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इंडियन रेलवे 7 सबसे ज्यादा लोड वाले 11000Km रूट्स को फोर लाइन ट्रैक बनाएगा, 41% ट्रैफिक इन्हीं पटरियों पर

उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक रेलवे की कैपेसिटी और कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, कई बड़े शहर जुडेंगे

कैपेसिटी और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है.
कैपेसिटी और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है. (Photo- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 4:24 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद. इंडियन रेलवे अपने सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव वाले 7 ट्रैक को दो से चार लाइन वाला बनाने जा रहा है. ये रेल रूट्स उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के कई राज्यों व शहरों को जोड़ते हैं. देश की आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं.

दक्षिण रेलवे के एक ट्वीट के मुताबिक इन सात रेलमार्गों की कुल लंबाई तकरीबन 11000 किलोमीटर की है. यह कई बड़े शहरों और देश के प्रमुख हिस्सों को आपस में जोड़ता है. इनको चार ट्रैक में डेवलप करने से रेलवे की कैपेसिटी और कनेक्टिविटी में जबर्दस्त इजाफा होगा. ये रेललाइंस करीब-करीब देश के हर हिस्से यानी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पूरब भूभाग को कनेक्ट करती हैं. पटरियों का फोर-ट्रैकिंग करने का पूरा प्रोजेक्टंस कई फेज में पूरा किया जाएगा.

ये 7 काॅरिडोर बदले जाएंगे चार लाइन वाले रेल ट्रैक में

रेल रूटराज्यप्रमुख शहर
दिल्ली-हावड़ा(1435Km)दिल्ली, यूपी, बिहार दिल्ली,
झारखंड, पश्चिम बंगाल 		अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, मुगलसराय,
पटना, गया, धनबाद, आसनसोल
हावड़ा-चेन्नई(1646Km)पश्चिम बंगाल, ओडिशा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 		हावड़ा, खड़गपुर, कटक, भुवनेश्वर,
विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई
चेन्नई-मुंबई(1256Km)तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र 		चेन्नई, रेनिगुंटा, कडप्पा, रायचूर,
कलबुर्गी, सोलापुर, पुणे, मुंबई
दिल्ली-मुंबई(1360Km) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 		नई दिल्ली, मथुरा, कोटा,
रतलाम, वड़ोदरा, सूरत, मुंबई
दिल्ली-चेन्नई(2181Km)दिल्ली, हरियाणा, उप्र, राजस्थान, मप्र,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु		 दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी,
भाोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई
मुंबई-हावड़ा(1960Km)महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
झारखंड, पश्चिम बंगाल		मुंबई, नासिक, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर,
राउरकेला, जमशेदपुर, खड़गपुर, हावड़ा
दिल्ली-गुवाहाटी(1826Km)दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम दिल्ली, लखनऊ, बनारस, छपरा, पटना,
न्यू जलपाईगुड़ी, रंगिया, गुवाहाटी
देश के 7 हाई डेंसिटी रूट्स पर कुल ट्रैफिक का 41% लोड है.
देश के 7 हाई डेंसिटी रूट्स पर कुल ट्रैफिक का 41% लोड है. (Photo credit- भारतीय रेलवे)

इतने अहम क्यों हैं ये रेलमार्ग: महत्वपूर्ण रेलमार्गों के लिए भारतीय रेलवे का स्ट्रेटिजिक प्लान बेहद अहम है क्योंकि रेलवे के कुल ट्रैफिक का लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं रूट्स पर यात्रा करता है. यही सात रेलवे ट्रैक माल ढुलाई के हिसाब से भी खासे क्रिटिकल हैं. ये देश की इकोनाॅमी के लिए ग्रोथ इंजन साबित हो रहे शहरों को आपस में जोड़ते हैं. चार लाइन होने से पैसेंजर और मालगाड़ियां बिना किसी रुकावट के तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगी. सभी 7 रूट्स मिलाकर देश की कुल रेलवे लाइन का 16 फीसदी हिस्सा बनता है.

प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साल 2025-26 में भारतीय ट्रेनों में कुल 741 करोड़ यात्रियों ने सफर किया. यह इससे पहले के साल से करीब 3.54 फीसदी अधिक था.इसी तरह से रेलवे ने 3.25% की बढ़ोतरी के साथ 1,670 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई की. देश के महत्वपूर्ण ट्रैक्स के फोर लाइन होने से बढ़ते पैसेंजर और फ्रेट लोड को मैनेज करने में सहूलियत होगी. खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान. आंकड़े बताते हैं कि रेलवे रोजाना तकरीबन 25,000 के आसपास ट्रेनों का संचालन करता है.

कैबिनेट ने 11000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी: हाल ही में मोदी सरकार की कैबिनेट ने रेलवे से जुड़े 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को अपनी मंजूरी दे दी. इन प्रोजेक्ट्स में भारी दबाव वाले रूट्स को मल्टी ट्रैक वाला बनाना भी शामिल है.

फिलहाल किस रूट पर कितना दबाव: रेलवे के मुताबिक दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रेल काॅरिडोर व्यस्तम रूट्स में शामिल हैं. इन दोनों रेलमार्गों पर 160 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकती हैं. दिल्ली-हावड़ा लाइन पर रोजाना 120 यात्री और 100 मालगाड़ी रन हो रही हैं. इसी तरह से दिल्ली-मुंबई रूट पर 90 पैसेंजर व 85 के करीब फ्रेट ट़ेनें डेली दौड़ती हैं. आंकड़ों से साफ है कि हाई डेंसिटी वाले रेलमार्गों पर कितना ज्यादा लोड है. (mukesh.mishra@etvbharat.com)

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