यमन में भारतीय नर्स की फांसी पर रोक, कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही : सुप्रीम कोर्ट को बताया गया
केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक नया मध्यस्थ आ गया है.
Published : October 16, 2025 at 2:32 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक लगा दी गई है और कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही है.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि इस मामले में एक नया मध्यस्थ आ गया है. पीठ ने पूछा, "निष्पादन का क्या हुआ?"
याचिकाकर्ता संगठन 'सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल', जो प्रिया को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है, के वकील ने कहा कि फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है.
वेंकटरमणी ने कहा, "एक नया मध्यस्थ सामने आया है." उन्होंने आगे कहा, "एकमात्र अच्छी बात यह है कि कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो रहा है." याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया.
पीठ ने कहा, "जनवरी 2026 में सूचीबद्ध करें. स्थिति की मांग होने पर पक्षकारों के लिए शीघ्र सूचीबद्धता के लिए आवेदन करना खुला रहेगा." पीठ 38 वर्षीय नर्स को बचाने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या का दोषी ठहराया गया था.
14 अगस्त को याचिकाकर्ता संगठन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रिया को "कोई तत्काल खतरा" नहीं है. उसे 2017 में दोषी ठहराया गया, 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उसकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई. वह केरल के पलक्कड़ की रहने वाली थी और यमन की राजधानी सना की जेल में कैद है.
