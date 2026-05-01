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बिना वजह चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे ने कसना शुरू किया शिकंजा, हजारों गिरफ्तार और लाखों का जुर्माना

रेलवे को कई स्टेशनों से अलार्म चेन पुलिंग यानी जंजीर खींचने के दुरुपयोग की घटनाएं लगातार बढ़ने की सूचना मिल रही थी.

Railways Alarm Chain Pulling
भारतीय रेल. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 5:26 PM IST

4 Min Read
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चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः ट्रेन से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए 'चेन पुलिंग' एक बड़ी मुसीबत बन गई है. आए दिन बिना किसी ठोस कारण के जंजीर खींचने की घटनाओं से न केवल ट्रेनों की रफ्तार थम रही है, बल्कि हजारों यात्रियों का कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है. रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, रेलवे अक्सर अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाता है.

यात्रियों की इसी परेशानी और ट्रेनों की लेटलतीफी को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने अब 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है. इसी कड़ी में, रेलवे ने विशेष अभियान चलाकर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी जुर्माना वसूला है. रेलवे का लक्ष्य अब इन अनावश्यक ठहरावों को कम से कम समय में निपटाना है, ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और समयबद्ध बना रहे.

उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा, "ट्रेनों के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में कई स्टेशनों पर अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया. अनावश्यक रूप से चेन खींचने से न केवल ट्रेनों की समयबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है."

उन्होंने आगे बताया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 1 जनवरी से 29 अप्रैल की अवधि के दौरान अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के लिए कुल 1,171 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. जनवरी में 274 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फरवरी में 244 गिरफ्तार हुए, मार्च में 341 गिरफ्तार हुए और अप्रैल में 312 गिरफ्तार हुए.

एसीपी के खिलाफ पूर्व रेलवे की कार्रवाई:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी गई जानकारी के अनुसार, पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अलार्म चेन पुलिंग (ACP) सिस्टम के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस दौरान कुल 1,484 मामले सामने आए, जिनमें 1,455 अपराधियों को पकड़ा गया और 8.78 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.

इसी तरह, डीआरएम हावड़ा ने लिखा कि आरपीएफ (RPF) हावड़ा डिवीजन ने सख्ती दिखाते हुए पिछले 11 दिनों के भीतर 34 मामले दर्ज किए हैं. बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के जिम्मेदार 25 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. 'ऑपरेशन समय पालन' के तहत रेलवे ने स्पष्ट संदेश दिया है: ट्रेनों की समयबद्धता सर्वोपरि है.

एसीपी के मामलों को कम करने पर ध्यान

रेलवे देशभर में ट्रेनों की देरी के मुख्य कारण 'एसीपी' (ACP) की घटनाओं को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है. ऐसी घटनाओं से तुरंत निपटने और उनके त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित करके, अधिकारियों का लक्ष्य ट्रेनों के औसत ठहराव समय को कम करना है. रेलवे यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसी किसी भी अनावश्यक रुकावट को अधिकतम पांच मिनट तक ही सीमित रखा जाए.

चेन पुलिंग से लेट होती है ट्रेन

यात्री ट्रेनों में अलार्म चेन का दुरुपयोग ट्रेनों की समयबद्धता को प्रभावित करता है. इससे रेलवे को परिचालन संबंधी नुकसान होता है. इससे न केवल उसी ट्रेन में देरी होती है, बल्कि इसका असर उसके पीछे चल रही अन्य ट्रेनों पर भी देखा जा सकता है. औसतन, एक बार चेन खींचने से ट्रेन के निर्धारित समय के 5 से 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं.

अपराध के लिए सजा:

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत, बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है. इसके लिए दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.

पूरे भारत में ट्रेनों की देरी के प्रमुख कारणों में से एक 'एसीपी' (ACP) है. कोई भी अनावश्यक ठहराव न केवल संबंधित ट्रेन की समयबद्धता को प्रभावित करता है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली ट्रेनों की आवाजाही में भी बाधा डालता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है और उनके कीमती समय का नुकसान होता है.

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भारतीय रेलवे चेन पुलिंग नियम
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