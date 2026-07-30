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मालगाड़ी के पलटने की घटना के बाद रेलवे ने शुरू किया सघन सुरक्षा अभियान

हॉट एक्सल के लक्षणों की पहचान करने के लिए रेलवे ने एक महीने तक चलने वाला सघन-सुरक्षा अभियान शुरू किया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Indian Railways Intensive Safety Drive on detection of hot axle symptoms after Goods Train Derailment
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 7:04 PM IST

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नई दिल्ली: हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे (पूर्वी तटीय रेलवे) जोन में एक मालगाड़ी की धुरी (Axle) के पटरी से उतरने की घटना के बाद इंडियन रेलवे ने सुरक्षा उपायों को और तेज कर दिया है. अब रेलवे का मुख्य फोकस हॉट एक्सल की स्थिति का समय रहते पता लगाने और ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत कार्रवाई करने पर है. रेल सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच यह कदम उठाया गया है.

शुरुआत में, रेलवे ने एक महीने तक चलने वाला सघन सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जिसका फोकस हॉट एक्सल के लक्षणों का जल्दी पता लगाना और परिचालन से जुड़े संभावित खतरों को रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करना है. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह पहल, जो तुरंत लागू हो गई है और 22 अगस्त तक चलेगी, का उद्देश्य पूरे रेलवे नेटवर्क में निवारक रखरखाव को मजबूत करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना है.

अधिकारियों ने कहा कि जल्दी पता लगाने और तुरंत हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने से उपकरण के फेल होने का खतरा कम होता है, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ती है और ट्रेन का ऑपरेशन आसान होता है.

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह अभियान पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि औचक निरीक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके. इसका उद्देश्य लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की संकटकालीन हाथ का संकेत (Hand Danger Signal) देखने में सतर्कता का पता लगाना है. रेलवे ने कहा कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यार्ड की जांच और रोलिंग-इन और रोलिंग-आउट जांच के दौरान मैकेनिकल स्टाफ अधिक सतर्कता बरतें ताकि हॉट एक्सल के लक्षणों का पता लगाया जा सके.

अभियान में ध्यान दिए जाने वाले सुरक्षा उपाय
स्टेशन मास्टर (SMs), पॉइंट्समैन (PMs), और गेटमैन को ब्रेक बाइंडिंग, जिसे पहिए के किनारे पर स्पार्क से पहचाना जाता है, और ज्यादा जरूरी हॉट एक्सल, जो पहिए के सेंटर में बहुत अधिक हीटिंग (ऊष्मीकरण) से पता चलता है, के बीच सही-सही फर्क करने के लिए सलाह दी गई है.

जागरुकता अभियान इस बात पर जोर देता है कि इन लक्षणों को सही ढंग से पहचानना, हादसों को रोकने और बिना बाधा ट्रेन परिचालन के लिए बहुत जरूरी है. स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि हॉट एक्सल के कोई भी लक्षण दिखने पर वे वॉकी-टॉकी कम्युनिकेशन के जरिये ट्रेन क्रू को अलर्ट करके तुरंत कार्रवाई करें. स्टेशन मास्टर को जल्द से जल्द रेल इंजन के चालक से संपर्क करना होगा और उन्हें बिना देर किए ट्रेन रोकने की सलाह देनी होगी.

ऐसी स्थितियों में जहां ट्रेन के चालक दल से सीधे बातचीत मुमकिन नहीं है, रेलवे कर्मचारियों को एक दूसरी सुरक्षा श्रृंखला चालू करने का निर्देश दिया गया है. यह जानकारी अगले स्टेशन मास्टर या आगे खड़े गेटमैन को दी जानी चाहिए, जो फिर ट्रेन को सुरक्षित रोकने के लिए हाथ से खतरे का सिग्नल दिखाएगा.

एम्बुश चेक (अचानक जांच अभियान), हाथ से खतरे के सिग्नल (गेटमैन द्वारा) दिखाकर चालक दल की सजगता चेक करने के लिए किए जाने चाहिए और यह भी जांचना चाहिए कि क्या क्रू (LP/ALP/TMR) गेटमैन द्वारा दिखाए गए किसी भी खतरे के सिग्नल को देखने में सतर्क हैं.

ट्रेन के लिए हॉट एक्सल की जानकारी मिलने पर क्या एक्शन लेना है, इस बारे में स्टेशन स्टाफ को सलाह देना. ट्रेन में हॉट एक्सल गाड़ी के बारे में सलाह लेने वाला स्टेशन मास्टर इसे मेन लाइन पर लेगा. अगर वह एक्शन नहीं ले पाता है, तो वह ट्रेन को किसी दूसरी लाइन पर जाने से पहले FSS (First Stop Signal) के बाहर रोक देगा. स्टेशन पर ट्रेन के आने के बाद, हॉट एक्सल गाड़ी की जांच C&W स्टाफ या ट्रेन के लोको पायलट द्वारा की जाएगी.

हॉट एक्सल की पुष्टि होने पर और जब ट्रेन चालक दल जवाब न दे, तो कंट्रोल को OHE (Overhead Electrification) सप्लाई बंद करने की सलाह देने के लिए SOP तैयार करना.

स्टेशन स्टाफ और ट्रेन क्रू के बीच संचार के लिए वॉकी टॉकी/वीएचएफ सेट की उचित कार्यप्रणाली और रेंज की जांच करना और पर्याप्त पुर्जों को सुनिश्चित करना.

मैकेनिकल (C&W) स्टाफ को यार्ड की जांच और रोलिंग-इन/रोलिंग-आउट जांच के दौरान अधिक सावधान रहना चाहिए ताकि बेयरिंग से ग्रीस के केस के निकलने का पता लगाया जा सके.

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