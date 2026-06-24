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हर साल हिंद महासागर में फेंका जा रहा 1.3 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 26,645 अरब लीटर सीवेज

India Ocean Pollution: कहते हैं समंदर धरती की धड़कन है. दुनिया में 5 महासागर हैं जो धरती के 71 फीसद हिस्से को घेरे हुए हैं. बाकी 29 फीसद में जमीन. यही कारण है कि पृथ्वी को "नीला ग्रह" भी कहा जाता है. लेकिन, आज यही समंदर हमारी लापरवाही के चलते कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गया है. इसमें 7.5 करोड़ से 19.9 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा है.

पांचों महासागर में हर साल लगभग हर साल 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा कचरा पहुंच रहा है. बात भारत देश की करें तो यहां के हिंद महासागर में हर साल लगभग 50 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कचरा और 26,645 अरब लीटर सीवेज फेंका जा रहा है. यानी जो समंदर हमारी जिंदगी का आधार है, वही धीरे-धीरे जहर बनता जा रहा है. लेकिन, इसी समंदर के कचरे को चीन ने कमाई का जरिया बना लिया है.

चीन ने एक बिजनेस मॉडल तैयार करके न सिर्फ समंदर की सफाई शुरू कर दी है बल्कि, इस कचरे से करोड़ों डॉलर भी कमा रहा है. तो आईए समझते हैं कि कैसे ये नीला सागर देश की इकोनॉमी और मौसम के साथ जलवायु को नुकसान पहुंचा रहा है.

क्या है समुद्री प्रदूषण: समुद्री प्रदूषण असल में केमिकल और कचरे का मिलाजुला रूप है, जो ज्यादातर जमीन से आता है. ये नदियों से बहकर या हवा के जरिए समुद्र में पहुंचता है. इस प्रदूषण से पर्यावरण, सभी जीवों की सेहत और दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचता है.

समंदर में कैसे पहुंचता कचरा: समुद्री प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जो मुख्य रूप से केमिकल के प्रदूषण और समुद्री कचरे की वजह से होती है. खेतों से बहकर आने वाले फर्टिलाइजर से तटीय पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हानिकारक एल्गल ब्लूम पनपते हैं. ये इकोसिस्टम, इंसानी सेहत और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं.

इंसानों के शरीर में पहुंच रहा समंदर का कचरा: वहीं, प्लास्टिक और अन्य कचरा, समुद्र में जमा हो जाता है. इससे वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है. यह कचरा टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, जो फूड चेन में शामिल होकर इंसानों के अंदर तक चला जाता है. इसे साफ करना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर कचरा डूब जाता है या महासागर के 'गारबेज पैच' जैसे विशाल भंवरों में फैल जाता है.

दुनिया में कितने महासागर, इनमें कितना कचरा: दुनिया में 5 महासागर हैं जो धरती का 71% हिस्सा घेरे हुए हैं. बाकी के हिस्से में आबादी-पेड़-पौधे हैं. हर दिन, दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में प्लास्टिक से भरे 2,000 ट्रकों के बराबर कचरा पहुंच रहा है. प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है. हर साल 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय इकोसिस्टम में पहुंच रहा है, जिससे झीलें, नदियां और समुद्र प्रदूषित होते हैं.

प्लास्टिक प्रदूषण प्राकृतिक आवासों और प्रक्रियाओं को बदल सकता है. इससे इकोसिस्टम की, जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढलने की क्षमता कम हो जाती है. इसका सीधा असर लाखों लोगों की आजीविका, भोजन उत्पादन की क्षमता और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है.

हिंद महासागर में कितना कचरा: सर्वे में पाया गया कि मेट्रोपॉलिटन इलाका हर साल अरब सागर और हिंद महासागर में लगभग 1.3 लाख टन प्लास्टिक कचरा छोड़ता है. इससे 220 किलोमीटर के समुद्र तट, 152 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव, 107 संरक्षित प्रजातियों और तटीय व समुद्री इकोसिस्टम पर निर्भर लगभग 19 लाख लोगों की आजीविका पर सीधा और गंभीर असर पड़ता है. सफाई अभियान के तहत, 'द ओशन क्लीनअप' प्लास्टिक के बहाव को रोकने के लिए बैरियर लगाएगा. यह प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की भूमिका में एक बड़ी उपलब्धि होगी.

कौन सा देश समंदर में डाल रहा सबसे ज्यादा कचरा: दुनिया भर में फिलीपींस एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा समंदर में फेंक रहा है. दुनिया भार से समंदर में जा रहे प्लास्टिक कचरे में फिलीपींस की हिस्सेदारी की बात करें तो यह करीब 36% है. इसकी मुख्य वजह प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली दुनिया की टॉप 10 नदियों में से 7 का फिलीपींस में होना है. इसके अलावा देश की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है. क्योंकि यह कई छोटे द्वीपों का देश है, जहां ज्यादातर आबादी समुद्र तट के पास रहती है. फिलीपींस के बाद समंदर में कचरा फेंकने के मामले में भारत है. जिसकी हिस्सेदारी 13% है, जबकि चीन 7% कचरा डालता है.

समुद्र में बढ़ता प्रदूषण मौसम और जलवायु पर कैसे असर डाल रहा: आज के दौर में समुद्री प्रदूषण सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बन गया है. महासागर, जो पृथ्वी की सतह के 71% से ज्यादा हिस्से को घेरे हुए हैं, जलवायु और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

तेल का रिसाव, भारी धातुएं, पोषक तत्वों का बहाव और लाखों टन प्लास्टिक जैसे बढ़ते प्रदूषण के कारण समुद्र की गर्मी को नियंत्रित करने और कार्बन को जमा करने की क्षमता खत्म हो जाती है. इससे मौसम और जलवायु में भारी बदलाव आता है. ये प्रदूषक जल चक्र को भी बाधित करते हैं और सीधे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं.