यमन में भारतीय नर्स की फांसी पर रोक, कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही : सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया ( ETV Bharat )