अयोध्या कैंट की घटना के बाद लोको पायलट के लिए सुरक्षा उपाय जारी, SPAD घटनाओं पर लगेगी रोक
निर्देश के मुताबिक, अगर क्रू सभी लाइनों पर काम नहीं कर रहा है, तो हर छह महीने में उनकी यार्ड लर्निंग अपडेट की जानी चाहिए.
Published : July 11, 2026 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: पिछले हफ्ते अयोध्या कैंट में ट्रेन क्रू के साथ हुए सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) हादसे के बाद, रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन को मजबूत करने और क्रू की यार्ड लर्निंग जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. सिग्नल साइटिंग कमेटी सिग्नल विजिबिलिटी, सिग्नल साइटिंग डिस्टेंस पर असर डालने वाली छोटी-मोटी कमियों की भी पहचान करके रिपोर्ट करेगी, जबकि सिग्नल मैनुअल में कम से कम 200 मीटर सिग्नल साइटिंग डिस्टेंस तय है, और फॉग सेफ डिवाइस (FSD) प्रोग्रामिंग को सत्यापित किया जाएगा.
सिग्नल पास्ड एट डेंजर, उस स्थिति को कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी रेड सिग्नल को पार कर जाती है.
अगर ट्रेन क्रू सभी लाइनों पर काम नहीं कर रहा है, तो हर छह महीने में क्रू की यार्ड लर्निंग अपडेट की जानी चाहिए.
सिग्नल साइटिंग कमिटी को सिग्नल विजिबिलिटी में अगर कोई छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, तो उन्हें भी बताना चाहिए. उन्हें सिर्फ सिग्नल मैनुअल से काम नहीं करना चाहिए. मैनुअल के अनुसार, कम से कम साइटिंग डिस्टेंस 200 मीटर है. लेकिन हम 400 मीटर की सही दूरी के लिए कोशिश करेंगे.
मल्टीपल लाइन यार्ड के लिए फॉग सेफ डिवाइस प्रोग्रामिंग की जांच की जाएगी. इसे सभी प्लेटफार्मों के बीच निकटतम स्टार्टर सिग्नल (स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान को नियंत्रित करने वाला मुख्य प्रस्थान सिग्नल) के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है.
अधिकारियों का विश्लेषण
- आम तौर पर अयोध्या की लाइन नंबर 5 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मालगाड़ी नहीं चलाई जाती है. लोको पायलट एक साल से अधिक समय के बाद इस लाइन पर गाड़ी चला रहा था.
- इस लाइन में 3 डिग्री का कर्व है, यार्ड के बारे में उसकी जानकारी खराब थी.
- आम तौर पर स्टार्टर सिग्नल प्लेटफॉर्म के आखिर में होते हैं. इस मामले में यह 100 मीटर आगे था.
- क्रू ने स्टार्टर सिग्नल को समय पर न देख पाने की गलती की.
- ALP (सहायक लोको पायलट) की तरफ से सिग्नल विजिबिलिटी 250 मीटर थी. LP (लोको पायलट) की तरफ से कोच डिस्प्ले यूनिट की वजह से इसकी विजिबिलिटी 50 मीटर में रुक गई, और सहायक लोको पायलट RS वाल्व ऑपरेट करने में फेल हो गया.
- FSD को मेन लाइन स्टार्टर के लिए प्रोग्राम किया गया है जो लाइन नंबर 5 के स्टार्टर से 100 मीटर आगे है.
रेलवे का कहना है कि लाखों यात्रियों के लिए, ट्रेन का सफर अक्सर इस भरोसे के साथ शुरू होता है कि वे अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे. कवच, भारत का देश में निर्मित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जो इस भरोसे को और मजबूत करता है. इसे ट्रेन यात्रा को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. एक इंटेलिजेंट सेफ्टी शील्ड की तरह काम करते हुए, कवच लगातार ट्रेन की गति पर नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर ऑटोमैटिक ब्रेक लगाता है, सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) घटनाओं और संभावित टक्करों को रोकता है, और ट्रेनों को उनकी अधिक से अधिक स्पीड पर सुरक्षित रूप से चलने देता है. यह सिस्टम घने कोहरे जैसे मुश्किल मौसम में भी भरोसेमंद ट्रेन ऑपरेशन में मदद करता है, जब दृश्यता बहुत कम हो जाती है.
लोको पायलट की प्रतिक्रिया
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "सुरक्षित ट्रेन ऑपरेशन सिग्नलिंग सिस्टम के सख्त पालन पर निर्भर करता है. लोको पायलटों को हर सिग्नल का ध्यान से पालन करना चाहिए और यात्रियों के साथ-साथ ट्रेन ऑपरेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित गति सीमा का पालन करना चाहिए."
एक लोको पायलट ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "लोको पायलट काफी तनाव में काम कर रहे हैं, और इससे कभी-कभी सिग्नल मिस हो जाते हैं, जिससे सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) की घटनाएं होती हैं. रिक्त पदों को भरने और लोको पायलटों के लिए बेहतर काम का माहौल देने से ऐसी घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी."
क्रू की ड्राइविंग प्रैक्टिस
ट्रेन का सुरक्षित ऑपरेशन उतना ही ट्रेन क्रू की सावधानी और कुशलता पर निर्भर करता है जितना टेक्नोलॉजी पर. रेलवे अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि लोको पायलट और ऑपरेटिंग स्टाफ से उम्मीद की जाती है कि वे सिग्नलिंग और स्पीड के नियमों का सख्ती से पालन करें, खासकर येलो सिग्नल पर ट्रेनों को नियंत्रित करते समय, रेड सिग्नल पर समय पर रुकने के लिए ढलान से निपटते समय, और ऑटोमैटिक ब्लॉक सेक्शन में काम करते समय. उन्हें ट्रेन के प्रकार और वजन के आधार पर सही ब्रेकिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करते हुए, सभी अस्थायी गति पाबंदियों और सावधानी के आदेशों का भी पालन करना होगा.
लोको पायलटों की काउंसलिंग
ट्रेन के स्टेशन से निकलने से पहले ही सुरक्षा उपाय शुरू हो जाते हैं. ट्रेन संभालने से पहले, लोको पायलट काम पर लगने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले काउंसलिंग सत्र से गुजरते हैं. रेलवे ने पहले कहा था कि इन ब्रीफिंग में ट्रेन चलाने के सुरक्षित तरीकों, ऑपरेशनल निर्देशों और तय सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्रू मेंबर हर यात्रा से पहले पूरी तरह तैयार हों.
जागरुकता अभियान
रेलवे अक्सर सुरक्षा अभियान चलाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और टावर वैगन ऑपरेटर्स समेत सभी अग्रिम पंक्ति ऑपरेटिंग स्टाफ शामिल हों. रेलवे के मुताबिक, इसका मकसद ट्रेन ऑपरेशन में शामिल सभी श्रेणी के स्टाफ के लिए सेफ्टी प्रैक्टिस को एक जैसा बनाना है.
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