ETV Bharat / bharat

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिसंबर में 100 से ज्यादा ट्रेनों में लगेंगे 131 एक्स्ट्रा कोच; देखें पूरी लिस्ट

शनिवार, 21 नवंबर, 2026 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते लोग. ( IANS )

नई दिल्ली: क्रिसमस और नए साल के दौरान ट्रेनों में बर्थ और सीटों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. रेलवे ने 1 से 31 दिसंबर तक 100 से अधिक ट्रेनों में अस्थायी रूप से 131 अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. व्यस्त रूटों पर चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ क्षेत्रीय पैसेंजर सेवाओं में भी अतिरिक्त स्लीपर, एसी और जनरल क्लास के कोच जोड़े जाएंगे.

रेलवे के अनुसार, ये अतिरिक्त कोच राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चलने वाली ट्रेनों में लगाए जाएंगे. संबंधित रूटों की मांग के आधार पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर सेवाओं में अतिरिक्त स्लीपर, एसी और जनरल कोच जोड़े जाएंगे.