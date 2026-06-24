हर साल हिंद महासागर में फेंका जा रहा 1.3 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 26,645 अरब लीटर सीवेज
Sea Water Pollution: दुनिया में 5 महासागर, इनमें 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा डंप जो बिगाड़ रहा मरीन इकोसिस्टम, चीन इसी से कर रहा कमाई.
Published : June 24, 2026 at 4:54 PM IST
India Ocean Pollution: कहते हैं समंदर धरती की धड़कन है. दुनिया में 5 महासागर हैं जो धरती के 71 फीसद हिस्से को घेरे हुए हैं. बाकी 29 फीसद में जमीन. यही कारण है कि पृथ्वी को "नीला ग्रह" भी कहा जाता है. लेकिन, आज यही समंदर हमारी लापरवाही के चलते कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गया है. इसमें 7.5 करोड़ से 19.9 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा है.
पांचों महासागर में हर साल लगभग हर साल 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा कचरा पहुंच रहा है. बात भारत देश की करें तो यहां के हिंद महासागर में हर साल लगभग 50 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कचरा और 26,645 अरब लीटर सीवेज फेंका जा रहा है. यानी जो समंदर हमारी जिंदगी का आधार है, वही धीरे-धीरे जहर बनता जा रहा है. लेकिन, इसी समंदर के कचरे को चीन ने कमाई का जरिया बना लिया है.
चीन ने एक बिजनेस मॉडल तैयार करके न सिर्फ समंदर की सफाई शुरू कर दी है बल्कि, इस कचरे से करोड़ों डॉलर भी कमा रहा है. तो आईए समझते हैं कि कैसे ये नीला सागर देश की इकोनॉमी और मौसम के साथ जलवायु को नुकसान पहुंचा रहा है.
क्या है समुद्री प्रदूषण: समुद्री प्रदूषण असल में केमिकल और कचरे का मिलाजुला रूप है, जो ज्यादातर जमीन से आता है. ये नदियों से बहकर या हवा के जरिए समुद्र में पहुंचता है. इस प्रदूषण से पर्यावरण, सभी जीवों की सेहत और दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचता है.
समंदर में कैसे पहुंचता कचरा: समुद्री प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जो मुख्य रूप से केमिकल के प्रदूषण और समुद्री कचरे की वजह से होती है. खेतों से बहकर आने वाले फर्टिलाइजर से तटीय पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हानिकारक एल्गल ब्लूम पनपते हैं. ये इकोसिस्टम, इंसानी सेहत और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं.
इंसानों के शरीर में पहुंच रहा समंदर का कचरा: वहीं, प्लास्टिक और अन्य कचरा, समुद्र में जमा हो जाता है. इससे वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है. यह कचरा टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, जो फूड चेन में शामिल होकर इंसानों के अंदर तक चला जाता है. इसे साफ करना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर कचरा डूब जाता है या महासागर के 'गारबेज पैच' जैसे विशाल भंवरों में फैल जाता है.
दुनिया में कितने महासागर, इनमें कितना कचरा: दुनिया में 5 महासागर हैं जो धरती का 71% हिस्सा घेरे हुए हैं. बाकी के हिस्से में आबादी-पेड़-पौधे हैं. हर दिन, दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में प्लास्टिक से भरे 2,000 ट्रकों के बराबर कचरा पहुंच रहा है. प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है. हर साल 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय इकोसिस्टम में पहुंच रहा है, जिससे झीलें, नदियां और समुद्र प्रदूषित होते हैं.
प्लास्टिक प्रदूषण प्राकृतिक आवासों और प्रक्रियाओं को बदल सकता है. इससे इकोसिस्टम की, जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढलने की क्षमता कम हो जाती है. इसका सीधा असर लाखों लोगों की आजीविका, भोजन उत्पादन की क्षमता और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है.
हिंद महासागर में कितना कचरा: सर्वे में पाया गया कि मेट्रोपॉलिटन इलाका हर साल अरब सागर और हिंद महासागर में लगभग 1.3 लाख टन प्लास्टिक कचरा छोड़ता है. इससे 220 किलोमीटर के समुद्र तट, 152 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव, 107 संरक्षित प्रजातियों और तटीय व समुद्री इकोसिस्टम पर निर्भर लगभग 19 लाख लोगों की आजीविका पर सीधा और गंभीर असर पड़ता है. सफाई अभियान के तहत, 'द ओशन क्लीनअप' प्लास्टिक के बहाव को रोकने के लिए बैरियर लगाएगा. यह प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की भूमिका में एक बड़ी उपलब्धि होगी.
कौन सा देश समंदर में डाल रहा सबसे ज्यादा कचरा: दुनिया भर में फिलीपींस एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा समंदर में फेंक रहा है. दुनिया भार से समंदर में जा रहे प्लास्टिक कचरे में फिलीपींस की हिस्सेदारी की बात करें तो यह करीब 36% है. इसकी मुख्य वजह प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली दुनिया की टॉप 10 नदियों में से 7 का फिलीपींस में होना है. इसके अलावा देश की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है. क्योंकि यह कई छोटे द्वीपों का देश है, जहां ज्यादातर आबादी समुद्र तट के पास रहती है. फिलीपींस के बाद समंदर में कचरा फेंकने के मामले में भारत है. जिसकी हिस्सेदारी 13% है, जबकि चीन 7% कचरा डालता है.
समुद्र में बढ़ता प्रदूषण मौसम और जलवायु पर कैसे असर डाल रहा: आज के दौर में समुद्री प्रदूषण सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बन गया है. महासागर, जो पृथ्वी की सतह के 71% से ज्यादा हिस्से को घेरे हुए हैं, जलवायु और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
तेल का रिसाव, भारी धातुएं, पोषक तत्वों का बहाव और लाखों टन प्लास्टिक जैसे बढ़ते प्रदूषण के कारण समुद्र की गर्मी को नियंत्रित करने और कार्बन को जमा करने की क्षमता खत्म हो जाती है. इससे मौसम और जलवायु में भारी बदलाव आता है. ये प्रदूषक जल चक्र को भी बाधित करते हैं और सीधे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं.
समंदर का प्रदूषण कैसे बदल रहा मौसम
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक टूटते हैं और मीथेन और एथिलीन जैसी ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं. जब प्लास्टिक सूरज की रोशनी और गर्मी से टूटता है, तो यह लगातार गैसें छोड़ता है, जिससे वातावरण और गर्म हो जाता है.
- कार्बन सिंक में रुकावट: जब प्रदूषित पानी बहुत ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड सोख लेता है, तो समुद्र का एसिड लेवल बढ़ जाता है, जिसे ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं. इससे कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता है और समुद्र की कार्बन को जमा करने की क्षमता कम हो जाती है. नतीजतन, वातावरण में ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड बनी रहती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. जलवायु पर इसका गहरा असर पड़ता है. क्योंकि दुनिया भर में बढ़ता तापमान हीटवेव और बेमौसम बारिश को बढ़ावा देता है, जिससे मौसम के सिस्टम अस्थिर हो जाते हैं.
- बारिश के पैटर्न में बदलाव: जब तेल का रिसाव होता है, तो यह पानी की सतह पर एक पतली परत बना देता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बदल जाती है. यह वातावरण में नमी और गर्मी के प्राकृतिक ट्रांसफर में रुकावट डालता है, जिससे स्थानीय बारिश के पैटर्न बदलते हैं. अनियमित बारिश होती है और बादलों के बनने की प्रक्रिया रुक जाती है.
- खेतों से समंदर में पहुंच रहा नाइट्रोजन-फास्फोरस: खेती से बहकर आने वाले पानी के साथ बहुत ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस समुद्र में पहुंचते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर शैवाल (एल्गी) पनपते हैं. जब ये शैवाल मरते हैं, तो वे पानी में ऑक्सीजन कम कर देते हैं और सड़ने पर वातावरण में कार्बन और मीथेन छोड़ते हैं.
- गर्मी को नियंत्रित करने की क्षमता में कमी: दुनिया के तापमान को नियंत्रित करने में समुद्र अहम भूमिका निभाता है, लेकिन प्रदूषण इस काम में बाधा डालता है. प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र की रोशनी को वापस भेजने की क्षमता (रिफ्लेक्टिविटी) को बदल देता है, जिससे सतह पर ज्यादा गर्मी जमा होती है. इससे पानी गर्म हो जाता है, जिससे तूफ़ान, चक्रवात और मानसून में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. गर्मी को नियंत्रित करने की क्षमता में कमी से मौसम की चरम घटनाएं ज्यादा और गंभीर होती हैं, जिससे तटीय समुदायों और वैश्विक स्थिरता को खतरा पैदा होता है.
- मौसम में बदलाव: प्रदूषण यूट्रोफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए मौसम के प्राकृतिक पैटर्न को भी बदल देता है. खेती और उद्योगों से बहकर आने वाले पोषक तत्वों से शैवाल (एल्गी) बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो ऑक्सीजन कम कर देते हैं और मीथेन छोड़ते हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है. इससे बारिश में अनियमितता, बार-बार बाढ़ और लंबे समय तक सूखा पड़ने जैसी समस्याएं होती हैं.
- समंदर का प्रदूषण इकोसिस्टम को करता नष्ट: प्रदूषण उन प्राकृतिक इकोसिस्टम को नष्ट कर देता है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा कवच (बफर) का काम करते हैं. कोरल रीफ (मूंगा चट्टानों) के नष्ट होने से तूफान के खिलाफ तटीय सुरक्षा कम हो जाती है, जबकि मैंग्रोव के खत्म होने से कार्बन जमा करने और तूफान की लहरों से बचाव की क्षमता कमजोर हो जाती है. इन नुकसानों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने और तटीय आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है. इन प्राकृतिक सुरक्षा उपायों के बिना, समुदायों को बाढ़, कटाव और तूफ़ान से होने वाले नुकसान का ज्यादा खतरा होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की मानवीय और आर्थिक लागत बढ़ जाती है.
- समंदर में प्रदूषण से तूफान का खतरा, बढ़तीं हैं सांस की बीमारियां: समुद्री प्रदूषण के मिले-जुले असर वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों पर दिखाई देते हैं. गर्म समुद्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जैसे इलाकों में और भी शक्तिशाली चक्रवातों को बढ़ावा देते हैं. मौसम में बदलाव, जैसे मानसून के अनियमित पैटर्न, दक्षिण एशिया में खेती को बाधित करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा होता है. इसके अलावा, प्रदूषित समुद्र से हवा की गुणवत्ता खराब होती है और सांस की बीमारियां बढ़ती हैं.
समंदर के कचरे से चीन कर रहा कमाई: चीन ने समंदर के कचरे को कमाई का जरिया बनाने के लिए 'द ब्लू सर्कल' नामक एक बिजनेस मॉडल तैयार किया है. इसके जरिए चीन समुद्र की सफाई करके प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करता है. कचरे की लाइफ-साइकल को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चीन समुद्र के कचरे को कीमती, प्रीमियम कीमत वाले रीसाइकल किए गए प्लास्टिक में बदल देती है.
2020 में झेजियांग के ताइझोउ में शुरू किए गए इस मॉडल ने एक सर्कुलर गवर्नेंस सिस्टम बनाया है, जिसमें समुद्री कचरा इकट्ठा करना, जमीन पर रीसाइक्लिंग, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग और साझा सार्वजनिक लाभ शामिल हैं. मछुआरों को जमीन पर रीसाइक्लिंग की तुलना में समुद्र से प्लास्टिक निकालने के लिए छह गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं. इकट्ठा किए गए मैटेरियल को प्रीमियम उत्पादों में बदलकर दुनिया भर में बेचा जाता है. इससे एक ऐसा सेल्फ-सस्टेनिंग लूप बनता है, जिससे सफाई का खर्च बाजार की मांग से पूरा हो जाता है.
चीन के समंदर सफाई अभियान को UN ने दिया अवार्ड: चीन के इस मॉडल ने समुद्री प्लास्टिक मैनेजमेंट को प्रदूषण नियंत्रण से संसाधन के इस्तेमाल की ओर बदल दिया है. साथ ही प्लास्टिक कचरे से निपटने का एक कारगर समाधान पेश किया है. यूनाइटेड नेशंस के 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवॉर्ड से सम्मानित यह मॉडल दिखाता है कि कैसे समुद्र से प्लास्टिक इकट्ठा करना एक मुनाफे वाला, टिकाऊ कॉमर्शियल लूप बन सकता है.
चीन समंदर की सफाई करके कितनी कमाई कर रहा: चीन के ब्लू सर्कल ने एक "प्रॉस्पेरिटी फंड" (समृद्धि कोष) भी बनाया है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को प्लास्टिक बेचकर होने वाले मुनाफे से भरा जाता है. इस फंड के जरिए, प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने वाले मछुआरे हर महीने औसतन 1,200 युआन (US$165) तक कमाते हैं.
ब्लू सर्कल के सदस्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकों और ग्रामीण क्रेडिट यूनियनों से बेसिक सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस और कम ब्याज वाले लोन ले सकते हैं. अब तक, इस स्कीम के तहत 130 मिलियन युआन (US$18 मिलियन) तक के लोन दिए जा चुके हैं.
चीन समुद्री कचरे से बना रहा महंगे उत्पाद: चीन समंदर की सफाई करके अपनी 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा बनाने की) क्षमता बढ़ा रहा है. वेस्ट-टू-एनर्जी कई तरह की हो सकती है. इससे बिजली या ईंधन जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं. चीन किसी भी दूसरे देश की तुलना में तेजी से कचरा जलाने वाले प्लांट (इंसिनरेशन प्लांट) बना रहा है. चीन समंदर से निकले प्लास्टिक के कचरे से डीजल ईंधन बना रहा है. कचरे से बनने वाला ईंधन (RDF) इलाके में इस्तेमाल होने वाले कोयले का 3% हिस्सा ले सकता है.
समंदर के कचरे से इंसानी और जलीय जीवन को कितना खतरा: समुद्री कचरे से 800 से ज्यादा समुद्री और तटीय प्रजातियां प्रभावित होती हैं. इन पर कचरा निगलने, उसमें फंसने, घोस्ट फिशिंग (छोड़ दिए गए जाल से मछली पकड़ना), बहते कचरे के साथ उनके रहने की जगह (हैबिटैट) पर असर पड़ता है. समुद्री कचरा निगलने या उसमें फंसने से प्रभावित होने वाली पक्षियों और स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सीफूड में भारी धातुएं और अन्य प्रदूषक जमा हो सकते हैं, जिससे यह इंसानों के लिए हानिकारक हो जाता है. माइक्रोप्लास्टिक को मछलियां और अन्य जीव खा सकते हैं जो पानी से अपना भोजन छानते हैं.
भारत में समुद्र से कचरा हटाने की क्या व्यवस्था: समुद्री कचरे और माइक्रो-प्लास्टिक को काफी हद तक कम करने के लिए, देश के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति (NMLP) बनाना जरूरी है. भारत के पूर्वी तट के लिए माइक्रो-प्लास्टिक प्रदूषण पर एक शुरुआती डेटा (बेसलाइन डेटा) तैयार किया गया है. समुद्री कचरे और माइक्रो-प्लास्टिक की फील्ड सैंपलिंग और प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का मसौदा भी तैयार है. इसके अलावा 2018 से लगभग 75 समुद्र तटों पर सफाई और जागरूकता कार्यक्रम किए गए. 'सिटिजन साइंस' के तरीके से समुद्र तट के कचरे का फील्ड डेटा इकट्ठा करने के लिए एक मोबाइल एप और डैशबोर्ड बनाया गया है.
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