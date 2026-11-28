रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिसंबर में 100 से ज्यादा ट्रेनों में लगेंगे 131 एक्स्ट्रा कोच; देखें पूरी लिस्ट
रेलवे के अनुसार, ये अतिरिक्त कोच राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चलने वाली ट्रेनों में लगाए जाएंगे.
Published : November 28, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: क्रिसमस और नए साल के दौरान ट्रेनों में बर्थ और सीटों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. रेलवे ने 1 से 31 दिसंबर तक 100 से अधिक ट्रेनों में अस्थायी रूप से 131 अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. व्यस्त रूटों पर चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ क्षेत्रीय पैसेंजर सेवाओं में भी अतिरिक्त स्लीपर, एसी और जनरल क्लास के कोच जोड़े जाएंगे.
रेलवे के अनुसार, ये अतिरिक्त कोच राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चलने वाली ट्रेनों में लगाए जाएंगे. संबंधित रूटों की मांग के आधार पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर सेवाओं में अतिरिक्त स्लीपर, एसी और जनरल कोच जोड़े जाएंगे.
रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, "इस अस्थायी व्यवस्था से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें भारी भीड़ वाले समय में अक्सर कन्फर्म टिकट पाने के लिए जूझना पड़ता है. अतिरिक्त स्लीपर और एसी कोच लगने से आरक्षित बर्थ की संख्या बढ़ेगी, जबकि जनरल कोच जुड़ने से कम और मध्यम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बैठने की अधिक क्षमता उपलब्ध होगी."
यह फैसला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों, साल के अंत में होने वाली यात्राओं और परिवार से मिलने जाने वालों के कारण यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है. उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमित सुदर्शन ने कहा कि अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में अस्थायी रूप से कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है.
देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी (रिजर्व क्लास) के कोच जोड़े जाएंगे:
- जयपुर-जोधपुर-जयपुर ट्रेन (22977/22978): इस ट्रेन में 1 से 31 दिसंबर तक एक 'फर्स्ट-कम-सेकंड एसी' कोच और एक 'थर्ड एसी' कोच लगाया जाएगा.
- अजमेर-अमृतसर-अजमेर सेवाएं (19611/19614 और 19613/19612): इन दोनों ट्रेनों में एक-एक 'थर्ड एसी इकोनॉमी' कोच जोड़ा जाएगा. ये अतिरिक्त कोच अजमेर से 2 से 31 दिसंबर के बीच और अमृतसर से 3 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 के बीच संचालित होंगे.
- जोधपुर-इंदौर-जोधपुर ट्रेन (14801/14802): इस ट्रेन में दो स्लीपर क्लास और तीन जनरल क्लास के अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. ये कोच जोधपुर से 1 से 31 दिसंबर तक और इंदौर से 4 दिसंबर से 3 जनवरी, 2027 तक उपलब्ध रहेंगे.
- इंदौर-भगत की कोठी-इंदौर ट्रेन (12465/12466): इस ट्रेन में इंदौर से 2 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 तक और भगत की कोठी से 3 दिसंबर से 2 जनवरी, 2027 तक दो स्लीपर क्लास और तीन जनरल क्लास के अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे.
- जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर सेवाएं (14854/14853, 14864/14863 और 14866/14865): इन तीनों ट्रेनों में दिसंबर के दौरान एक-एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा.
राजस्थान और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी कोचों की इस अस्थायी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा:
- जोधपुर-दादर-जोधपुर ट्रेन (14807/14808): इस ट्रेन में एक थर्ड एसी, एक थर्ड एसी इकोनॉमी और एक स्लीपर क्लास का कोच जोड़ा जाएगा. ये अतिरिक्त कोच जोधपुर से 1 से 29 दिसंबर के बीच और दादर से 2 से 30 दिसंबर के बीच चलेंगे.
- भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी ट्रेन (20483/20484): इस ट्रेन में भी यही तीन अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. यह व्यवस्था भगत की कोठी से 3 से 31 दिसंबर तक और दादर से 4 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगी.
- जैसलमेर-साबरमती सेवाएं (20485/20486 और 20492/20491): जैसलमेर और साबरमती को जोड़ने वाली इन दोनों ट्रेनों में दिसंबर की निर्धारित तारीखों के दौरान एक-एक थर्ड एसी और एक-एक स्लीपर क्लास का कोच जोड़ा जाएगा.
- श्रीगंगानगर-तिरुचिरापल्ली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (22497/22498): इस ट्रेन में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा, जबकि भगत की कोठी-तिरुचिरापल्ली-भगत की कोठी एक्सप्रेस (20481/20482) में एक अतिरिक्त स्लीपर क्लास का कोच लगाया जाएगा.
- श्रीगंगानगर-पुरी-श्रीगंगानगर ट्रेन (20471/20472): इस ट्रेन में भी एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा. यह व्यवस्था श्रीगंगानगर से 6 से 27 दिसंबर तक और वापसी सेवा में 9 से 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी.
कोचों की इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा व्यस्त क्षेत्रीय रूटों पर जनरल-क्लास (सामान्य श्रेणी) की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है, जहां विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों को अक्सर भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है. नीचे दी गई प्रत्येक ट्रेन में चार अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच जोड़े जाएंगे, जो पूरे दिसंबर यानी 1 से 31 दिसंबर तक संचालित होंगे:
- हनुमानगढ़-जयपुर-हनुमानगढ़ (14709/14710)
- हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ (54751/54752)
- श्रीगंगानगर-बठिंडा-श्रीगंगानगर (54754/54753)
- श्रीगंगानगर-बठिंडा-श्रीगंगानगर (54756/54755)
- बठिंडा-धुरी-बठिंडा (54766/54765)
- श्रीगंगानगर-अंबाला-श्रीगंगानगर (14735/14736)
इसके अलावा, रेलवे रेवाड़ी, मदार, फुलेरा, हिसार और जयपुर को जोड़ने वाली छह सेवाओं में से प्रत्येक में पांच जनरल-क्लास कोच भी जोड़ेगा.
दिल्ली को राजस्थान और पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे:
- श्रीगंगानगर-दिल्ली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (12482/12481) और दिल्ली-बठिंडा-दिल्ली एक्सप्रेस (14731/14732) में दिसंबर की निर्धारित अवधि के दौरान एक-एक अतिरिक्त स्लीपर-क्लास कोच जोड़ा जाएगा.
- बीकानेर-दिल्ली सराय-बीकानेर ट्रेन (22464/22463): इसमें एक थर्ड एसी, एक स्लीपर और एक जनरल कोच लगेगा. ये अतिरिक्त कोच बीकानेर से 1 से 29 दिसंबर तक और दिल्ली सराय से 4 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 तक चलेंगे.
- दिल्ली सराय-सीकर-दिल्ली सराय सेवा (14714/14713): इसमें 2 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 तक एक अतिरिक्त थर्ड एसी, एक स्लीपर और एक जनरल कोच जोड़ा जाएगा.
- दिल्ली सराय-जोधपुर-दिल्ली सराय ट्रेन (12463/12464): इसमें भी एक थर्ड एसी, एक स्लीपर और एक जनरल कोच लगाया जाएगा। यह व्यवस्था दिल्ली सराय से 2 से 30 दिसंबर तक और जोधपुर से 3 से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी.
- भिवानी-कालका-भिवानी सेवा (14795/14796): इसमें 1 से 31 दिसंबर तक तीन अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच जोड़े जाएंगे.
- अजमेर-आगरा फोर्ट-अजमेर (22987/22988): इस ट्रेन में 1 से 31 दिसंबर तक दो अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच जोड़े जाएंगे.
- बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर (14711/14712): इस ट्रेन में एक स्लीपर-क्लास और एक थर्ड एसी (Third AC) कोच लगाया जाएगा. ये अतिरिक्त कोच बीकानेर से 2 से 30 दिसंबर के बीच और बांद्रा टर्मिनस से 3 से 31 दिसंबर के बीच संचालित होंगे.
- लालगढ़-दिल्ली सराय-लालगढ़ (22471/22472): इस ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच जोड़ा जाएगा, जो लालगढ़ से 1 से 31 दिसंबर के बीच और दिल्ली सराय से 3 दिसंबर से 2 जनवरी, 2027 के बीच चलेगा.
- दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय (20473/20474): इसमें एक अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच लगाया जाएगा. यह कोच दिल्ली सराय से 1 से 31 दिसंबर के बीच और उदयपुर सिटी से 2 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 के बीच उपलब्ध रहेगा.
- भगत की कोठी-जम्मूतवी-भगत की कोठी (14803/14804): इस ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच जोड़ा जाएगा, जो भगत की कोठी से 1 से 31 दिसंबर के बीच और जम्मूतवी से 2 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 के बीच संचालित होगा.
- जोधपुर-भोपाल-जोधपुर (14813/14814): इसमें एक अतिरिक्त जनरल-क्लास कोच लगाया जाएगा, जो जोधपुर से 1 से 31 दिसंबर के बीच और भोपाल से 2 दिसंबर से 1 जनवरी, 2027 के बीच चलेगा.
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