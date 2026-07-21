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दुबई-अबू धाबी की उड़ानों पर मंडराया खतरा! अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच पायलटों ने सरकार से की ये बड़ी मांग

नई दिल्लीः अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी ने मध्य पूर्व में वाणिज्यिक विमानन की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. इसके चलते भारत के पायलटों के संगठन ने सरकार से मांग की है कि जब तक एक स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता, तब तक दुबई और अबू धाबी सहित खाड़ी के प्रमुख गंतव्यों के लिए उड़ानों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए.

द एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA India) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को पत्र लिखा है. इसमें चेतावनी दी गई है कि नए सिरे से शुरू हुए इस विवाद के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति काफी खराब हो गई है. यह अपील ऐसे समय में आई है जब लुफ्थांसा, स्विस और आईटीए एयरवेज सहित कई यूरोपीय एयरलाइनों ने बढ़ते जोखिमों के बीच क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन पहले ही बढ़ा दिया है.

पायलटों के संगठन ने कहा कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में या उनके ऊपर से उड़ान भरने वाले वाणिज्यिक विमानों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है. इनमें विमान की गलत पहचान होने का जोखिम, मिसाइल हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग (GPS सिग्नल से छेड़छाड़ या उसे ठप करना), हवाई क्षेत्र पर तेजी से बदलते प्रतिबंध और उड़ान चालक दल के लिए समय पर खुफिया जानकारी मिलने की सीमित सुविधा शामिल हैं.

अपने पत्र में, अल्पा इंडिया ने अधिकारियों से आग्रह किया कि "संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया अधिकारियों और विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा एक व्यापक और स्वतंत्र खतरे का मूल्यांकन किए जाने तक, दुबई और अबू धाबी सहित प्रभावित खाड़ी गंतव्यों के लिए भारतीय ऑपरेटरों द्वारा सभी कमर्शियल उड़ानों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए."

एसोसिएशन ने रेगुलेटरों से यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि एयरलाइंस मजबूत परिचालन जोखिम मूल्यांकन करें, पर्याप्त युद्ध-जोखिम बीमा बनाए रखें, और बदलते खतरे के माहौल के अनुकूल आपातकालीन उपाय लागू करें. ALPA India ने इस बात पर जोर दिया कि पायलटों को परिचालन संबंधी जोखिमों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और संभावित रूप से असुरक्षित हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए उन पर कोई व्यावसायिक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए.

एसोसिएशन ने कहा कि वह संघर्ष-क्षेत्र के जोखिम मूल्यांकन और विमानन सुरक्षा से जुड़े तकनीकी विचार-विमर्श में सरकार और डीजीसीए की मदद के लिए तैयार है. यह पहली बार नहीं है जब अल्पा इंडिया ने चिंताएं जताई हैं. इस साल मार्च में भी, एसोसिएशन ने डीजीसीए से पश्चिम एशिया में लगातार बदलती सैन्य स्थिति को देखते हुए एहतियाती रुख अपनाने का आग्रह किया था.

हालांकि, एक संक्षिप्त विराम के बाद फिर से शुरू हुई दुश्मनी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की बढ़ती चिंताओं के कारण, पायलटों का कहना है कि अब जोखिम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. भले ही मध्य पूर्व के देशों ने नागरिक यातायात के लिए अपना हवाई क्षेत्र बड़े पैमाने पर खुला रखा है, लेकिन विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर हवाई क्षेत्र बंद न होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां परिचालन का कोई जोखिम नहीं है.

अनुभवी विमानन विशेषज्ञ कैप्टन शक्ति लुम्बा ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत अपनी उड़ानें जारी रखे हुए है क्योंकि इस क्षेत्र के देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया है. उन्होंने कहा, "चूंकि मध्य पूर्व के देशों ने नागरिक यातायात के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया है, इसलिए भारत अपनी उड़ानें जारी रख रहा है, और संघर्ष क्षेत्र के पूर्व में स्थित सभी देश भी ऐसा ही कर रहे हैं."

हालांकि, अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि एयरलाइंस को कई अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों की तरह अधिक सतर्क रुख अपनाना चाहिए. एसटीआईसी (STIC) ट्रैवल ग्रुप के चेयरमैन और एविएशन व टूरिज्म पर आईसीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य डॉ. सुभाष गोयल ने कहा, "अगर पायलट कह रहे हैं कि उन्हें उड़ानें संचालित नहीं करनी चाहिए, तो उनकी एयरलाइन को उनकी बात सुननी चाहिए. यात्रियों और पायलटों की जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं है. अन्य विदेशी एयरलाइंस इन रूटों से बच रही हैं, और भारतीय एयरलाइंस को भी इनसे बचना चाहिए."