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बिहार के पते पर 30 अफगानी और दो बांग्लादेशी नागरिकों का भारतीय पासपोर्ट?

32 अफगानी और बांग्लादेशी नागरिकों ने बनवाए भारतीय पासपोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अलग-अलग पतों का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय पासपोर्ट हासिल किए जाने की सूचना सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय सक्रिय हो गया है. पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक रिपोर्ट में 31 अफगानी नागरिकों के बिहार के पतों पर भारतीय पासपोर्ट जारी होने की जानकारी मिली है. इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से जुड़े बताए जा रहे हैं.

दरभंगा पासपोर्ट सेवा केंद्र से समाने आया केस (ETV Bharat)

पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी/एसपी से मामले की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. अधिकारियों को पासपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह जानकारी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर PHQ तक पहुंची है. मामला सामने आने के बाद मुख्यालय ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिया है.

गृह और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद बिहार में जांच शुरू

पुलिस मुख्यालय को मिली जानकारी में दरभंगा से भी एक अफगानी नागरिक का मामला सामने आया है. संबंधित व्यक्ति ने कथित तौर पर बिहार के पते का इस्तेमाल करते हुए भारतीय पासपोर्ट हासिल किया. अब स्थानीय पुलिस और प्रशासन दस्तावेजों तथा पते की सत्यता की जांच करेगा.

पटना के पते से 30 अफगानी नागरिकों ने हासिल किया पासपोर्ट? (ETV Bharat)

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 31 मामलों में से 30 अफगानी नागरिकों के पासपोर्ट पटना के अलग-अलग पतों पर बनाए जाने की सूचना है. वहीं एक मामला दरभंगा जिले से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि इन पासपोर्टों के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज और पते वास्तविक थे या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

पटना के पते से 30 अफगानी नागरिकों ने हासिल किया पासपोर्ट?

जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि संबंधित विदेशी नागरिकों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जमा किए थे. उनके द्वारा दिए गए निवास प्रमाण, पहचान संबंधी कागजात और अन्य दस्तावेजों की सत्यता जांची जाएगी. इसके साथ ही यह भी खंगाला जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन किस आधार पर किया गया था.

जिस पते पर पासपोर्ट बना, वहां रहते भी थे या नहीं?

जांच का अहम बिंदु यह होगा कि पासपोर्ट आवेदन में इस्तेमाल किए गए बिहार के पते पर संबंधित आवेदक वास्तव में रहता था या नहीं. यदि किसी ऐसे पते का इस्तेमाल हुआ है जहां संबंधित व्यक्ति का कोई वास्तविक संबंध नहीं था, तो उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया और संभावित मददगारों की भूमिका की जांच की जाएगी.

दो बांग्लादेशी नागरिकों का मामला भी सामने आया

सूत्रों के अनुसार गृह और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दो बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भी बिहार के पते का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट हासिल किए जाने की सूचना है. हालांकि इन दोनों मामलों में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पासपोर्ट किन दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे.

बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)

फर्जी दस्तावेज या गलत पते का एंगल भी जांच में

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि कहीं इन मामलों में फर्जी दस्तावेज, गलत पते या पहचान संबंधी कागजात का इस्तेमाल तो नहीं हुआ. साथ ही पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति या बिचौलिए की भूमिका रही या नहीं, इस पहलू को भी जांच में शामिल किया जा सकता है.

कहीं संगठित नेटवर्क तो नहीं, इसकी भी पड़ताल

एक साथ बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के बिहार के पतों से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की सूचना ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इन मामलों के पीछे कोई संगठित नेटवर्क, एजेंट या अन्य मददगार सक्रिय थे.

जांच के बाद साफ होगी तस्वीर

फिलहाल पुलिस मुख्यालय के स्तर पर मिली जानकारी को प्रारंभिक रिपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है. विदेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट किस आधार पर जारी हुए, इसमें नियमों का पालन हुआ या नहीं और किसी तरह की धोखाधड़ी हुई या नहीं. इन सवालों का जवाब संबंधित जिलों की जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा.

रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी है. जांच में यदि दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, गलत जानकारी या प्रक्रिया में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

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