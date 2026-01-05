ETV Bharat / bharat

अब देरी से नहीं चलेंगी ट्रेनें ! संचालन सुचारू बनाने के लिए रेलवे ने उठाया कदम

इस समस्या के प्रभाव के बारे में बताते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "यहां तक ​​कि मामूली लगने वाली चीजों के भी परिचालन संबंधी नतीजे गंभीर हो सकते हैं. रस्सी या ढीले सामान जैसी छोटी चीजें अक्सर वैगन में तकनीकी दिक्कतें पैदा करती हैं, जिससे उनके पीछे चल रही ट्रेनों की आवाजाही में रुकावट आती है. इस वजह से, कई ट्रेनें क्लीयरेंस का इंतजार करते हुए या दूसरे रूट पर डायवर्ट होने के कारण बेवजह लेट हो जाती हैं."

अलग-अलग रेलवे जोन ने वैगन में ग्रीस सील को नुकसान होने की कई घटनाओं की रिपोर्ट दी है, खासकर खुले वैगन में. ये नुकसान ज्यादातर तिरपाल कवर, नायलॉन की रस्सी, तार और दूसरी ढीली चीजों के ट्रेन के चलने के दौरान एक्सल बॉक्स एरिया में फंसने से होते हैं. ऐसी घटनाओं से मैकेनिकल खराबी और वैगन रुक सकते हैं, जिससे ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है. इससे भी जरूरी बात यह है कि इनसे सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिससे ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही पर असर पड़ता है, जिसका सीधा असर यात्री ट्रेनों और पूरी रेल सुरक्षा पर पड़ता है.

रेलवे के अनुसार, अक्सर देखा गया है कि वैगन ट्रेनों में तकनीकी खराबी की वजह से ऑपरेशन में रुकावट आती है, जिससे उनके पीछे चल रही यात्री ट्रेनों को आगे बढ़ने के लिए उसी रूट के क्लीयरेंस का लंबा इंतजार करना पड़ता है या उन्हें दूसरे रूट पर भेज दिया जाता है, जिससे यात्री ट्रेनें देरी से चलती हैं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है. यह टीम रुकावटों को कम करेगी और रेल सेवा को और भरोसेमंद बनाएगी.

नई दिल्ली: यात्रियों के लिए सुचारू और अधिक भरोसेमंद सफर सुनिश्चित करने के मकसद से, रेलवे ने कमर्शियल, ऑपरेटिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम बनाई है. इस पहल का मकसद वैगन से जुड़ी दिक्कतों को पहले से पहचानना और उन्हें ठीक करना, मैकेनिकल खराबी को कम करना और सुरक्षित और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना है.

उन्होंने कहा, "अधिकांश ट्रेनें निर्धारित अप और डाउन लाइनों पर चलती हैं, अगर किसी वजह से किसी वैगन में कोई दिक्कत आ जाती है और उसे रोकना पड़ता है, तो पूरा खंड ब्लॉक हो जाता है. इससे आगे आने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ता है, चाहे वे पैसेंजर, एक्सप्रेस या मेल ट्रेनें हों, जिससे पूरे नेटवर्क में लगातार देरी होती है."

रेलवे ने कहा कि संयुक्त टीम ने लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट पर सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों और प्रक्रियात्मक कार्यों को साफ-साफ बताया है. इन गाइडलाइंस का मुख्य फोकस सुरक्षा की निगरानी करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि वैगन सुरक्षित और ठीक से तिरपाल से ढके हों और लोडिंग या अनलोडिंग के बाद कोई ढीला या लटका हुआ कवर, रस्सी, तार या दूसरा सामान पीछे न छूटे. इन चीजों को उद्गम पर ही ठीक करके, रेलवे का मकसद टाली जा सकने वाली तकनीकी दिक्कतों को रोकना और सुरक्षा के साथ अधिक भरोसेमंद ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना है.

ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के जोनल एडवाइजर तपस चट्टराज ने ईटीवी भारत को बताया, "एक स्पष्ट परिचालन संबंधी नियम है. अगर कोई खराबी पता चलती है, तो ट्रेन को साइडिंग (पार्श्व पटरी) पर ले जाया जाता है ताकि यह दूसरी ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर न डाले. हालांकि, अगर किसी ट्रेन में खराबी आती है और वह बीच सेक्शन में रुक जाती है, तो इससे दूसरी ट्रेनों की आवाजाही में देरी होती है. जब भी ऐसी कोई घटना होती है, तो यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू की जाती है कि खराबी का पहले पता क्यों नहीं चला और घटना की असली वजह का पता लगाया जाता है. इस आधार पर, रेलवे संबंधित व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई लेता है."

रेलवे अधिकारी ने कहा कि शुरुआती लोडिंग पॉइंट या साइडिंग पर चीफ गुड्स सुपरवाइजर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वे गलत तरीके से लगाए गए तिरपाल के मामलों पर हर महीने रिपोर्ट तैयार करें. रिपोर्ट में लगाए गए और वसूले गए डिटेंशन चार्ज की डिटेल भी होनी चाहिए. यह रिपोर्ट रिकॉर्ड रखने के लिए सीनियर डीसीएम के ऑफिस में जमा करनी होगी. सही जानकारी पुख्ता करने के लिए, सेक्शनल कमर्शियल इंस्पेक्शन इन रिपोर्ट को क्रॉस चेक करेंगे और नतीजों को सत्यापित करेंगे.

रेलवे के अनुसार, जिन जगहों पर ट्रेन के डिब्बों के निरीक्षण के लिए संबंधित स्टाफ मौजूद नहीं है, वहां लोडिंग या अनलोडिंग के बाद निरीक्षण के दौरान क्रू और गार्ड (TMR) की जिम्मेदारी होती है कि वे बिना सुरक्षा वाले तिरपाल या लटके हुए सामान को ध्यान से चेक करें. अगर उन्हें कोई गड़बड़ी दिखे, तो उसे तुरंत संबंधित स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर या चीफ गुड्स सुपरवाइजर को बताना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेडिकेटेड स्टाफ की गैर-मौजूदगी में भी सुरक्षा और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड बनाए रखे जाएं.

