कनाडा में चली गोलियों की गूंज लुधियाना तक पहुंची, कौन हैं दर्शन सिंह जिनकी मौत की खबर से दुखी हैं लोग
कनाडा के अवोस्टफोर्ड में पंजाब के खन्ना के राजगढ़ गांव के रहने वाले व्यवसायी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
Published : October 29, 2025 at 5:43 PM IST
खन्ना: कनाडा के अवोस्टफोर्ड में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोमवार सुबह (स्थानीय समय) 68 वर्षीय भारतीय मूल के व्यवसायी दर्शन सिंह साहसी की हत्या कर दी गई. लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने दर्शन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली.
फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए गोल्डी ढिल्लों ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पीड़ित एक बड़े ड्रग्स व्यापार में शामिल था. उसने गिरोह की पैसे की मांगों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था. दर्शन सिंह साहसी की कनाडा में गोली मारकर हत्या की खबर जैसे ही लुधियाना जिले राजगढ़ गांव पहुंची, पूरा इलाका शोक में डूब गया. कौन थे दर्शन सिंह साहसी, जिनकी मौत की खबर सुनते ही मातम पसर गया.
दर्शन सिंह साहसी पंजाब के लुधियाना जिले के राजगढ़ गांव के रहने वाले थे. उनका जन्म 1956 में राजगढ़ गांव में हुआ था. अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल, राजगढ़ से और फिर दोराहा कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ साल खेती-बाड़ी की. उसके बाद कुछ बड़ा करने की सोच लेकर विदेश का रुख किया.
सबसे पहले दुबई गए. वहां एक क्रूज जहाज पर काम किया. वहां से कनाडा चले गए. शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने छोटी-मोटी नौकरियां करके कपड़ों की रीसाइक्लिंग का व्यवसाय शुरू किया. कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से यह छोटा सा व्यवसाय समय के साथ अरबों रुपये की कंपनी में तब्दील हो गयी. आज उनकी कंपनी दुनिया के कई देशों में अपना नाम बना चुकी है.
सफलता की शिखर पर पहुंचने के बाद भी दर्शन सिंह कभी अहंकारी नहीं हुए. वे हमेशा अपने गांव से जुड़े रहे. गांव के लोग बताते हैं कि जब भी वे यहां आते थे, हर घर जाकर लोगों से मिलते थे. हर जरूरतमंद की मदद करते. वे कहते थे, "मैं आज जो कुछ भी हूं, इसी मिट्टी की बदौलत हूं."
उनकी कंपनी के एक कर्मचारी नितिन ने भावुक होकर कहा, "वे हमारे लिए सिर्फ बॉस नहीं, पिता तुल्य थे. हर कर्मचारी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता था. सोमवार सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी, सब कुछ सामान्य था. कुछ घंटों बाद हमें पता चला कि उन्हें गोली मार दी गई है."
गांव के बुजुर्ग और मृतक के रिश्तेदार गुरबख्श सिंह ने कहा, " उसने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर मज़दूरों के लिए घर बनवाए. उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं. उन्होंने पैसा नहीं कमाया, इंसानियत कमाई. दर्शन सिंह इसी साल फरवरी में गांव आए थे और एक महीने तक यहां रहे. उस वक़्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनसे आखिरी मुलाकात होगी."
कनाडा में दर्शन सिंह की हत्या की आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ने निंदा की है. उन्होंने कहा, "कनाडा में नफरत की आग फैल रही है, यह उसी का नतीजा है. पंजाबियों को तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही. इस मामले में कनाडा सरकार को जल्द कार्रवाई कर हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देनी चाहिए." भारत सरकार से भी मांग की है कि वह कनाडा सरकार पर दबाव बनाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जाए.
