियंत्रित करने के लिए अपनी गति बनाए रखनी होती है."

लोको पायलट का जवाब

स्पीड पर रोक के बारे में बताते हुए लोको पायलट एके राउत ने ईटीवी भारत को बताया, “यह सच है कि स्पीड पर रोक लगाने का सीधा असर ट्रेन की टाइमिंग पर पड़ता है. इसी तरह, 2017 में रेलवे के एक सर्कुलर में कुछ स्पीड पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद सेक्शन में भीड़ का समय बढ़ गया था. बाद में उस रोक को हटा लिया गया था.”

राउत ने आगे कहा, “2017 से अब तक कुछ जोनल रेलवे ने स्पीड पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं और कोहरे में ट्रेन की स्पीड बनाए रखने का फैसला लोको पायलट की मर्जी पर था. फिलहाल, कुछ घटनाओं के बाद, रेलवे ने स्पीड पर रोक के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है.”

कुछ रेलवे स्टाफ ने दावा किया कि इस स्पीड पर रोक से निश्चित रूप से ट्रेन की समय पर मौजूदगी और सेक्शन में भीड़ पर असर पड़ेगा, जिससे ट्रेन के लेट होने की संभावना है. इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, “इस तरह की स्पीड पर रोक कोहरे के मौसम में मदद करती है और SPAD के मामलों को रोकती है.”

पैसेंजर क्या कहते हैं?

अक्सर यात्रा करने वाली कविता शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे में कोहरे के मौसम में ट्रेन सर्विस में देरी होना हर साल होने वाली बात हो गई है. हालांकि, हर साल इन दिक्कतों का खामियाजा पैसेंजर को ही भुगतना पड़ता है. मुझे स्पीड लिमिट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसे लागू किया जा रहा है, तो हमें नहीं पता कि पैसेंजर को आगे क्या झेलना पड़ेगा."

एक पैसेंजर नूतन राय ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे को कोहरे से जुड़ी स्थितियों और उससे होने वाली ट्रेन देरी को मैनेज करने के लिए एक मजबूत और असरदार सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि पैसेंजर को ठंड के मौसम में 5-6 घंटे ज़्यादा इंतजार न करना पड़े. हर साल क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में जब कई लोग छुट्टियां मनाने बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, तो पैसेंजर को ट्रेन सर्विस में लंबी देरी का सामना करना पड़ता है. यह हम जैसे पैसेंजर के साथ गलत है, जो टिकट बुकिंग पर पूरा किराया देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में बेवजह देरी का सामना करते हैं."

ट्रेनें टाइम से पीछे चल रही हैं

नॉर्दर्न रेलवे के डेटा के मुताबिक आज करीब 20 ट्रेनें 5-7 घंटे लेट चल रही हैं. हालांकि, सोमवार को करीब 100 ट्रेनें अपने टाइम से पीछे चल रही थीं, जिसका यात्रियों पर कई तरह से असर पड़ा.

ट्रेन टिकट रिफंड के नियम

यात्रियों को रिफंड रेलवे पैसेंजर्स (टिकट कैंसलेशन और किराया रिफंड) रूल्स 2015 के तहत दिया जाता है. यह नियम अलग-अलग हालात के हिसाब से रिफंड देना जरूरी बनाता है.

तत्काल टिकट (कंफर्म) पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, सिवाय ट्रेन के 3 घंटे से अधिक लेट होने और ट्रेन कैंसल होने के. वेटलिस्टेड ​​रिफंड ट्रेन के तय समय से आधे घंटे पहले तक मिलेगा.

रेगुलर टिकट (कंफर्म्ड) रिफंड ट्रेन के तय समय से 4 घंटे पहले तक मिलेगा.

कैंसलेशन के लिए रिजर्वेशन (RAC) और वेटलिस्ट रिफंड ट्रेन के तय समय से आधे घंटे पहले तक मिलेगा.

