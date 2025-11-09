ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 37 विशेष ट्रेनें, देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है.

बिहार के लिए विशेष ट्रेन
बिहार के लिए विशेष ट्रेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 9, 2025 at 12:30 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान और दीपावली व छठ पर्व के बाद दिल्ली से बिहार लौटने वाले लाखों यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है. रेलवे ने घोषणा की है कि 9 से 11 नवंबर तक कुल 37 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इससे बिहार और पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को सीटों की कमी व लंबी वेटिंग सूची से राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहार व चुनावी यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रा को सुगम बनाने के लिए विभिन्न रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला, सब्जी मंडी और दिल्ली जंक्शन से रवाना होंगी और पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, जयनगर, छपरा और जोगबनी जैसे बिहार के प्रमुख गंतव्यों तक जाएंगी.

दिल्ली से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें
दिल्ली से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें (ETV Bharat)

किन रूटों पर मिलेगी विशेष राहत:

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इन ट्रेनों का संचालन मुख्य रूप से उन रूट्स पर किया जा रहा है जहां त्योहार और चुनाव के समय सबसे ज्यादा यात्री दबाव रहता है. दिल्ली–गोरखपुर–छपरा–पटना, दिल्ली–भागलपुर–कटिहार और दिल्ली–दरभंगा–समस्तीपुर मार्गों पर ज्यादातर ट्रेनें चलेंगी. कई ट्रेनें उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे यूपी व बिहार दोनों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

ट्रेन में यात्रियों की भीड़
ट्रेन में यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)

रेलवे की रेल यात्रियों से अपील:

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि त्योहारी सीजन और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है. कई ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं, जिससे कोई भी यात्री बिना यात्रा के न रह जाए. यात्रियों से अपील है कि वे यात्रा से पहले NTES ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर के जरिए ट्रेन की स्थिति, प्रस्थान समय और सीट उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें.

स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम:

रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, सुरक्षा बलों की तैनाती व प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है. दिल्ली में प्लेटफार्म टिकट की बिक्री और पार्सल बुकिंग पर 11 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. आनंद विहार और नई दिल्ली जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, पेयजल और अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है.

आनंद विहार टर्मिनल
आनंद विहार टर्मिनल (ETV Bharat)

कुल विशेष ट्रेनें: 37

  • 9 नवंबर को: 10 ट्रेनें
  • 10 नवंबर को: 14 ट्रेनें
  • 11 नवंबर को: 13 ट्रेनें

9 नवंबर को बिहार जाने वाली ट्रेनें

  • 03254 नई दिल्ली – पटना
  • 04450 आनंद विहार – कटिहार
  • 04454 नई दिल्ली – दरभंगा
  • 04456 नई दिल्ली – समस्तीपुर
  • 04458 नई दिल्ली – भागलपुर
  • 04016 आनंद विहार – सहरसा
  • 04048 आनंद विहार – छपरा
  • 05390 आनंद विहार – छपरा
  • 06514 आनंद विहार – भागलपुर
  • 04426 आनंद विहार – जोगबनी (अनारक्षित स्पेशल)

10 नवंबर को बिहार जाने वाली ट्रेनें

  • 03252 नई दिल्ली – पटना
  • 04450 आनंद विहार – कटिहार
  • 04454 नई दिल्ली – दरभंगा
  • 04456 नई दिल्ली – समस्तीपुर
  • 04016 आनंद विहार – सहरसा
  • 04492 नई दिल्ली – भागलपुर
  • 04904 आनंद विहार – कटिहार
  • 04048 आनंद विहार – छपरा
  • 05386 आनंद विहार – छपरा
  • 02398 नई दिल्ली – जयनगर
  • 05142 दिल्ली – छपरा
  • 03454 आनंद विहार – भागलपुर
  • 05676 आनंद विहार – कटिहार
  • 03222 नई दिल्ली – पटना

11 नवंबर को चलने वाली ट्रेनें

  • 03254 नई दिल्ली – पटना
  • 04450 आनंद विहार – कटिहार
  • 04454 नई दिल्ली – दरभंगा
  • 04456 नई दिल्ली – समस्तीपुर
  • 04016 आनंद विहार – सहरसा
  • 04492 नई दिल्ली – भागलपुर
  • 04904 आनंद विहार – कटिहार
  • 05386 आनंद विहार – छपरा
  • 02310 नई दिल्ली – जयनगर
  • 03454 आनंद विहार – भागलपुर
  • 05676 आनंद विहार – कटिहार
  • 03222 नई दिल्ली – पटना
  • 04048 आनंद विहार – छपरा

