रेलवे की प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और ऊंचा करने की पहल, ट्रेन पर चढ़ना उतरना होगा आसान ( IANS )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों, खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय बेहतर सुविधा देने के मकसद से लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपेज वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की पहल की है. देश भर के रेल नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म विस्तार और लेवल ऊंचा करने का काम पूरा होने के बाद करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों को फायदा होगा. ईटीवी भारत से बात करते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशि किरण ने कहा, "नए लिंके-हॉफमैन-बुश (LHB) कंपनी द्वारा निर्मित कोच पुराने कोचों से थोड़े लंबे हैं, और यात्रियों की भीड़ के समय ट्रेनों में 24 तक अतिरिक्त कोच लगाए जाते हैं, जिससे कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई कम पड़ जाती है. इसी वजह से, रेलवे ने प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाना शुरू कर दिया है." इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए, खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए, बड़े और छोटे दोनों तरह के स्टेशनों पर रेल-लेवल और मीडियम लेवल के प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के बारे में बात करते हुए शशि किरण ने कहा, "लंबी दूरी की ट्रेनों में कोच की संख्या लगातार बढ़ने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी हो, इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है." उन्होंने आगे कहा कि बड़े और छोटे, कई स्टेशनों पर रेल-लेवल और मीडियम-लेवल प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों, विकलांगों और महिला यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी हो, जिन्हें अक्सर यात्रा के दौरान ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत होती है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर नए या बड़े शेल्टर लगाए जा रहे हैं. प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की लागत

जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन चार डिवीजनों में लगभग 262 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म विस्तार और शेल्टर लगाने का काम किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म लंबा करने और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. अजमेर और बीकानेर डिवीजनों में उदयपुर, खरवा चंदा, पिपलाज, मोरीबेरा, कोलायत, गजनेर, नोखरा, गजसिंहपुर, केशव नगर हॉल्ट सहित 21 स्टेशनों पर लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म विस्तार और रेल लेवल और मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म को हाई लेवल प्लेटफॉर्म में बदलने का काम किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म एलिवेशन

इसी प्रकार, लगभग 342 करोड़ रुपये की लागत से अलग-अलग स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, ऊंचाई बढ़ाने और शेल्टर बनाने का काम किया जा रहा है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है.