रेल यात्रियों को आज से जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, लागू हुआ बढ़ा किराया, जानें सबकुछ
रेल में सफर करने वाले सभी यात्रियों को आज से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. रेलवे का नया नियम आज से लागू हो रहा है.
Published : December 26, 2025 at 7:26 AM IST
हैदराबाद: रेल गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए आज का दिन बड़ा अहम है. यात्रा करने से पहले सभी यात्रियों को यह खबर पढ़नी चाहिए. बता दें, आज शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 से रेल में सफर करने वालों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. भारतीय रेलवे ने ट्रेन के किराए में बढ़ोत्तरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह बढ़ोत्तरी आज शुक्रवार से लागू हो रही है. बता दें, भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से साधारण किराए में 1 पैसे प्रति किमी. और मेल/एक्सप्रेस समेत एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी. किराया बढ़ाया है. पहले 215 किमी. तक के किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है. रेलवे मंत्रालय ने यह घोषणा 21 दिसंबर को की थी.
रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन
बता दें, रेलवे ने पहले 215 किमी. तक के किराए में यात्रियों को राहत दी है. रेल मंत्रालय की मानें तो यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने और संचालन के सुगमता के लिए किराए में बढ़ोत्तरी की बात कही गई है. आइये विस्तार से जानते हैं कि क्या होंगे बदलाव. यहां बता दें, कि रेलवे का नया किराया 26 दिसंबर से ही प्रभावी माना जाएगा. इससे पहले टिकट बुक कराने वालों को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है. जो टिकट आज शुक्रवार के बुक किए जाएंगे, उन्हीं पर ही यह नियम लागू होगा.
The Railway has announced a new fare structure effective from December 26, 2025, with no fare increase for journeys under 215 km in Ordinary Class. For journeys beyond 215 km, there will be a fare hike of 1 paise per km in Ordinary Class, and 2 paise per km for Mail/Express… pic.twitter.com/lD4fUQ8eeK— ANI (@ANI) December 21, 2025
यह भी जानें
भारतीय रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों के किराए में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, सेकंड क्लास साधारण में 215 किमी. तक की यात्रा पर भी किराए का कोई असर नहीं होगा. 216 किमी. से 750 किमी. तक की यात्रा में ₹5 की वृद्धि की गई है. इसके बाद 751 किमी. से 1250 किमी. तक की यात्रा में ₹10 की बढ़ोत्तरी की गई है. वहीं, 1251 किमी. से लेकर 1750 किमी. तक की यात्रा में ₹15 और 1751 से 2250 किमी. तक की यात्रा के टिकट में ₹20 रुपये ज्यादा देने होंगे. स्लीपर क्लास साधारण और प्रथम श्रेणी के किराए की बात करें तो 1 पैसा प्रति किमी. की वृद्धि की गई है.
वहीं, रेलवे ने यह भी जानकारी दी कि अब से आरक्षण चार्ट 10 घंटे पहले बनेगा. इससे वेटिंग वालों को काफी सुविधा होगी.
पढ़ें: भारत का पहला हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक, 220 किमी की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन
रेलवे ने बढ़ाया किराया, नॉन-एसी यात्रियों को 500 KM के लिए 10 रुपये ज़्यादा देने होंगे, 26 दिसंबर से लागू होगा बढ़ा हुआ किराया