रेलवे की प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और ऊंचा करने की पहल, ट्रेन पर चढ़ना उतरना होगा आसान
रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ शेल्टर भी लगाए जा रहे हैं.
Published : December 8, 2025 at 7:05 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों, खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय बेहतर सुविधा देने के मकसद से लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपेज वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की पहल की है. देश भर के रेल नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म विस्तार और लेवल ऊंचा करने का काम पूरा होने के बाद करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों को फायदा होगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशि किरण ने कहा, "नए लिंके-हॉफमैन-बुश (LHB) कंपनी द्वारा निर्मित कोच पुराने कोचों से थोड़े लंबे हैं, और यात्रियों की भीड़ के समय ट्रेनों में 24 तक अतिरिक्त कोच लगाए जाते हैं, जिससे कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई कम पड़ जाती है. इसी वजह से, रेलवे ने प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाना शुरू कर दिया है."
इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए, खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए, बड़े और छोटे दोनों तरह के स्टेशनों पर रेल-लेवल और मीडियम लेवल के प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के बारे में बात करते हुए शशि किरण ने कहा, "लंबी दूरी की ट्रेनों में कोच की संख्या लगातार बढ़ने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी हो, इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है."
उन्होंने आगे कहा कि बड़े और छोटे, कई स्टेशनों पर रेल-लेवल और मीडियम-लेवल प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों, विकलांगों और महिला यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी हो, जिन्हें अक्सर यात्रा के दौरान ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत होती है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर नए या बड़े शेल्टर लगाए जा रहे हैं.
प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की लागत
जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन चार डिवीजनों में लगभग 262 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म विस्तार और शेल्टर लगाने का काम किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म लंबा करने और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है.
अजमेर और बीकानेर डिवीजनों में उदयपुर, खरवा चंदा, पिपलाज, मोरीबेरा, कोलायत, गजनेर, नोखरा, गजसिंहपुर, केशव नगर हॉल्ट सहित 21 स्टेशनों पर लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म विस्तार और रेल लेवल और मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म को हाई लेवल प्लेटफॉर्म में बदलने का काम किया जा रहा है.
प्लेटफॉर्म एलिवेशन
इसी प्रकार, लगभग 342 करोड़ रुपये की लागत से अलग-अलग स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, ऊंचाई बढ़ाने और शेल्टर बनाने का काम किया जा रहा है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है.
इन स्टेशनों पर लगाए जा रहे प्लेटफॉर्म शेल्टर
राजस्थान के फुलेरा, किशनगढ़, कनकपुरा, असलपुर जोबनेर, बांदीकुई, कानोता, सीकर, फतेहपुर शेखावाटी, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, पलसाना, अलवर, खैरथल, हरसोली, ढेहर का बालाजी, चौमूं, गेटोर जगतपुरा समेत 46 स्टेशनों पर 37 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए जा रहे हैं.
बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, फलौदी, रामदेवरा, डेगाना, मेरटा रोड, नागौर, सुजानगढ़, देशनोक, भगत की कोठी, जैसलमेर, मकराना, कुचामन सिटी, पोखरण, उदरामसर, बड़ी खाटू, मारवाड़ मथानिया, पीपाड़ रोड, बिलाड़ा समेत 63 स्टेशनों पर 62 करोड़ रुपये की लागत से और प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए जा रहे हैं. अजमेर डिवीजन पर, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, सोमेसर, फालना, जवाई डैम, डूंगरपुर, मावली, भीलवाड़ा समेत 17 स्टेशनों पर 113 करोड़ रुपये की लागत से फुल-लेंथ प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए जा रहे हैं.
बीकानेर डिवीजन पर, रतनगढ़, सादुलपुर, गोगामेड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, हनुमानगढ़ टाउन, महाजन, नापासर, राजलदेसर, सतनाली, तहसील भादरा समेत 31 स्टेशनों पर 49 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म शेल्टर बढ़ाने का काम किया जा रहा है.
यात्रियों की प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश की मेघा शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और शेल्टर बनाने से यात्रियों, खासकर बुज़ुर्गों और दिव्यांगों को बहुत मदद मिलेगी, जिन्हें अक्सर ट्रेनों में चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है. इन सुविधाओं से छोटे शहरों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अलग-अलग इलाकों में जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं."
एक अन्य यात्री ऋषि कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "त्योहारों के मौसम में, यह देखा गया है कि यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, और रेलवे अक्सर बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोच जोड़ता है. हालांकि, कई छोटे शहरों में प्लेटफॉर्म इन लंबी ट्रेनों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लंबे नहीं होते हैं. इसलिए प्लेटफॉर्म को बढ़ाना बहुत फायदेमंद होगा."
रेलवे डेटा के अनुसार, भारतीय रेलवे में 9274 रेलवे स्टेशन (कमर्शियल मकसद के लिए) हैं. स्टेशनों को 3 ग्रुप में बांटा गया है: नॉन-सबअर्बन, सबअर्बन और हॉल्ट. इन ग्रुप को नॉन-सबअर्बन स्टेशनों (NSG) के लिए 1-6 और सबअर्बन (SG) और हॉल्ट स्टेशनों (HG) के लिए 1-3 ग्रेड में रखा गया है. स्टेशनों की श्रेणी हर पांच साल में बदली जाती है.
आदर्श स्टेशन योजना
भारतीय रेलवे में, वित्त वर्ष 2023-24 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड करने के लिए 1253 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी. इसके अलावा, महाराष्ट्र में 108 स्टेशन, तमिलनाडु में 49 स्टेशन और उत्तर प्रदेश में 151 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत अपग्रेड करने के लिए पहचाना गया था. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के इन सभी स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के तहत डेवलप किया गया है.
अमृत भारत स्टेशन योजना
राज्यसभा के आंकड़ों के मुताबिक,अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए पहचाना गया है. अब तक 155 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है. अन्य स्टेशनों पर अपग्रेड का कार्य शुरू हो गया है.
