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कोहरे और ठंड से निपटने को तैयार भारतीय रेलवे: रात में 16 किमी पैदल गश्त, इंजनों में लगे 'फॉग सेफ डिवाइस'

सांकेतिक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: उत्तर भारत में दस्तक दे चुकी कड़ाके की ठंड, गिरते तापमान और आने वाले दिनों में घने कोहरे की चुनौती को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 2026-27 के शीतकालीन सत्र के लिए अपनी कमर कस ली है. पटरियों के चटकने की घटनाओं को शून्य पर लाने, रेल नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच भी ट्रेनों का सुरक्षित व समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत एक व्यापक और बहु-स्तरीय सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है. उत्तर भारत के प्रमुख रेलवे जोनों ने इस विस्तृत शीतकालीन कार्ययोजना को जमीनी स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है.

ठंड में क्यों बढ़ जाता है पटरियों के चटकने का खतरा?

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शीतकालीन मौसम रेलवे संचालन के लिए सामान्य दिनों की तुलना में कई अतिरिक्त और जटिल चुनौतियां लेकर आता है. दिन और रात के तापमान में भारी अंतर के कारण लोहे की पटरियों पर सीधा असर पड़ता है. अत्यधिक ठंड पड़ने पर पटरियां सिकुड़ती हैं, जिससे उनमें आंतरिक तनाव पैदा होता है और रेल फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसके साथ ही, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में छाने वाला घना कोहरा लोको पायलटों के लिए दृश्यता को बेहद कम कर देता है, जिससे सिग्नल देखने और ट्रेनों की रफ्तार नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता अनिवार्य हो जाती है. प्रभावित मंडलों की तैयारियों का मुख्य उद्देश्य निवारक रखरखाव, चौबीसों घंटे निगरानी और इंजीनियरिंग व परिचालन विभागों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए इन चुनौतियों से निपटना है.

विंटर पेट्रोलिंग: रात के अंधेरे में 16 किलोमीटर का पैदल सफर

शीतकालीन सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी रेलवे के 'ट्रैकमैन' और 'वॉचमैन' हैं. विंटर पेट्रोलिंग की जमीनी हकीकत और इसकी अहमियत पर बात करते हुए एन.ई. रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल सचिव राकेश चंद्र वर्मा ने बताया कि सर्दियों में तापमान गिरने पर पटरियों में संकुचन होता है. ठंड की तीव्रता के आधार पर पटरियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक का बदलाव आ सकता है, जिससे उनके चटकने की आशंका बनी रहती है. इसी खतरे को भांपने के लिए पटरियों पर विशेष वॉचमैन और पेट्रोलिंग टीमें तैनात की जाती हैं. राकेश चंद्र वर्मा के अनुसार, "एक ट्रैकमैन रात 11 बजे से अगली सुबह 6 या 7 बजे के बीच चार किलोमीटर के निर्धारित बीट पर दो चक्कर लगाता है. बीच में छोटे विश्राम के साथ वह एक रात में कुल 16 किलोमीटर की पैदल गश्त पूरी करता है. पेट्रोलिंग के दौरान यदि ट्रैकमैन को पटरी में कहीं कोई दरार या फ्रैक्चर नजर आता है, तो उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य उस हिस्से को सुरक्षित करना होता है, ताकि कोई ट्रेन वहां से न गुजरे. इसके तुरंत बाद वह संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देता है." जीपीएस आधारित रियल-टाइम निगरानी और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विंटर पेट्रोलिंग पूरी मुस्तैदी से हो और कोई भी संवेदनशील रेल खंड बिना निगरानी के न छूटे, रेलवे मंडलों ने एक अत्याधुनिक जीपीएस-आधारित निगरानी तंत्र लागू किया है. गश्त पर निकलने वाले हर कर्मचारी को जीपीएस सक्षम डिवाइस दिए गए हैं. ये उपकरण न केवल कर्मचारी की सटीक लाइव लोकेशन बताते हैं, बल्कि यह भी दर्ज करते हैं कि कर्मचारी पटरी से कितनी दूरी पर है और किस गति से पैदल चल रहा है. इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए सहायक मंडल इंजीनियर (ADEN) कार्यालयों, मंडल इंजीनियरिंग कंट्रोल और मुख्यालय कंट्रोल रूम में विशेष मिनी-कंट्रोल व्यवस्था की गई है. यहां तैनात टीम नियमित रूप से पेट्रोलिंग रिपोर्ट को ट्रैक करती है और निर्धारित बीट में कर्मचारियों की वास्तविक मौजूदगी की पुष्टि करती है. इसके अलावा, अधिकारी फील्ड में जाकर औचक जांच करते हैं और जीपीएस डेटा के साथ कर्मचारियों की लोकेशन का मिलान करते हैं. इस तकनीक से न केवल जवाबदेही तय हुई है, बल्कि किसी भी आपात स्थिति या गश्त में चूक होने पर तुरंत कार्रवाई करना भी संभव हो गया है. अल्ट्रासोनिक जांच (USFD) से अंदरूनी खामियों की पहचान

निवारक सुरक्षा रणनीति के तहत रेलवे ने पटरियों की तकनीकी जांच के शेड्यूल को और सख्त कर दिया है. इसमें पटरियों और उनके महत्वपूर्ण हिस्सों की 'अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन' (USFD) जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है. मुख्य लाइनों पर पटरियों, वेल्डिंग जोड़ों, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट्स (SEJ), और पॉइंट्स व क्रॉसिंग की लंबित जांचों को पूरा करने के लिए दैनिक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है. इस आधुनिक तकनीक की मदद से पटरियों के भीतर छिपी सूक्ष्म दरारों और संरचनात्मक कमजोरियों को शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया जाता है, जिससे किसी बड़े हादसे से पहले ही समय रहते सुधार कार्य किया जा सके.