ETV Bharat / bharat

यमन में भारतीय नर्स की फांसी पर रोक, कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही : सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक नया मध्यस्थ आ गया है.

Indian Nurse Nimisha Priya
भारतीय नर्स निमिषा प्रिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक लगा दी गई है और कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही है.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि इस मामले में एक नया मध्यस्थ आ गया है. पीठ ने पूछा, "निष्पादन का क्या हुआ?"

याचिकाकर्ता संगठन 'सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल', जो प्रिया को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है, के वकील ने कहा कि फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है.

वेंकटरमणी ने कहा, "एक नया मध्यस्थ सामने आया है." उन्होंने आगे कहा, "एकमात्र अच्छी बात यह है कि कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो रहा है." याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया.

पीठ ने कहा, "जनवरी 2026 में सूचीबद्ध करें. स्थिति की मांग होने पर पक्षकारों के लिए शीघ्र सूचीबद्धता के लिए आवेदन करना खुला रहेगा." पीठ 38 वर्षीय नर्स को बचाने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या का दोषी ठहराया गया था.

14 अगस्त को याचिकाकर्ता संगठन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रिया को "कोई तत्काल खतरा" नहीं है. उसे 2017 में दोषी ठहराया गया, 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उसकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई. वह केरल के पलक्कड़ की रहने वाली थी और यमन की राजधानी सना की जेल में कैद है.

ये भी पढ़ें- यमन में निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द, भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कार्यालय ने दी जानकारी, मृतक के भाई का इंकार

TAGGED:

KERALA NURSE EXECUTION IN YEMEN
NIMISHA PRIYA CASE UPDATES
INDIAN NURSE NIMISHA PRIYA
भारतीय नर्स निमिषा प्रिया
NIMISHA PRIYA EXECUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.