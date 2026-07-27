CUG SIM के निजी इस्तेमाल पर रोक, रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी
रेलवे कर्मचारियों को CUG SIM का इस्तेमाल बैंक-लोन या दूसरे वित्तीय लेन-देन के लिए न करने का निर्देश दिया गया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : July 27, 2026 at 4:04 PM IST
नई दिल्ली: पर्सनल बैंक लोन लेने और वित्तीय लेन-देन के लिए CUG SIM कार्ड के गलत इस्तेमाल की कई शिकायतों के बाद, रेलवे ने अपनी संचार नीति का सख्ती से पालन करने का फैसला किया है. नए निर्देश के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आधिकारिक CUG SIM का इस्तेमाल पर्सनल बैंक अकाउंट को लिंक करने, बैंक लोन लेने या कोई और व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन करने के लिए न करें.
यह कदम उन रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है जिनमें बताया गया था कि SIMs, जो खास तौर पर आधिकारिक संचार के लिए जारी किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल उनके तय दायरे से बाहर के कामों के लिए किया जा रहा है.
रेलवे ने इस बात को दोहराया है कि CUG SIM सिर्फ अधिकृत आधिकारिक संचार के लिए हैं और इनका इस्तेमाल किसी भी व्यक्तिगत वित्तीय गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें.
अधिकारियों ने कहा कि इस निर्देश का उद्देश्य रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम की अखंडता को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आधिकारिक सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कामों के लिए किया जाए जिनके लिए उन्हें दिया गया है. निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करने पर लागू नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
कई रेलवे कर्मचारियों के लिए, सरकारी CUG मोबाइल नंबर आसान ऑफिशियल बातचीत के लिए होता है. लेकिन कुछ के लिए, यह रोजाना की परेशानी का एक अचानक कारण बन गया है. क्योंकि कई CUG नंबर पिछले यूजर्स द्वारा सरेंडर किए जाने के बाद दूसरों को दिए जाते हैं, इसलिए स्टाफ मेंबर्स को अक्सर किसी और के लिए कॉल आते हैं. समस्या तब और बढ़ जाती है जब पिछले यूजर ने नंबर को बैंक अकाउंट, वित्तीय सेवाओं या दूसरे व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन से लिंक कर दिया हो, जिससे नए यूजर को लगातार गलत कॉल का सामना करना पड़ता है.
IRSTMU ने रेलवे के फैसले का स्वागत किया
अपना अनुभव साझा करते हुए, इंडियन रेलवे S&T मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के जनरल सेक्रेटरी आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "बैंक अकाउंट और दूसरी पर्सनल सर्विस के लिए CUG SIM नंबर का इस्तेमाल करने से रेलवे स्टाफ के लिए गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं. लगभग हर दिन, मुझे उस नंबर के पिछले यूजर के लिए कॉल आते हैं. बार-बार यह समझाने के बावजूद कि यह नंबर अब मुझे ऑफिशियल कामों के लिए दिया गया है, कई कॉलर समझ नहीं पाते और कॉल करते रहते हैं, जिससे बेवजह परेशानी होती है."
उन्होंने कहा, "मैं रेलवे के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि बैंकिंग और व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए सीयूजी नंबरों को साझा करने से रोका जाएगा, ताकि अगले यूजर को कोई असुविधा न हो."
इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए, IRSTMU के नेशनल प्रेसिडेंट नवीन कुमार ने रेलवे के ऑफिशियल CUG SIM कार्ड के व्यक्तिगत इस्तेमाल को रोकने के फैसले का स्वागत किया. ईटीवी भारत से बात करते हुए, कुमार ने कहा कि उन्हें हाल ही में इस कदम के बारे में पता चला और इसे कार्यस्थल की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया.
उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि कुछ कर्मचारी अपने ऑफिशियल CUG SIM का इस्तेमाल बैंकिंग और दूसरे निजी कामों के लिए करते हैं. जब नंबर दूसरों को दिए जाते हैं तो इससे दिक्कतें होती हैं, जिससे ऑफिशियल रेलवे कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है. CUG नंबर सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए होते हैं, और कर्मचारियों को उन्हें पर्सनल सर्विस से लिंक करने से बचना चाहिए."
रेलवे नेटवर्क पर संचार होगा आसान
उन्होंने आगे कहा कि CUG SIM का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन तक ही सीमित रखने से परिचालन संबंधी दिक्कतें कम होंगी, दोबारा उपयोग के लिए दिए जाने वाले नंबरों से होने वाली उलझन को रोका जा सकेगा और रेलवे नेटवर्क पर संचार आसान होगा.
यह मामला सिर्फ प्रशासनिक परेशानी से कहीं ज्यादा है - यह उनके रोज के काम पर असर डालता है. लोको पायलट, चांडी प्रसाद याद करते हैं कि 2020 में उनके ट्रांसफर के बाद CUG SIM मिलने के तुरंत बाद, उन्हें ऐसे कॉल आने लगे जिनका रेलवे ऑपरेशन से कोई लेना-देना नहीं था.
ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रसाद ने कहा कि यह नंबर शायद किसी और का था जिसने इसे व्यक्तिगत वित्तीय सेवा से जोड़ दिया था. उन्होंने कहा, "जब से मुझे CUG SIM मिला है, मुझे लोन चुकाने के लिए अलग-अलग बैंकों से कॉल आ रहे हैं, साथ ही पिछले यूजर के रिश्तेदारों से भी कॉल आ रहे हैं. यह काम के दौरान लगातार परेशानी का कारण रहा है."
रेलवे के ऑफिशियल CUG SIM के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए, प्रसाद ने कहा कि इस कदम से भविष्य में कर्मचारियों को ऐसी समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी. उनका मानना है कि ऑफिशियल नंबरों को सिर्फ काम के लिए रखने से बातचीत आसान होगी और स्टाफ को पिछले यूजर्स के लिए आए कॉल और संदेश से निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस तरीके से परिचालन संबंधी दिक्कतें पैदा हुई हैं, खासकर जब ये नंबर दूसरे कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं. नए यूजर्स को अक्सर पिछले सब्सक्राइबर के लिए बने कॉल और मैसेज मिलते हैं, जिससे ऑफिशियल बातचीत में बाधा आती है और रेलवे के रोजाना के ऑपरेशन पर असर पड़ता है.
इस समस्या को हल करने के लिए, रेलवे ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी कामों के लिए ऑफिशियल CUG SIMs के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
- पर्सनल बैंकिंग के लिए सीयूजी सिम के इस्तेमाल पर रोक
- नियमों का पालन नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
- सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का डेटा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश
विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके कंट्रोल में आने वाले सभी स्टाफ जल्द से जल्द यह फॉर्मेट भरकर जमा कर दें ताकि सभी का नाम और डिटेल्स पोर्टल पर अपडेट हो सकें.
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