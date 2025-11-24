ETV Bharat / bharat

भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक निताशा कौल ओसीआई रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, सुनवाई कल

ब्रिटिश उपन्यासकार निताशा कौल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है.

कश्मीरी पंडित निताशा कौल
कश्मीरी पंडित निताशा कौल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 8:59 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय मूल की ब्रिटिश उपन्यासकार और कवि निताशा कौल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत में प्रवेश करने की अनुमति पर रोक लगाने और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के दर्जे को निरस्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच इस याचिका पर कल यानि 25 नवंबर को सुनवाई करेगा.

निताशा कौल 24 फरवरी 2024 को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से उन्हें रोक लिया गया और वापस भेज दिया गया. ब्रिटेन वापस भेजने के पहले निताशा कौल को 24 घंटे की हिरासत में भी रखा गया था. निताशा कर्नाटक सरकार के आमंत्रण पर कांस्टीट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी नामक विषय पर बोलने के लिए बेंगलुरु पहुंची थी. उनके पास ब्रिटेन का वैध पासपोर्ट भी था. मई 2025 में केंद्र सरकार ने निताशा कौल का ओसीआई दर्ज खत्म कर दिया था. निरस्त करने के आदेश में निताशा कौल पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. आदेश में कहा गया था कि निताशा के लेख और भाषण भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाते हैं.

कौन है कश्मीरी पंडित निताशा कौल

निताशा कौल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर हैं. कश्मीरी पंडित निताशा कौल ने इकोनोमिक्स की अपनी पढ़ाई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है. उन्होंने इकोनोमिक्स और फिलॉसफी में ब्रिटेन से पीएचडी की है. निताशा ने कश्मीर, राष्ट्रवाद और हिन्दूत्व पर लेख लिखे हैं. अनुच्छेद 370 हटाने के बाद निताशा कौल के विदेश मामलों की अमेरिकी संसदीय कमेटी के समक्ष अपने बयान दर्ज किए गए थे. इस कमेटी ने कश्मीर में मानवाधिकार के मामले पर निताशा के बयान दर्ज किए थे.

