ETV Bharat / bharat

इंडियन रेलवे का सख्त एक्शन, छह अधिकारियों को अनिवार्य रिटायर किया गया

भारतीय रेलवे ने सख्त कार्रवाई करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले छह अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया है.

Indian Railways compulsorily retired six officers from service over non-performance
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (खंड-2) ​​के नियम 1802(a) के तहत छह अधिकारियों को नौकरी से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर दिया है. जबरन सेवानिवृत्ति किए गए अधिकारी उत्तरी रेलवे; दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और RBSSS में उच्च पदों पर काम कर रहे थे.

बताया जा रहा है कि रेलवे ने परिचालन दक्षता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है.

नियम 1802(a) रेलवे प्रशासन को जनहित में अधिकारियों को रिटायर करने का अधिकार देता है. रेलवे ने इस कदम से यह संदेश दिया है कि संगठन के किसी भी लेवल पर नॉन-परफॉर्मेंस और अकुशलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एक बयान में कहा गया कि रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से उम्मीद है कि वे इस घटनाक्रम पर गंभीरता से ध्यान देंगे, क्योंकि प्रशासन ने जरूरी सेवा मानकों को पूरा न करने वालों के प्रति अपनी बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति को फिर से दोहराया है.

गौरतलब है कि, इंडियन रेलवे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) डिवाइस और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाकर अपनी सुरक्षा और परिचालन दक्षता को तेजी से बढ़ा रहा है.

खास पहलों में रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) द्वारा TRI-नेत्र सिस्टम का विकास शामिल है, जो कोहरे और खराब मौसम में लोको पायलटों की मदद करता है. साथ ही, पहिए और बेयरिंग की स्थिति की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 24 व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर्स (WILD) सिस्टम और 25 ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक (OMRS) सिस्टम लगाए गए हैं. इस सिस्टम में ऑप्टिकल कैमरा, इंफ्रा-रेड कैमरा और रेंजिंग डिवाइस (जैसे रडार/लिडार) और AI शामिल हैं, ताकि लोको पायलटों की मदद के लिए रियल-टाइम, बेहतर विजन सिस्टम बनाया जा सके.

चलती ट्रेनों और रेलवे ट्रैक में खराबी का पता लगाने के लिए मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम (MVIS) और इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) का भी परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका उद्देश्य बेहतर ट्रैक मेंटेनेंस प्लानिंग, संपत्तियों की बेहतर स्थिरता और समग्र परिचालन दक्षता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है.

MVIS एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)/ मशीन लर्निंग (ML) बेस्ड सिस्टम है जो चलती ट्रेनों के किसी भी लटके हुए, ढीले या गायब पार्ट्स का पता चलने पर अलर्ट भेजता है. पायलट बेसिस पर फ्रेट स्टॉक के लिए नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में तीन (03), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) में दो (02) और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में एक (01) MVIS लगाए गए हैं.

साथ ही, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) के जरिये रोलिंग स्टॉक के लिए MVIS बनाने का काम शुरू किया है.

यह भी पढ़ें- मादक पदार्थों की तस्करी पर रेलवे की नजर, CCTV कैमरा सर्विलांस और एडवांस्ड बैगेज स्कैनर... ट्रेन और स्टेशनों पर मुस्तैदी

TAGGED:

COMPULSORILY RETIREMENT
NON PERFORMANCE
RAILWAYS OFFICERS RETIRED
INDIAN RAILWAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.